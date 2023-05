Achtung, kurze Haare kommen: Das sind die 7 Frisurentrends 2023

Was die Fashion-Front auf dem Kopf trägt, ist oft sehr aufwendig. Nicht so in dieser Saison! Das sind die Frisuren, die jede Frau tragen kann – mit einer Ausnahme.

1. Kurzhaarschnitt à la Pixie Cut in Wasserstoffblond

Der extrem angesagte Kurzhaarschnitt, den Emma Corrin gerade trägt, ist im Prinzip ein rausgewachsener Pixie Cut. Der Trick: Seiten und Nacken sind etwas länger, was das Gesicht weicher erscheinen lässt und flexibles Styling erlaubt. Den Pony kann man natürlich länger tragen. Auch das Aschblond ist kein Muss, obwohl die Haarfarbe in dieser Saison der Hit ist.

Die Frisur von Emma Corrin funktioniert auch fluffig gestylt. Roger Wong/INSTARimages/Imago

2. Wolf Cut mit Indie-Vibes in Hellbraun

Der Wolf Cut hatte sich ja schon in den vergangenen Jahren seinen Weg ins Haupthaar der Trendsetter gebahnt. Die Frisur, die man auch als herausgewachsenen Vokuhila bezeichnen könnte, peppt wirklich jeden Style auf – ohne extrem oder hart zu wirken. Auch dieser Schnitt lässt sich wild oder streng stylen, deswegen ist er wahrscheinlich auch immer noch so beliebt. Vor allem in Brauntönen liegt er im Trend.

Bei Miu Miu wird der Wolf Cut mit einer braven Brille gepaart. Eine super Kombi! Miu Miu

3. Der Vokuhila, der zum Fashion-Mullet wurde

Der Vokuhila, der Vater des Wolf Cut, feierte vor etwa fünf Jahren das größte Comeback seiner Geschichte. Und er ist auch in dieser Saison wieder angesagt. Allerdings kann man ihn ruhig ein bisschen variieren und am Pony kürzer oder an den Seiten weiblich elegant tragen. Vor allem bei dünnen Haaren gelingt das gut, da sie sich bestens in eine feine, am Kopf anliegende Variante formen lassen.

Zart, aber edgy wirkt dieser Vokuhila auf dem Runway bei Dries Van Noten. Dries Van Noten

4. Wet-Look für die Party-Crowd

Das Gute am Wet-Look ist, dass fast jede Frisur für ihn geeignet ist. Es gibt nur zwei Voraussetzungen: Der Pony darf nicht zu kurz sein und der Haaransatz nicht zu hoch. Die derzeit angesagte Variante wird streng zurückgegelt – und ist ob der eleganten Optik besonders partytauglich. So funkionierts: Mit einer großen Portion Haargel in Form bringen, dann mit Haarspray fixieren. Wenn nötig föhnen.

Die Haare dieses Models wurden für die Dries-Van-Noten-Show im Wet-Look nach hinten gestylt. Sabine Röthig

5. Blunt Bob, aber bitte mit Wellen

Beim Blunt Bob werden alle Haare auf die gleiche Länge geschnitten, konsequenterweise ohne Pony. Da diese Frisur relativ streng wirkt und schnell mal ins Spießige kippen kann, wird sie von ihren Trägerinnen gern mit leichten Wasserwellen versehen. Das ist natürlich aufwendig und nicht immer machbar. Deswegen hilft es, wenn man von Natur aus Locken hat und dadurch der Schwung auch ohne Styling ins Haar kommt.

Die Schauspielerin Emma Myers erscheint bei der Premiere der Netflix-TV-Serie „Wednesday“ in Los Angeles mit gewelltem Blunt Bob. Starbuck/Future Image/Imago

6. Messy Bob für mehr Lässigkeit

Das Problem der strengen Blunt Bobs hat man beim Messy Bob nicht, denn hier kann der Friseur fröhlich durchstufen. Das ist besonders für schmale, kantige Gesichter ein Segen, denn die brauchen einen weichen Rahmen. Auch ein Pony ist erlaubt, in allen erdenklichen Varianten; ist er etwas länger geschnitten, dann ist die Frisur auch für den abendlichen Wet-Look kompatibel.

Bei Sportmax trägt ein Modell einen etwas längeren Messy Bob, mit Mittelscheitel und einem angedeuteten überlangen Pony. Sportmax

7. Die Spangenfrisur ist mit Vorsicht zu genießen

Auch wenn Kurzhaarschnitte derzeit stark im Kommen sind, so geht doch nichts über eine schöne Walla-Walla-Mähne. Damit hier keine Langeweile aufkommt, peppen die Fashionistas ihre langhaarige Pracht neuerdings mit Spangen auf. Hier gilt es aber unbedingt auf ein besonders hippes Outfit zu achten, sonst sieht es ganz schnell danach aus, als wäre man gerade wegen eines Feueralarms beim Friseur auf die Straße gerannt.