Berlin Street Style 2023: Die besten Looks der Saint-Laurent-Show in der Neuen Nationalgalerie

Die neue Männerkollektion für den Sommer 2024 präsentierte die Pariser Luxusmarke Saint Laurent in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Dabei war Schwarz der Dresscode der Stunde. Sabine Röthig

Wenn ein Modegigant wie Saint Laurent ausgerechnet in Berlin eine neue Kollektion zeigt, dann ist das schon eine ziemliche Sensation. Und so gab es viel Geschrei und zahlreiche Stars, wie bei einer echten großen Pariser Modenschau eben. Wie aber waren die Gäste gekleidet?

Fast alle Geladenen, sie sich zum Sonnenuntergang in der Neuen Nationalgalerie einfanden, erschienen in zurückhaltendem Schwarz – ganz im Sinne der Pariser Maison, die vor allem für Eleganz und klare Linien steht. Nicht gerade fototauglich, aber was soll’s. Es gab ja immerhin einige wenige, die das ungeschriebene Kleidergesetz an diesem Abend brachen und sich ein bisschen Braun, Grau oder Weiß erlaubten. Spitzenreiter war der Künstler Juergen Teller: Er kam in grauem T-Shirt und giftgrüner Turnhose. Sport frei, wollte man ihm da schon fast zurufen. Aber dann zündete er sich eine Zigarette an und trank ein Glas Champagner …

Die Outfits waren schwarz wie die Nacht, die Stimmung indes blendend. Und die Zigaretten stets zur Hand. Sabine Röthig

Fotos vor dem güldenen YSL-Logo, dass anlässlich der Modenschau vor der neuen Nationalgalerie aufgebaut worden war. Sabine Röthig

Dann schauen, wie’s geworden ist. Sabine Röthig

Gut geworden! Und jetzt erst mal eine rauchen. Sabine Röthig

Schluppenblusen für den Mann; das schlägt Saint-Laurent-Kreativdirektor Anthony Vaccarello aktuell vor. Sabine Röthig

Man eilt herbei, die YSL-Bag lässig umgeschnallt. Sabine Röthig

Küsschen links, Küsschen rechts. Und in der Mitte Schauspieler und Model Evan Mock im dunkelbraunen Flokati. Sabine Röthig

Links noch einmal Evan Mocks Flokati, auf dem Fußboden indes liegen Jacke und Tasche eines anderes Gastes. Sabine Röthig

Die Kunstsammlerin Julia Stoschek (rechts) ist ebenfalls unter den Gästen, genauso wie Ex-Vogue-Chefin Christiane Arp (halb links, mit typisch über die Schulter getragenem Blazer). Sabine Röthig

Neue Gäste kommen, wieder alle in Schwarz. Sabine Röthig

Angepasstheit kommt dem Künstler Juergen Teller nicht ins Haus. In T-Shirts, Shorts und Sneakern erscheint er zur Saint-Laurent-Show, als käme er gerade vom Joggen. Rechts im Bild, sein Sohn. Sabine Röthig

Das Haar muss sitzen, zur Not wird nachjustiert. Sabine Röthig

Halb links: ein dunkelbrauner Ledertrenchcoat von Saint Laurent … Sabine Röthig

Und den gibt es so ähnlich auch in Schwarz. Sabine Röthig

Schauspielerin und Model Iris Law trifft in einem weit ausgeschnittenem Hemdchen ein. Sabine Röthig

Im Oversized-Look taucht K-Pop-Star Mark Tuan auf, bei dessen Erscheinen lang und ausgiebig hinter der Absperrung geschrien wurde. Sabine Röthig

Der Saint-Laurent-Mann trägt Absatz. Sabine Röthig

Auch diese Dame erscheint in einem aktuellen Look von Saint Laurent. Bezeichnend sind das tiefausgeschnittene Hemd und der breitschultrige Blazer. Sabine Röthig

Die Rapperin Coy Leray hat sich für diesen Abend einen See-Through-Anzug aus Spitze ausgesucht. Sabine Röthig

Auch diesem Koreaner wurde mit viel Geschrei gehuldigt: Yoga Lin. Sabine Röthig

Hier machen die Fotografen Bilder von der französischen Schauspielerin Charlotte Gainsbourg. Sabine Röthig

Posen vor dem Logo. Sabine Röthig

Dabei zusehen ist auch interessant. Sabine Röthig

Limousinen fahren die VIP-Gäste vor. Hinter der Absperrung warten die K-Pop-Fangirls. Sabine Röthig

Hand in Hand zur Show, dieses VIP-Pärchen genießt das seltene Privileg zweier Einladungen für einen Haushalt. Sabine Röthig

Aktuelle Looks aus der Saint-Laurent-Kollektion. Sabine Röthig

Diese Fotografin hat ihr eigenes Licht mitgebracht, den Mann mittig hat sie gerade aufgenommen. Sabine Röthig

Wet-Look, Statement-Brille und ein zartes Tuch, das dem Zweiteiler das gewisse Extra gibt. Sabine Röthig

Geraucht wurde am Montagabend häufiger auf dem Vorplatz der Neuen Nationalgalerie, es passte auch irgendwie zu den Looks. Sabine Röthig