Neuer Balenciaga-Drop: Skihasen am Strand

Es ist allererste Ski-Kollektion aus dem Hause Balenciaga. Dass die große Wintersport-Premiere mit sommerlichem Strand statt mit schneebedeckten Bergen beworben wird, ist kaum verwunderlich. Zumindest dann nicht, wenn man die Arbeit des Kreativdirektors Demna kennt – und seinen Hang zum Slapstick, der bekanntlich schon zu Unmut führte. An Models in Pufferjacken, die Skier oder Snowboards in den Händen halten, dürfte aber keiner etwas auszusetzen haben. Auch wenn sie am Meer fotografiert wurden.

Was aber erwartet den interessierten Balenciaga-Kunden bei der neuen Sportkollektion ganz konkret? In erster Linie innovative Materialien und Techniken, die sich ganz auf die beim Skisport wichtigen Parameter konzentrieren: Isolation, Schutz, Aerodynamik, Sichtbarkeit. So kamen vor allem reißfeste, atmungsaktive und wasserabweisende Stoffe zum Einsatz, es gibt Features wie Handy-, Akku- und Skipasstaschen und auch die Accessoires sind praktisch konzipiert. Handschuhe lassen sich an den Ärmeln befestigen, die Beanie mit eingearbeiteten Gläsern wird heruntergeklappt zur Sonnenbrille.

Die Skistiefel sind an die cartoonhafte Steroid-Silhouette der Balenciaga-Herrenschuhe angelehnt, während die hauseigenen Runner-Sneaker in Schneeketten gelegt wurden. Balenciaga Teurer Spaß: Gelabelte Skier samt Stöcken im Balenciaga-Look kosten satte 5350 Euro. Balenciaga Eine Seltenheit bei Balenciaga: taillierte Jacken und eng anliegende Hosen Balenciaga 1 / 3

Die cartoonhaft überdimensionalen Steroid-Schuhe heißen in ihrer neuen, gepolsterten Version jetzt „Alaska Boots“. Und sie fallen auf der Piste wahrscheinlich gar nicht mehr so auf, weil man den Anblick von dickem Schuhwerk dort ja ohnehin gewohnt ist. Die Runner-Sneaker mit den Schneeketten sind allerdings ein Hingucker und könnten im urbanen Kontext bald zum hippen Winter-Must-have avancieren. Wer bis zum 15. November 1290 Euro lockermachen kann, der bestelle sich jetzt schon sein Paar auf der Balenciaga-Website vor. Ab diesem Tag ist Kollektion dann auch in der Berliner Boutique am Kudamm erhältlich.