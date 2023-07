Auch in dieser Saison enttäuschte die Pariser Couture Week nicht mit Langeweile. Unter den exorbitanten Kreationen befand sich auch recht knapp Geschnittenes.

Viktor & Rolf erhoben in Paris die Badekleidung in den Stand der Couture. Hier zu sehen: ein Entwurf, der sich auf ihre vergangene Kollektion bezieht. Darin ließen die beiden Designer ihre Kleider um die Models „schweben“. Viktor&Rolf

Zweimal im Jahr wird die Haute Couture Week in Paris abgehalten, dann werden die teuersten Kleider der Welt präsentiert. Die spektakulärsten Entwürfe kamen auch diesmal wieder von Schiaparelli und Viktor & Rolf. Doch wir haben auch andere Highlights ausmachen können. Mal sehen, welcher Star sich auf der nächsten großen Gala in einem dieser fünf Looks zeigen wird.

1. Auch beim Baden: „Nein heißt nein“ von Viktor & Rolf

Immer für eine Überrschung gut sind Viktor&Rolf: Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum machen die Designer doch tatsächlich Bademode zur Couture. Man stelle sich das mal auf dem roten Teppich vor! Kenner entdeckten Referenzen an frühere Kollektionen, wie das „No“ aus dem Jahr 2008. Viktor&Rolf

2. Jesus Christus: Sexy Nonne von Schiaparelli

Daniel Roseberry remixt bei Schiaparelli die keusche Klosterkleidung der Nonnen und macht daraus eine beschwingte Stoffskulptur. Präsentiert wurde der Look übrigens von Mona Tougaard, einem der derzeit meistgebuchtesten Runway-Models der Luxusmode. Schiaparelli

3. Gleichberechtigung im Rittersektor: Rüstung als Kleid von Balenciaga

Bei Balenciaga wiederum arbeitet sich Designer Dean an der Arbeitskluft der Ritter ab. Die Künstlerin Eliza Douglas präsentierte auf der Couture-Show ein chrombeschichtetes Kleid, dass im 3D-Druck hergestellt wurde und von Ritterrüstungen inspiriert ist. Balenciaga

4. Lass die Blumen sprechen: Wandelnde Rose von Valentino

Für seine Valentino-Show schickt Pierpaolo Piccoli ein exzentrisches Rosengebilde über den Runway. Zugegeben, es ist nicht ganz so verrückt wie sein weißes Kamelien-Kostüm, das Rihanna auf der vergangenen Met-Gala trug. Der neue Entwurf ist dagegen ausgesprochen elegant. Valentino

5. Nur mit Personenschutz: Glitzerzweiteiler von Fendi