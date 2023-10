Anthony Vaccarello, der Designer von Saint Laurent, war einer der meistbesprochenen der vergangenen Pariser Fashion Week. Und das nicht nur, weil er in Folge sensationelle Kollektionen zeigt, sondern weil er scheinbar ganz unbemüht genau das liefert, was der Zeitgeist will – während viele Luxuslabels noch auf der Suche nach Antworten auf die Frage sind, wie ihr zukünftiger Stil nun aussehen könnte. Denn jeder will ja auf die Richtungsänderung zu mehr Eleganz und weniger Logomania reagieren. Bei Gucci sah man zuletzt eine 180-Grad-Wende mit dem neuen Designer Sabato de Sarno.



Weg von überladener Opulenz fasziniert Vaccarello mit Klassik, die dem Hause Saint Laurent verpflichtet ist. Seine Traumkollektionen sind weit weg von Sportswear und gehen in eine feminine und elegante Richtung, die sich stark an den Firmengründer und die Modelegende Yves Saint Laurent anlehnt.

Dabei taucht Vaccarello Saison für Saison immer tiefer in die Archive des Hauses ein. Gekonnt verwandelt er die Codes und das künstlerische Erbe Saint Laurents in zukünftige Trends. Als Kering die Marke Yves Saint Laurent übernahm, ging das gesamte Archiv an die Museumsstiftung der beiden YSL-Museen in Paris und Marrakesch. Vaccarello fand bei der Marke selbst praktisch nichts vor, was die Geschichte des Jahrhundertdesigners Saint Laurent belegte. 2020 kaufte Saint Laurent eine mehr als 8000 Originalstücke umfassende, dazu mehr als 5000 Accessoires beinhaltende Sammlung schließlich von Olivier Chatenet. Der Sammler hatte mehr als dreißig Jahre alles zusammengetragen, vor allem Stücke aus der Prêt-à-Porter-„Rive Gauche“-Kollektion. Ein Glücksfall für die Marke und Vaccarello!



In den 70er- und 80er-Jahren riss sich die Modewelt um die Kreationen von Saint Laurent und es gab keine stilbewusste Frau, die nicht von einem seiner Stücke träumte. Die Verkaufszahlen waren gigantisch, und da die Qualität der Stücke exorbitant war, sind heute noch extrem viele Kleidungsstücke im guten Zustand erhalten.

Der klassische Saint-Lauren-Safarilook, wie ihn Anthony Vaccarello neu interpretierte. Saint Laurent

Wer sich Vaccarellos letzte Kollektion aufmerksam angeschaut hat, dem werden die Safari-Jacken und Overalls, die weiten Hosen und vor allem die simplen, aber eleganten Kleider aufgefallen sein, samt Handschuhen mit breiten Armreifen. Und das Ganze zudem in Wüstenfarben und Terrakotta-Tönen! Ein aktualisiertes Flashback der Yves-Kollektionen von 1985.

Wo finde ich gut erhaltene Vintage-Mode von Yves Saint Laurent?

Wer die hohen Ausgaben scheut, die der Kauf der neuen Designerkleidung mit sich bringt, ist gut beraten, auf dem Vintage-Markt zu schauen. Alte Originale werden meist für einen Preis unter der Hälfte heutiger Kollektion gehandelt. Wem es zu mühsam ist, die vielen Vintage-Plattformen zu durchkämmen, der wende sich an einen Experten und Händler, der Yves Saint Laurent zu sehr akzeptablen Preisen anbietet. Sein Name: Christoph Grosser.

Er ist in Hamburg ansässig und gilt als einer der größten Saint-Laurent-Vintage-Sammler Deutschlands. In seinem Laden „Seconata“ in der Hamburger Milchstraße befinden sich die besten Stücke aus mehr als vierzig Jahren Schaffensgeschichte des Modegenies. Mit einem Griff befördert er zielsicher und aufs Jahr genau die Stücke heraus, die heute genauso aktuell sind wie damals. Wer es nicht so bald nach Hamburg schafft, der kann seinen sehr persönlichen Service auch auf telefonische Anfrage oder per Mail in Anspruch nehmen. Grosser versendet seine Ware auch.

Vaccarello zeigte in Paris übrigens nicht eine einzige Handtasche – ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen, die gerne jedem ihrer Models Taschen mit auf den Runway gaben, um die Accessoire-Umsätze zu puschen. Trotzdem kann sich Saint Laurent vor Käufern nicht retten. Sicherlich hätte sich der echte Yves Saint Laurent darüber gefreut, denn auch er wollte einen Stil kreieren und keine kurzfristigen Trends. Gut, dass Vaccarello genauso denkt.



Info: „Seconata Vintage“ von Christoph Grosser befindet sich in der Milchstraße 24 in 20148 Hamburg. Telefon: 040/4102525, Website: www.seconata.de, Instagram: @seconata_vintage