Erfindung der Hermès Birkin Bag: Als Jane Birkin mal eine neue Handtasche brauchte

Am vergangenen Wochenende verstarb die Sängerin, Schauspielerin und die vor allem als existenzialistische Pariser Ikone des Rive Gauche bekannte Jane Birkin. Sie sang 1969 mit ihrem Skandalsong „Je t’aime… moi non plus“, den sie gemeinsam ihrem damaligen Lebenspartner Serge Gainsbourg aufnahm, eine wahre Hymne. Das Lied stand für die sexuelle Befreiung und damit für das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Jahrelang kursierte das Gerücht, bei den Aufnahmen des Albums hätten Borken und Gainsbourg realen Geschlechtsverkehr gehabt.

Birkin geboren als Tochter eines Royal Navy Offiziers und einer Schauspielerin im englischen Chelsea, ging bereits Mitte der Sechzigerjahre nach Paris, wo sie auch auf Gainsbourg traf. Schnell avancierte sie zum Star, vor allem des französischen neuen Kinos. Mit ihrer Zahnlücke, dem stets wie unfrisiert wirkendem langen Haar und ihrem androgynen Gesicht war sie genau der Typ, der in die wilde 68er-Revolutionszeit passte. Sie gefiel der Jugend, die mit den in Frankreich herrschenden, sehr bürgerlichen Idealen radikal brechen wollte.

Sie war und das bis zum Schluss, eine intellektuelle Influencerin, Jahrzehnte bevor der Begriff überhaupt existierte. Doch ihr Lebenslauf wird vielen gar nicht bekannt sein – aber eines wussten in den späteren Jahren ganz gewiss viele: das die Luxusmarke Hermès eine Tasche für sie erschuf, unter dem berühmten Namen „Birkin Bag“. Das beförderte die schöne Künstlerin endgültig in den Olymp der Stilikonen.

Wie entstand die Birkin Bag von Hermès?

Doch wie kam es dazu? Jane Birkin war 1983 bereits Kult, als sie bei Hermès eine Tasche kaufen wollte. Sie hatte die Vorstellung, etwas zu erwerben, was ihrem lässig-nachlässigen Korb, den sie aus der Provence mitgebracht hatte, glich. Es sollte keine „Hand“-Tasche im eigentlichen Sinne sein, sondern etwas, was einer Reisetasche glich, in die man alles für den Tag hineinwerfen konnte – inklusive Wechselschuhen und Kosmetiktasche. Eine Art Kumpan für ihr Nomadenleben. Jane Birkin und Hermès, das passte eigentlich zu der Zeit gar nicht zu ihr. Hermès war in Frankreich lange Zeit eher eine Marke des gehobenen Bürgertums und der arrivierten konservativen Oberschicht gewesen. Aber auch revolutionäre Mädchen wie die Birkin wollten während des Erklimmen der Karriereleiter in England und Frankreich gern ein wenig etabliert wirken, wenn es um Qualität und Style ging.

Die Birkin Bag auf dem Hermès-Runway während der Herbst-Winter-23-Show Hermès/GasparRuizLindberg

Hermès hatte den „Sac Haut à courroies“ im Sortiment. Das Modell existierte praktisch seit der Zeit, als die Hermès-Familie noch klassische Sattler waren und Reiseutensilien für Kutschen produzierte. Später wurde das geräumige Stück zur Reisetasche und in den 70er-Jahren zum Weekender. Besonders in Leder mit Leinen und in strapazierfähigem Kalbs- und Rindsleder war sie stets einer der Bestseller des Hauses. Die Garbo reiste genau so damit, wie Douglas Fairbanks oder Diana Vreeland. Dieses Modell wurde zur Grundlage für Birkins Idee.

Die Birkin Bag erfand Jana Birkin selbst

Die Wünsche der prominenten Interessentin wurden sodann in den Hermès-Ateliers für Spezialanfertigung in eine weiche, knautschige Version aus schwarzem, strapazierfähigem Leder gegossen. Zu den veränderten Proportionen des „Sac Haut à courroies“ kam außerdem ein Knebel-Verschluss. Innen wurde eine Schnur installiert, an der die Sängerin und Schauspielerin ihre Kosmetiktasche und den Haustürschlüssel binden konnte. Bekannterweise sind ja solche großen Taschen wie „Schwarze Löcher“, in denen viel verschwindet. Die Tasche war so elegant wie lässig und sah geschlossen genauso gut aus wie geöffnet.

1984, also im darauffolgenden Jahr, konnte Birkin die Tasche abholen. Von da an führte sie ihre Bar von morgens bis abends mit sich. Das Gepäck für Abenteurerinnen ward erfunden. Heute etwa könnte man sich vorstellen, dass Caroline de Maigret (Influencerin und Nachfolgerin im Geiste der Birkin) sich so etwas machen ließe.

Jane Birkin im Jahr 2010 mit einer Birkin Bag. Sie liebte das Modell in Schwarz. GwendolineLeGoff/Panoramic/Imago

Weil Jane Birkin so zufrieden mit der Tasche war, fragte Hermès später bei ihr an, ob man das gute Stück ins Sortiment aufnehmen dürfe. Der Rest ist Geschichte: Die Birkin Bag existierte fortan in drei Größen und verkaufte sich von Sekunde null wie geschnittenes Brot. Bald schon erreichte sie die Verkaufszahlen des ewigen Hermès Klassikers, der Kelly Bag – erschaffen für Grace Kelly.

Doch wie das Leben so spielt; auch Stil-Ikonen kommen mal in Geldnot. So verkaufte Birkin die Ur-Birkin-Bag später gut getragen und mit wunderbarer Patina. Sie befindet sich heute im Besitz der Pariser Modesammlerin Catherine Benier und wurde schon weltweit ausgestellt.



Inzwischen werden die Wartelisten und Wartezeiten für neu hergestellte Birkin-Modelle immer länger. Jane Birkin selbst bekam vor zehn Jahren eine neue Birkin als Namenspatronin von Hermès überreicht, denn schließlich ging es ja nicht, dass die Frau, die dem Haus diesen ewigen Umsatzbringer bescherte, ohne diese Tasche auftrat. Mit Jane Birkin werden wir eine tolle Frau vermissen, ihre schöne Tasche unterdessen wird der Welt noch lang erhalten bleiben.