Paris Street Style 2023: Die besten Looks von der Miu-Miu-Show

Am letzten Tag der Paris Fashion Week legt ein großer Gewerkschaftsstreik die Mobilität im Lande lahm. Die Metro steht still, auch Züge fahren nicht und Flüge verspäten sich massiv. Die Sorge um die Heimreise ist ein Hauptthema unter den internationalen Gästen, deren Stimmung sowieso schon leicht angeschlagen ist. Die meisten haben einen zweiwöchigen Mode-Marathon hinter sich: erst die Fashion Week in Mailand, direkt danach die in Paris. Der Schlafmangel drückt aufs Gemüt, doch wer wäre man, sich darüber zu beschweren! Hat man doch das Privileg, bei den wichtigsten Shows dieser Welt geladen zu sein. Und eine davon ist sicherlich die der italienischen Marke Miu Miu, die Zweitmarke der Fashion-Ikone Miuccia Prada.

Und so finden sich auch am Dienstag noch einmal alle ein, die zu einer Modenschau dazugehören. Das sind neben den Eingeladenen auch viele Fotografen und Zaungäste. Wir haben für Sie die interessantesten Looks rund um die Show-Location dokumentiert.

Sind zum Palais d'Iéna im 16. Pariser Arrondissement gekommen, wo die Fashionshow von Miu Miu am Dienstag stattfand. Sabine Röthig

Raus oder rein ist hier die Frage. Sabine Röthig

Alle sind am letzten Tag der Paris Fashion Week am Limit, dennoch wird noch einmal alles gegeben. Sowohl von den Fotografen als auch von ihren Motiven. Sabine Röthig

Pagenschnitt und Blüte im Haar – damit macht dieser aktuelle Miu-Miu-Look einen Schwenk in Richtung Roaring Twenties. Sabine Röthig

Das gleiche Miu-Miu-Ensemble an der thailändischen Schauspielerin Kanyawee Songmuang (Mitte). Sabine Röthig

Links im Bild mit roter Miu-Bag: Veronika Heilbrunner, deutsches It-Girl der ersten Stunde. Sabine Röthig

Ready for Take-off: die Miu-Miu-Airline. Züge fahren ja wegen des Streiks gerade nicht. Sabine Röthig

Der Vorne-nach-hinten-Style, den einst die Band Kriss Kross für untenrum etablieren wollte: Vielleicht hat der Trend für den Oberkörper bessere Chancen, man sah den Look zumindest öfter. Sabine Röthig

So sieht es von vorne aus. Eigentlich passt das. Sabine Röthig

Diese Dame trifft mit kalten Füßen und blendender Laune an der Show-Location ein. Sabine Röthig

Links hinten der Eiffelturm, vorne rechts ein sommerlicher Miu-Miu-Look. An der Kleidung der anderen Gäste erkennt man die wahren Temperaturen, warm ist es nun wirklich nicht. Sabine Röthig

Dieser Herr hat jetzt wohl auch genug gesehen. Sabine Röthig

Obwohl es von Miu Miu derzeit nur Damenkollektionen gibt, können sich auch einige Männer für die Marke begeistern. Zumal am diesem Dienstag auch einige von ihnen auf dem Laufsteg zu sehen waren. Sabine Röthig

Ein Gast mit großer Sonnenbrille, Goldschmuck und üppiger Jacke. Sabine Röthig

Diese japanischen Zwillinge sind Dauergast auf den Fashion Weeks in Mailand und Paris. Ihr Instagram-Account: @amixxamiaya. Sabine Röthig

Die Miu-Miu-Girls rücken an. Sabine Röthig

Das Bauchfrei-Thema in Kariert. Sabine Röthig

Kurze Haare bei Frauen sah man während dieser Pariser Modewoche häufiger. Dieser Look sitzt, mit nur wenigen Elementen. Sabine Röthig

Nochmal Miu Miu, von Top bis Fuß. Sabine Röthig

Einfach „cute“. Sabine Röthig

Viele Fotografen könnten ebenfalls vor die Linse. Sabine Röthig

Links zu sehen: Mel Ottenberg, der Chefredakteur des Interview Magazine. Sabine Röthig