Paris - Viele trauten sich nicht zu lachen, einige schon. Wie die Models bei der VTMNTS-Show vor ein paar Tagen da so absurd schlenkernd und in einem Affenzahn durch die Kulisse rannten, das war einfach zu komisch. Und diese Kratzer im Gesicht, als wären sie gerade auf einem Moshpit gewesen. Dann eine Frau in schwarzem Lederoutfit mit hellbraunen Pudel auf dem Arm und der hellblonde Typ mit Eminem-Gedenk-Hoodie! Diese Show war mit Abstand die lustigste auf der Pariser Modewoche. Das hatte Guram Gvasalia zumindest geschafft



Der neue Vetements-Kreativdirektor hat derzeit keinen leichten Stand. Als er die kreative Führung der Modemarke nach dem Wechsel seines älteren Bruders Demna zu Balenciaga übernahm, kräuselten sich allerorten die Lippen in der Fashion-Gemeinde. Guram hatte bislang als Geschäftsführer des Familienunternehmens im kreativen Schatten von Demna gestanden, auf dessen Genialität der Erfolg der Anti-Marke Vetements vor einigen Jahren fußte.

Doch wer will es Guram von vornherein absprechen, dass er die Marke nicht in anderer Form neu zum Leben erwecken könnte? Der erste Schritt war im vergangenen Jahr die Neugründung des Sublabels VTMNTS, das sich als eine Art volkseigene Plattform für Mode vielen unterschiedlichen Designern öffnen will. An sich ist das eine spannende Idee, und es bedeutet auch, dass Guram eine kreative Führung anders definiert als das gemeinhin verstanden wird. Klar, dass die ehemaligen Vetements-Fans das Lager mit Demna zu Balenciaga gewechselt haben, der dort in der Tat hervorragende Arbeit leistet.

Dennoch: Auch Guram hat eine Chance verdient, einfach aus Prinzip. Der amerikanische Modedesigner Rick Owens gibt sie ihm schon einmal, er und seine Gattin Michéle Lamy saßen vor ein paar Tagen bei der Pariser VTMNTS-Show in der „First Row“. Apropos, die elitäre erste Reihe war für alle da, denn es gab nur eine. Auch konnte sich jeder über Instagram für einen Platz in der Show bewerben. So atmete VTMNTS erneut den frühen Vetements-Geist, der ungeschriebene Gesetze ignoriert und eine heilige Branchenveranstaltung zum fröhlichen Theater macht. Und die Mode? Nachhaltig, kastig, geschichtet und vor allem genderneutral. In die Zeit passt das allemal, auch wenn es nicht die Neuerfindung des Rades ist. Wenn Guram Gvasalia jetzt noch die Preise für die Kollektionen senken würde, wäre das die letzte Konsequenz in diesem Spiel.