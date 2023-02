In Mailand ist die Fashion Week in vollem Gange. Auch die Berlinerin Jihoon Kim ist angereist. Bei einer Modenschau verrät sie uns, wo ihr Lieblingsbett steht.

Video-Interview: 3 Fragen an die Berliner TikTok-Prinzessin Jihoon Kim

Die Berlinerin Jihoon Kim hat auf Instagram und TikTok knapp drei Millionen Follower. Die Community liebt Jihoon Kim vor allem deswegen, weil sie es schafft, Mode-Inhalte und Mental-Health-Themen glaubwürdig miteinander zu verbinden. Denn – die meisten Leser wissen es schon – eine Leidenschaft für Mode heißt nicht automatisch, im Leben nur an der Oberfläche zu segeln. In Seoul geboren und aufgewachsen, kam Jihoon Kim mit zwölf Jahren nach Deutschland. Heute lebt die 21-Jährige in Berlin-Mitte.

Momentan weilt Jihoon Kim jedoch auf der Fashion Week in Mailand, wo sie ein gern gesehener Gast auf vielen Modenschauen ist. Viele große Labels arbeiten inzwischen mit ihr zusammen, darunter Fendi, Tom Ford, Dior, Prada und Miu Miu. Auch auf die Max-Mara-Show ins spätbarocke Rotonda della Besana wurde der Social-Media-Star eingeladen – und genau dort trafen wir ihn für unser Mini-Interview.

Folgen Sie unserem Instagram-Channel @berliner_zeitung_style für News von der Milan Fashion Week.