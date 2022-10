Partnerlook, Schleppen, It-Bags: Diese 5 Trends kommen im Frühling 2023

Der Trend ist tot, es lebe der Trend! Auf den Schauen der Fashion Weeks in Mailand und Paris sehen wir, was das nächste Jahr in modischer Hinsicht bringen wird.

Es gibt sie nicht mehr, die großen Fashion-Trends? Das mag sein. Doch für Traurigkeit bleibt keine Zeit, denn ein Blick auf die aktuellen Kollektionen versöhnt mit dem Ungemach der fehlenden Agenda im Modegeschehen. Die textile Vielfalt, aus der wir heutzutage schöpfen können, bringt uns doch dem Ziel, endlich ein eigenständiges Individuum zu sein, ein Stückchen näher! Oder nicht?

Und ganz verschwunden sind sie ja trotzdem nicht, die Trends. Es gibt nur eben ganz viele nebeneinander. Auf den Modewochen in Mailand und Paris kristallisieren sich einige als besonders interessant heraus.

1. Schleppen

Wer hätte gedacht, dass die Schleppe in unserer Zeit ein derartiges Revival feiert, war sie doch Teil historischer Garderobe, die nur wenig Aktivität erlaubt. Dennoch haben Miuccia Prada und Raf Simons sie bereits im letzten Jahr an Miniröcke gehangen, in der neuen Prada-Kollektion ist sie nun an Kleidern und Jacken zu sehen. Und damit das gute Stück Stoff nicht über Stock und Stein schleift, ist es zum Beispiel am Blazer verkürzt und schwebt schonend weit über dem Boden. Auch andere italienische Marken wie Max Mara und Sportmax präsentieren Schleppen als textiles Dekor für den nächsten Sommer. Da alle Schleppen sehr schmal geschnitten sind, lassen sie sich immerhin gut um den Arm wickeln, wenn man den Bus noch bekommen möchte. Generell ist die überlange Stoffbahn aber nur an Ausgehgarderobe akzeptabel, denn unpraktisch bleibt sie trotzdem.

Ein Relikt aus alten Zeiten begeistert die Modedesigner: die Schleppe. In ihrer modernen Version ist sie schmal und aus leichtem Stoff. Links am Sommerkleid von Max Mara, rechts am Cocktaildress von Prada. Max Mara/Prada

Ein neongrünes Partykleid mit Schleppe aus der Sportmax-Kollektion für nächstes Frühjahr. Sportmax

2. Partnerlook

Bei Zwillingen ist er süß, bei Paaren wirkte er stets lächerlich: der Partnerlook. Mailands Modewelt scheint ihn zu lieben, denn allerorten zeigten sich bei den Schauen zwillingsartige Duos in fein aufeinander abgestimmter Kleidung im Publikum. Ein japanisches, pinkhaariges Zwillingspaar stach mit korrespondierender, aber nie identischer Kleidung besonders hervor (auf Instagram: @amixxamiaya). Die Apotheose des Doppelt-gemoppelt-Trends feierte schließlich Gucci mit seiner neuen Kollektion, die auf dem Runway von Zwillingen präsentiert wurde – wenn auch nicht alle echte Zwillinge waren. Die Mutter von Alessandro Michele sei auch ein Zwilling, heißt es in den Show-Notizen, sie und ihre Schwester hätten den Kreativdirektor zu diesem Runway-Setting inspiriert.

Ein aufwendiges Casting ging der Gucci-Show voraus. Nicht alle Zwillinge sind echt, dennoch mussten möglichst gleich aussehende Menschen für die Zwillingsshow von Alessandro Michele gefunden werden. Gucci

Gäste aus Tokio bei der Max-Mara-Show in Mailand. Die bunten Zwillingen sieht man auf vielen Schauen. Ihre Kleidung stimmen sie genau aufeinander ab, dennoch tragen sie nie ein identisches Outfit. Sabine Röthig

3. Durchsichtige Röcke und Hosen

Durchsichtige Oberteile gibt es immer wieder. In der kommenden Saison verstärkt sich jedoch der Trend zum durchsichtigen Unterteil, sprich Rock oder Hose. Bei Dries Van Noten zeigen sich diese Looks in floraler Delikatesse. Bei Prada gibt es knöchellange See-through-Röcke sowie gleich einen ganzen Mantel aus durchsichtigem Nylon. Chloés durchsichtige Looks sind etwas grobmaschiger und bestehen aus Ober- und Unterteil. In den Alltag lassen sich diese Stücke durch gekonntes Layering übersetzen, also einer blickdichten Schicht darunter. Auch Oversize-Blazer oder eine lange Jacke lassen sich gut zu durchsichtigen Beinkleidern kombinieren. Die Boudoir-Variante zeigte Gauchere: ein Slipdress mit Cut-outs an unbedenklichen Stellen, die mit fragiler Spitze befüllt sind.

Die Beine nur von einem Hauch von Stoff bedeckt, das sah man bei vielen Designern: Miuccia Prada und Raf Simons machen aus einem smarten Röhrenrock einen sexy Fummel, Dries Van Noten lässt den floralen All-Over-Look nach unten durchsichtig werden und Gabriela Hearst von Chloé verarbeitet weißen Netzstoff für eine Bündchenhose mit Top. Links: MONIC/Prada, Mitte: Dries Van Noten, Rechts: Isidore Montag/Gorunway/Chloé

Die Deutsche Marie-Christine Statz, Gründerin und Chefdesignerin des Labels Gauchere, füllt die Cutouts eines Kleids mit Spitze. Raffiniert. Dominique Maitre/Gauchere

4. Einteiler

Einteiler oder Onesies sehen ja immer ein bisschen aus wie Arbeitskleidung. Das Gute ist jedoch, dass sie die Figur strecken. Auch in der nächsten Saison beglücken uns die Modedesigner wieder mit Einteilern aller Art. Die neue Sportmax-Kollektion, in der viele All-over-Looks zu sehen waren, enthält auch einen Einteiler mit kurzem Höschen, der aussieht wie ein Body. Wie wäre es, dieses Teil im nächsten Sommer mit einem durchsichtigen Rock zu kombinieren? Bei Prada sehen die Einteiler etwas legerer aus, ein weißes Exemplar wurde auf dem Runway unter einem Schleppen-Mantel gezeigt. Die schnellsten Einteiler gab es jedoch bei Ferrari zu bestaunen: Kreativdirektor Rocco Iannone legte originale Rennanzüge neu auf. So wird der nächste Sommer rasant!

Der Einteiler bei Ferrari ist ein neuaufgelegter Formel-1-Anzug, der von Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Grand Prix getragen wurde. Filippo Fior/Gorunway/Ferrari

Von Prada: ein weißer Onesie in laborhaft-diszipliner Strenge, darüber ein Mantel mit verkürzter Schleppe. MONIC/Prada

Sportmax schlägt für den nächsten Frühling einen Einteiler vor, der genau genommen ein Body ist. Giovanni Giannoni/Sportmax

5. Handliche It-Bags

Noch sind die Minitaschen nicht vollkommen von der Bildfläche verschwunden, da zeigen sich schon die ersten geräumigeren Exemplare auf dem Laufsteg. Besonders oft ist die mittelgroße Tasche zu sehen, die jedoch meist nicht an der Schulter hängt sondern am Henkel getragen wird oder direkt in der Hand ruht wie eine Clutch. Dries Van Noten präsentierte It-Pieces mit überlangen Fransen, die hervorragend zum Schleppen-Look passen. Bei Gucci hingegen geht es auch im nächsten Sommer gewohnt verspielt zu mit Taschen, an denen Plüsch-Gremlins baumeln. Prada zeigte neue Exemplare der Re-Edition 1995, einem eleganten Klassiker im mittleren Format, den ein Hauch von Hitchcock-Blondine und Business umweht, inklusive After-Work-Cocktail.

Dries Van Notens Statement-Tasche. Dries van Noten

Die Gucci-Tasche mit Plüsch-Gremlin. Gucci

Die schöne Re-Edition 1995 von Prada. Prada

