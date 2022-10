Schuhe kaufen in Mitte: Pop-up von Camperlab in der Torstraße

Camper-Kreativchef Achilles Ion Gabriel zu Besuch in der Torstraße. Den gesamten Oktober über kann man sich im Camperlab-Store mit seinen Schuhdesigns eindecken. Die Preise sind okay.

Aylin Scheer

Die mallorquinische Schuhmarke Camper ist sicher vielen ein Begriff. Das Label Camperlab hingegen ringt noch um Anerkennung, die es allerdings verdient hat. Seit einigen Jahren wird mit dieser Camper-Submarke expressives Schuhwerk hergestellt, das spätestens in diesem Herbst unsere volle Aufmerksamkeit verdient.

Unter der kreativen Leitung des Finnen Achilles Ion Gabriel, der 2015 antrat, um das Image der Muttermarke zu entstauben, entwickelt Camperlab Schuhwerk, das sich in Farben und Formen stark am Zeitgeist orientiert.

Davon zumindest zeugen die Modelle: Stiefel in Neonfarben, Cut-out-Sneaker mit eingearbeiteten Socken und Clogs mit gezahnter Gummisohle.Apropos Gummi, allen Schuhen ist die besondere Sohle, die nie aus Leder, sondern stets aus gummiartigen Materialien besteht, gemein. Praktisch bei feuchter Nässe im Herbst! Außerdem sind sämtliche Designs unisex konzipiert.

Kreativ auf allen Ebenen: Camper-Designer Achilles Ion Gabriel hat auch das Regal für den Berliner Pop-up-Store entworfen. Aylin Scheer

Gabriels Arbeit für den Schuhhersteller hat so eingeschlagen, dass der derzeit grünhaarige Designer inzwischen für die kreative Gesamtleitung bei Camper verantwortlich ist. In der Torstraße in Mitte gibt es nun für knapp vier Wochen die Möglichkeit, seine aktuelle Kollektion für Camperlab zu bestaunen, anzufassen und anzuprobieren. Und selbstverständlich auch zu kaufen. Für Preise ab 240 Euro für ein Paar Schuhe dürfte das bei bewährter Qualität der Marke zudem eine gute Investition in ein aktuelles Fashion-Piece sein.

Camperlab Pop-up bis zum 30.10.2022, Torstraße 114, 10115 Berlin, Öffnungszeiten: täglich außer sonntags, 12–19 Uhr