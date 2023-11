In wenigen Monaten steht die nächste Ausgabe der Berlin Fashion Week an: Vom 5. bis zum 8. Februar 2024 werden in der Hauptstadt neue Kollektionen präsentiert. Die Finanzierung einer eigenen Show ist vor allem für kleine Brands nicht ohne weiteres zu stemmen. Aber auch in diesem Jahr greift die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe den Designerinnen und Designern im Rahmen des BFM-Konzeptwettbewerbs unter die Arme.

Organisiert wurde der Wettbewerb vom Fashion Council Germany, einem Lobbyverein der deutschen Modebranche. Insgesamt 24 Labels wurden nun ausgewählt und mit einem Preisgeld von 25.000 Euro prämiert. Der Entscheidungsprozess zog sich über mehrere Wochen hin; 89 Bewerbungen mussten geprüft, gesichtet und bewertet werden. Ferner werden auch sechs Konzepte für öffentliche Store-Veranstaltungen mit jeweils 5000 Euro gefördert – insgesamt belaufen sich die durch den Senat bereitgestellten Gelder für die kommende Saison also auf knapp 500.000 Euro.

Die Bewerber wurden von einer Fachjury unter die Lupe genommen

Mit dieser Aufgabe wurden zwei Fachjurys betraut, bestehend aus Expertinnen und Experten aus Presse, sozialen Medien sowie der Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsförderung. Neben einer formellen Bewerbung mussten die Designerinnen und Designer eine ökologische und soziale Nachhaltigkeitsstrategie im eigenen Unternehmen vorlegen. Auch die Realisierungschancen des vorläufigen Show- oder Event-Konzeptes wurden den Jurys vorgelegt und hatten Einfluss auf die finale Bewertung.



Weitere Bewertungskriterien waren die Designleistung, die Marktfähigkeit, die Medienwirksamkeit und der Innovationsfaktor. Auch vorherige Kollektionen wurden von der Fachjury unter die Lupe genommen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die internationale Relevanz des Modestandorts Berlin zu stärken und den Designtalenten bereits vor Beginn der Modewoche eine Bühne zu bieten.

„Erneut können wir zeigen, dass die Berlin Fashion Week eine wahre Talentschmiede ist. Berlin ist mit seinen rund 5000 Unternehmen und 25.000 Beschäftigten der wichtigste Standort für Mode und Kreativwirtschaft in Deutschland“, betont Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe, nach der Verleihung.



In der Kategorie „Berlin Contemporary“ für klassische Modenschauen legte die Jury laut dem Fashion Council großen Wert auf besonders innovative und kreative Kollektionen. Zudem sollte das Präsentationskonzept zum Modestandort Berlin passen und die Vielschichtigkeit der Gesellschaft widerspiegeln. Letztlich prämierte die Jury in dieser Kategorie 18 Gewinnerinnen und Gewinner. Darunter auch wieder vier ukrainische Marken: Bobkova, Dzhus, Glück Clothes und PLNGNS. In dieser Kategorie erhalten alle Gewinnerinnen und Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Schlüsselthemen: Nachhaltigkeit, Inklusion, Education und Community

Fünf weitere Modeschaffende wurden für Event-Konzepte, die auch ein öffentliches Publikum einschließen, in der Kategorie „Studio2Retail“ mit Preisgeldern in Höhe von jeweils 5000 Euro ausgezeichnet. Zudem stellte die Berliner Sparkasse ein weiteres Preisgeld bereits, sodass insgesamt sechs Konzepte prämiert werden konnten. In dieser Kategorie legte die Jury (darunter auch der Ressortleiter Mode & Stil der Berliner Zeitung) den Fokus innerhalb ihrer Bewertung auf ein umfassendes Modekonzept der Brands, das Modeinteressierten auch außerhalb der Fashion Week den Zugang zur Modewoche ermöglichen soll. Die Schlüsselthemen Nachhaltigkeit, Inklusion, Education und Community sollten dabei in den Vordergrund gestellt werden.

Neben bereits etablierten Brands wie Namilia, Lou de Bètoly, Richert Beil und William Fan wurden auch einige Newcomer und kleinere Labels prämiert. Drei von ihnen werden in dieser Saison ihr Debüt auf der Berlin Fashion Week geben – Glück Clothes, Kitschy Couture und Lueder. Besonders überzeugt habe die Jury, so heißt es, der jeweilige professionelle visuelle Auftritt, ihr starker Wiedererkennungswert und die hohe Qualität der Kleidung.



Die Vorstandsvorsitzende des Fashion Council Germany und ehemalige Chefredakteurin der deutschen Vogue, Christiane Arp, sagte nach der Preisverleihung: „Ich habe mich sehr über die vielen tollen und innovativen Konzepte für den Berliner Contemporary-Wettbewerb gefreut. Es war nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen, aber die diesjährige Auswahl der Designerinnen und Designer stimmt mich zuversichtlich, dass Berlin und Deutschland als Modestandort zunehmend internationale Aufmerksamkeit generiert und somit an Relevanz gewinnt.“