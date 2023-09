Milan Street Style 2023: Die Looks von der Mailänder Modewoche im September

Das wichtigste Accessoire auf dieser Mailänder Modewoche war der Regenschirm. Während die Gucci-Show wegen des schlechten Wetters von der Straße in eine Halle verlegt wurde, zog Diesel seine Open-Air-Veranstaltung trotz Starkregens im Freien durch. Die Veranstaltung bekam dadurch etwas unfreiwillig Apokalyptisches, das hatte auch schon wieder was.

Vielleicht lag es am Wetter; die Street-Style-Enthusiasten machten sich vergleichsweise rar. Womöglich waren aber auch die gestiegenen Übernachtungspreise schuld – denn viele reisen extra zur Fashion Week nach Mailand an, um sich auf den Straßen ablichten zu lassen. Aber ganz ohne Street Style geht keine noch so feuchte Fashion Week über die Bühne, schon gar nicht in Milano. Fotomotive gab es also auch in dieser Saison genug.

Nach einem erfolgreichen Walk auf der Sportmax-Show ist die Stimmung bei diesem Model ausgelassen. Sabine Röthig

Die russische Stylistin Lotta Volkova arbeitet mit dem Who`s who der internationalen Fashionbranche zusammen. Unter anderem stylt sie die Models auf den Schauen von Miu Miu. Zur Pradashow erschien sie mit IPhone, einem Lederkleid und einer Brille von Miu Miu sowie Schuhen und Tasche von Prada. Sabine Röthig

Auch Guram Gvasalia kam, um die Prada-Show live zu sehen und telefonierte. Der Vetements-Macher (hier im schwarzen Ledermantel von Prada) teilt derzeit gerne gegen seinen Bruder, den Balenciaga-Kreativdirektor Demna, aus. Sabine Röthig

Verrückte Kostüme wie dieser gab es weniger als sonst zu sehen. Vielleicht lag's am Regen? Sabine Röthig

Aber es gibt ja Regenschirme. Sabine Röthig

Eine Besucherin der Prada-Show trägt einen langen, weißen Rock mit floralen Applikationen aus der aktuellen Kollektion. Ihren Pulli hat sie keck zum Crop-Top gerafft, das kann man übrigens toll zu Hause nachmachen. Mittig im Bild trägt eine Dame den gepolsterten Mini von Prada, den es diesen Winter zu kaufen gibt. Da hat man das Sitzkissen stets mit dabei, praktisch. Sabine Röthig

Auch hier wird ein weißer Blumenrock mit einem Kaschmirpulli gepaart. Sabine Röthig

Der nächste Regenschauer geht auf die Fondazione Prada hernieder. Wer keine Schirm hat, der trägt eben Kopfbedeckung. Sabine Röthig

Die Make-up-Artistin Lynsey Alexander schminkte die Models der Prada-Show. Der zarte Braunton auf den Augenlidern dieser Dame verrät, dass sie gerade auf dem Runway zu sehen war. Im Hintergrund sieht man geduldig wartende Fans der K-Pop-Band Enhypen, die für eine gehörige Portion Hysterie sorgten. Sabine Röthig

Taxi, Taxi – bitte kommen. Sabine Röthig

Ob der Friseur bei diesen Haaren doppelt abkassiert? Sabine Röthig

Und was bitte wird hier geflüstert? Sabine Röthig

Vesma hat einen Schirm sowie Ersatzschuhe dabei, damit die Ledersohlen der kostbaren Prada-Pumps vom Regen keinen Schaden nehmen. Vesma lebt in Oslo und ist Autoren, sie schreibt über Mode und Architektur. Die OMA-Sets der Prada-Schauen sind bei ihr immer wieder Thema. Sabine Röthig

Erst Fitting für die Marke Bally, dann eine kleine Pause. Sabine Röthig

Eine Zuschauerin der Sportmax-Show schwingt schnellen Schrittes vom Gelände. Sabine Röthig

Quiet Luxury: Hier wird gewartet, bis es los geht. Sabine Röthig

Oversized Blazer und Mäntel, nackte Beine und zarte High Heels - diese Kombi ist der Trend der Stunde. Die Dame links macht alles richtig. Sabine Röthig

Ein Pläuschchen nach der Show ist nur drin, wenn man nicht gleich weiter muss. Sabine Röthig

Ernste Modegesichter Sabine Röthig

Aber nicht alle sind so in sich gekehrt, wie man hier sieht. Sabine Röthig

Auch diese zwei Gäste der Sportmax-Schau sind gut drauf. Sabine Röthig

Dieses wunderschöne Model ist sicher für viele Schauen gebucht. Sabine Röthig

So, jetzt aber los. Denn die Gucci-Show beginnt gleich. Doch zuvor noch eine E-Zigarette. Sabine Röthig

Ein windiger Spaß, gleich regnet es wieder. Sabine Röthig

Posen am Warnschild; professionelle Influencer buchen Fotografen für die Fahion Week, um den perfekten Content zu haben. Sabine Röthig

Die Straßen Mailands eignen sich perfekt für stylischen Social-Media-Content. Sabine Röthig

Viele Gäste und Fotografen reisten aus Asien an. Sabine Röthig

Diese Dame ist auf dem Corso Venezia unterwegs. Ihr Job: Influencerin. Sabine Röthig

Direkt am Dom wird das Kleid einer Kölner Designerin zum Flattern gebracht. Sabine Röthig

Dieser Herr hat nichts mit der Fashion Week am Hut, sieht aber trotzdem schick aus. Sabine Röthig