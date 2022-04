Berlin - „Ich fühle mich gut, ich bin mutig“, sagt Filip in die Kamera. „Wie ein Superheld?“, fragt eine Stimme aus dem Off. „Wie ich selbst“, antwortet Filip. Die kleine Szene ist Teil eines Films, der ab Donnerstag im Felleshus, dem „Gemeinschaftshaus“ der Nordischen Botschaften gezeigt wird. Er begleitet „Icons – eine Fotoausstellung über das Recht zu sein“. Und tatsächlich trägt Filip, dessen Nachname im Film nicht genannt wird, ein Superheldenkostüm – leuchtend gelb mit rotem Umhang, ein großer blauer Blitz auf der Brust.

Dass sich Filip darin eben nicht verkleidet fühlt, nicht wie ein Superheld, sondern ganz wie er selbst, zeigt herrlich pointiert, worum es in „Icons“ geht: Wie alle anderen Models auf den ausgestellten Porträtfotografien lebt auch Filip mit der als Downsyndrom bekannten Chromosomenanomalie Trisomie 21. Wie alle anderen hat auch er entschieden, in welche Rolle er beim Shooting schlüpfen will – beziehungsweise: Welche Rolle, welche Ikone seiner Persönlichkeit am besten entspricht.

Emma Svensson „Der Superheld“: Filip fühlt sich in Maske und Cape wohl.

„Trisomie 21 hat es schon immer gegeben, diese Menschen sind schon immer Teil unserer Gesellschaft, aber sie bekommen nicht die gleiche oder eine andere Art der Aufmerksamkeit wie Menschen ohne Behinderung“, sagt Hanna Robertz, Kulturreferentin der Schwedischen Botschaft. „Auf diesen Bildern aber können sie sich zeigen, ihre Träume und Wünsche.“ In Anlehnung an die Bezeichnung „Trisomie 21“ sind es 21 solcher Fotografien, die nun auf Initiative der Schwedischen Botschaft hin im Felleshus, das von den Botschaften der nordeuropäischen Länder abwechselnd kulturell bespielt wird, gezeigt werden.

Emma Svensson „Das Liebespaar“: Miranda hätte gern Kate Winslets „Titanic“-Hauptrolle übernommen.

Es ist der dritte Ort insgesamt und der erste außerhalb Schwedens, an dem die Porträtreihe der Fotografin Emma Svensson ausgestellt wird. Entstanden ist sie in Kooperation mit dem Stockholmer Zentrum für zeitgenössische Fotografie Fotografiska und dem schwedischen Glada Hudik Theater von Menschen mit und ohne Behinderung. „Viele der porträtierten Personen, der Models, sind auch Ensemble-Mitglieder des Theaters“, so Robertz.

„Was ist der Norm nach sexy und schön?“

Da ist zum Beispiel Moa, die sich auf sozialen Medien oft als „Kämpferin“ bezeichnet. Die berichtet, auf welche Hürden Menschen mit dem Downsyndrom in ihrem Alltag stoßen – und die sich für „Icons“ als Jeanne d’Arc in Ritterskluft fotografieren ließ. Da ist Rebecca, die sich durchaus die Position einer Staatslenkerin zutrauen würde, und die auf ihrem Porträt vom Podium aus zu ihrem Volke spricht. Da ist Alexander als Rockstar, Lotta als Königin, Malin als Barbie-Puppe, Niklas als Travestie-Diva.

Emma Svensson. „Die Regierungschefin“: Rebecca spricht vom Podium zum Volk.

In der Ausstellung werden die Fotografien, für deren fantastische Ausstattung die Kostümbildnerinnen Linda Sandberg und Helena Andersson verantwortlich zeichneten, von Fragen begleitet, gedruckt auf pinkfarbene Exponatsschildchen. „Was ist der Norm nach sexy und schön“, steht neben einem Porträt, das einen jungen Mann in James-Dean-artiger Pose zeigt, „ist Jon das oder ist er einfach nur süß?“ „Was würden die Leute sagen, hätte Miranda einen ‚normalgestörten‘ Freund?“, steht neben einer Fotografie, auf der die berühmte Reling-Szene aus „Titanic“ nachgestellt wird, von einer Frau mit und einem Mann ohne Behinderung: „Was wäre im Film passiert, hätte Miranda die Rolle von Kate Winslet gespielt?“

Emma Svensson „Der Polizist“: Mats würde gern an der Seite von Bruce Willis in einem Hollywood-Film spielen.

Schauderhaft ist die Anmerkung, die neben dem Bild eines Detektivs abgedruckt ist. „Als Mats Melin 1969 geboren wurde, gab man seinen Eltern Formulare zur Adoptionsfreigabe ihres ‚Monsterkindes‘“, steht dort. Heute träume er davon, in einem Hollywood-Film mit Bruce Willis die Rolle eines Polizisten einzunehmen. Es ist eine Schau, die konkrete Fragen der Integration aufwirft, die Menschen so sichtbar macht, wie sie sich selber sehen. Und die – dem Ausstellungsort entsprechend – auch Werte der Schwedischen Botschaft als Ausstellungsinitiatorin vermitteln soll, so Nina Katarina Karlsson, Botschaftsrätin für kulturelle Fragen.

Zwar sei bei der Auswahl neuer Ausstellungen immer erst mal die Qualität der Arbeiten entscheidend. „Aber wir repräsentieren eben auch ein Land und ich würde schon sagen, dass Integration und Gleichberechtigung Themen sind, die in Schweden eine wichtige Rolle spielen“, so Karlsson. „Ich finde es toll, dass wir nun Menschen zeigen, die in kulturellen Kontexten nur selten sichtbar gemacht werden.“ Begleitet wird die Ausstellung, die bis Ende Juni im Felleshus läuft, von einem kleinen Rahmenprogramm. Nach einer Anmeldung per E-Mail stehen die Vernissage am 7. April und die weiteren Programmpunkte allen Interessierten offen.

Icons – eine Fotoausstellung über das Recht zu sein, bis 26. Juni im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstraße 1 in Tiergarten. Montag bis Freitag 14–19 Uhr, Samstag und Sontag 11–16 Uhr. Tel.: +40 (030) 505 00, www.nordischebotschaften.org

Informationen zur Vernissage und zum weiteren Rahmenprogramm finden Sie auf der Webseite der Nordischen Botschaften. Zu den verschiedenen Programmpunkten können Sie sich hier anmelden. Zu normalen Öffnungszeiten kann die Ausstellung ohne Anmeldung besucht werden, der Eintritt ist frei.