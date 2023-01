Lars Eidinger, Naomi Campbell, Olivia Palermo: Diese Stars  kamen zur Dior-Show

Zuschauer und Gäste warteten auf dem Place de la Concorde vor dem Eingang eines großen weißen Kubus, in dem die Dior-Show stattfand.

date 2023-01

Zuschauer und Gäste warteten auf dem Place de la Concorde vor dem Eingang eines großen weißen Kubus, in dem die Dior-Show stattfand. Dior

Naomi Campbell ganz in Grau und mit Sonnenbrille – ob sie Kanye West vermisst? Dior

Lars Eidinger war auch in Paris zu Gast. Er bleibt mit seiner Instagram-Abstinenz standhaft. Schade eigentlich. Dior

Der britische Schauspieler Robert Pattinson in Rock und Teddy-Jacke. Er ist vor allem bekannt aus Fantasy-Filmen wie „Harry Potter“ und „Twilight“. Dior