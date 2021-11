Los Angeles/Berlin - Es ist früh an diesem Mittwochmorgen. Der Kissenabdruck hat sich gerade erst aus dem Gesicht verabschiedet, die Gedanken sind noch unsortiert – und nicht nur deswegen weiß man kaum mehr, wo man gerade eigentlich ist. Gezeigt wird die neue Gucci-Kollektion, Mode aus Florenz also. Live präsentiert wurde sie allerdings auf einer Show in Los Angeles, und nun, am Mittwochmorgen, folgt der Stream für das Berliner Publikum in der Gucci-Eventbude am Halleschen Ufer.

Italienische Kleider in einer amerikanischen Show auf einer deutschen Leinwand – was für eine schöne Gleichung für eine längst durchdigitalisierte und globalisierte Branche, in der Schauen-Einladungen heute exklusives Statussymbol und inklusives Community-Building gleichermaßen bedeuten können.

dpa Abschied vom Dresscode: Wer nun Gucci trägt, wird Individualität und Freiheit auch in der Mode als größte Güter begreifen.

Um die Community, die Gemeinschaft, geht es derzeit in der Mode ganz generell und bei Gucci im Speziellen. Das verdeutlicht nicht nur die besagte temporäre Event-Location „Gucci Circolo“, die parallel zu London und Mailand auch in der deutschen Hauptstadt gastiert. Sie soll das Berliner Publikum via Partys, Talks und eben Streamings mit dem Gucci-Fieber anstecken und somit ermöglichen, dass sich mehr Modebegeisterte als Teil der Luxusmarke begreifen können. Und die nun gezeigte Show, die in Los Angeles ein paar Stunden vorher live über die Bühne ging, stärkt durch einen großartigen, weil überaus diversen Cast ebenso das Wirgefühl. Auch unter den Models: die Schauspielerin Jodie Turner-Smith, die Künstlerin Miranda July sowie Jared Leto und Macaulay Culkin.

imago Howdy Hollywood: Zum Glanz der Filmwelt gesellen sich in der neuen Gucci-Kollektion auch einige texanische Details.

Das passt zum Thema der Kollektion für das kommende Frühjahr, die der Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele ganz dem Hollywood-Glamour verschreibt. Bei ihm blättert dieser allerdings noch nicht ab, es gibt keine standarisierten Red-Carpet-Looks, kaum klassische Abendkleider und keine schwarzen Smokings. Stattdessen kleidet er eine mögliche neue Oscar-Elite ein; eine, die Individualität und Freiheit auch modisch als größte Güter begreift. Mit Federn verzierte Show-Girl-Roben in schreienden Farben gibt es, roséfarbene Herrenanzüge mit Blütenapplikationen am Revers, dazu Paris-Hilton-artige Riesensonnenbrillen und Cowboyhüte. An vergangene Zeiten der Filmindustrie erinnert Michele ebenfalls, Negligés und sichtbare Strapse könnten den Garderoben von Rita Hayworth oder Veronica Lake entnommen sein.

dpa Autofreie Zone: Für die Gucci-Show mit dem Titel „Love Parade“ wurde der Hollywood Boulevard inklusive Walk of Fame abgesperrt.

Die beiden Filmdiven tauchen denn auch in den Notizen zur Kollektion auf, die Alessandro Michele überaus persönlich hält. Seine Mutter habe früher in der Filmindustrie gearbeitet, schreibt er, die ganz großen Streifen hätten ihn befähigt zu einer fantastischen Flucht aus einer Kindheit, die offenbar nicht immer einfach war.

Konsequent ist also auch die Wahl der Location – der Location für die tatsächliche Show, nicht für das Berliner Streaming: Sie fand in der Nacht zum Mittwoch auf dem abgesperrten Walk of Fame statt, Models und Mimen stapften über die in den Boden eingelassenen Sterne mit all den berühmten Namen darauf. Auch das ist eine schöne Gleichung: für eine Zeitenwende nämlich, für eine Umdeutung dessen, was heute als glanzvoll und glänzend gilt.