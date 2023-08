Der Name Deadhype ist vielschichtig, denn er kann Ihnen sowohl auf einem Turnschuh als auch im Zusammenhang mit einer Partyreihe begegnen. Als der Gründer Bernard Koomson 2016 in London ein Onlineradio ins Leben rief, nannte er den Sender „Deadhype“. Inzwischen ist Koomson in die deutsche Hauptstadt gezogen und aus dem Radiosender wurde eine GmbH. So verbirgt sich heute hinter dem Namen ein kulturelles Kollektiv mit Sitz in Berlin, das Events und Partys organisiert sowie Unternehmen berät und viele Arten kreativen Contents produziert. Man kann sich Deadhype vielleicht am besten als ein multidisziplinäres Verbindungsglied zwischen der Clubkultur und Marken vorstellen.

Nach erfolgreichen Kollaborationen mit Adidas oder Sony Music möchten die Macher um Koomson neben ihren audiovisuellen Kanälen nun auch die Welt des Prints erobern: „deadHYPE CLTV“ heißt ihr Magazin, das es seit dem Sommer in lokalen Berliner Magazinshops wie Do you read me?!, dem HHV Store und dem Soto Store sowie bei Pro qm für 25 Euro zu kaufen gibt.

Deadhype ist auf internationaler Ebene mit vielen aufstrebenden Talenten aus unterschiedlichen kreativen Sparten vernetzt. Ihnen möchte man mit der Print-Neuerscheinung eine Plattform auf Papier geben. In der aktuellen Ausgabe werden daher vor allem Menschen aus dem kulturellen Underground vorgestellt, sprich: Wir lernen die Berühmtheiten bestimmter Bubbles kennen. Und das sind Persönlichkeiten aus der Musik-, Tattoo-, Kunst- und Grafikdesignszene. Das Magazin soll zweimal im Jahr erscheinen. In jeder Ausgabe werden neue Talente porträtiert und interviewt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dank der englischen Ursprünge des Kollektivs gewährt die erste Ausgabe von deadHYPE CLTV den Lesern Einblicke in die Londoner Rave-Szene. Deadhype

Das Besondere an dem neuen Printmedium ist, dass es ein Magazin in Buchform ist. In seinem 21x21-Soft-Touch Hardcover glänzen 83 Seiten mit Künstlerinnen, Künstlern und ihren Werken. Auch vergangene, gegenwärtige und zukünftige Projekte des Deadhype-Kollektivs bekommen eine Bühne, wie zum Beispiel die eigene Schmuckkollektion.

So sieht die erste Ausgabe von deadHYPE CLTV aus. Deadhype

Mehr Informationen zu Deadhype finden Sie auf dem Instagramkanal @deadhype.gmbh