Neues von der Premium: Modemesse kehrt an alten Standort am Gleisdreieck zurück

Die Premium Group kehrt heim – und dieses Mal richtig. Schon im vergangenen Jahr hatte die Rückkehr der Modemessen, die zwischenzeitlich in Frankfurt am Main stattfinden sollten, dies aber pandemiebedingt nicht umsetzen konnten, in der deutschen Messelandschaft für Aufsehen gesorgt. Nun kündigt das Unternehmen einen erneuten Umzug an, wenn auch innerhalb Berlins.

Nach zwei Saisons auf dem Messegelände am Funkturm sollen die verschiedenen Formate der Gruppe, darunter die beiden Messen Premium und Seek, während der kommenden Berlin Fashion Week im Juli wieder in der Station Berlin stattfinden – an jenem Veranstaltungsort, an dem die Premium Group bereits zwischen 2006 und 2020 zu Hause war.

Es ist nicht die einzige Änderung, die Premium-Chefin Anita Tillmann und ihr Geschäftspartner Jörg Arntz nun bekannt gegeben haben. So werde die Messedauer von drei auf zwei Tage, dafür mit jeweils längeren Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr, verkürzt. „Wir kuratieren ein für den modernen und hochwertigen Handel relevantes Brand-Portfolio – exklusiver, reduzierter und deutlich dynamischer auf allen Ebenen“, lässt Tillmann dazu mitteilen; der straffere Zeitplan solle Aussteller und Besucherinnen dabei unterstützen, ihre „Geschäfts- und Netzwerkmöglichkeiten zu maximieren“, heißt es.

Ferner würde ausstellenden Marken – im Januar waren es nach Angaben der Veranstalter rund 500 – nun ein nachhaltiges Standsystem bereitgestellt: Sämtliche Messestände werden demnach auf 100 Quadratmeter beschränkt und mit Möbeln ausgestattet, die über die Saisons hinweg wiederverwendet werden; insgesamt umfasst das Gelände der Station Berlin rund 23.000 Quadratmeter.

Neuer alter Standort ist zentraler in der Stadt gelegen

Der Anspruch eines nachhaltigeren Messebetriebs passt zum neuen Format Conscious Club, das in der vergangenen Saison das erste Mal stattgefunden hatte und nun fortgesetzt werden soll. In einem eigenen Bereich werden hier ausschließlich nachhaltige Labels präsentiert; laut Premium handelt es sich um Europas größtes Messekonzept allein für nachhaltig agierende und produzierende Modemarken.

Die Berlin Fashion Week wird das nächste Mal vom 10. bis 15. Juli stattfinden; Premium, Seek und Conscious Club sind am 11. und 12., also dem Dienstag und dem Mittwoch, Teil der Modewoche. „Wir freuen uns auf den Sommer und unsere Events“, so Tillmann. „Es sind sich alle einig – das Zusammenkommen der Branche in Berlin ist unverzichtbar. Der persönliche Austausch und eine neue Generation von Fashion Brands stehen im Vordergrund.“

Der erneute Umzug der Premium-Formate zurück an den alten Standort dürfte von einigen Besucherinnen und Besuchern der Fashion Week und der Messen wohlwollend hingenommen werden: Der neue alte Standort Station Berlin ist am Gleisdreieck strategisch sinnvoll gelegen, während das Gelände der Messe Berlin am Westend recht weite Fahrtwege zu den anderen, zentraler in der Stadt verorteten Events der Modewoche bedeutete.