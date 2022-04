Als ich hörte, in der Nähe der Hackeschen Höfe gäbe es ein Shanghai-Restaurant namens Ni’s, das einen gigantischen Suppendumpling mache, der nicht in der Suppe schwimme, sondern aus dem man die Suppe schlürfe, war klar: Ich muss da hin. Dabei hatte mich zuletzt nichts mehr in diese Ecke der Stadt gelockt. Ich hatte schon länger keinen Besuch von außerhalb, Flagshipstores langweilen mich und kulinarisch wurde ich hier bis auf das nun geschlossene Data Kitchen meist enttäuscht.

Doch für Teigtaschen fahre ich sogar zum Hackeschen Markt. Ich habe diese so wandelbaren wie vielfältigen knödelähnlichen Dinger zu meinem persönlichen Forschungsgegenstand erklärt. Ob bei uns Klöße oder Knödel, bei den Tschechen Knedlik oder im angelsächsischen Sprachraum Dumplings, was so ziemlich alles Mögliche meint, jede Nation hat ihre eigene Version. Irgendwas zusammenzubatzen – menschheitsgeschichtlich muss das wohl eine der ältesten Kochtechniken überhaupt sein. Schon die Azteken rollten Maisgrütze, die sie befüllten, Mexikaner nennen es heute Tamales. Und auch in Afrika, China und im Italien der Antike hat man schon lange vor Christi Geburt geknödelt und Teigtaschen befüllt.

Ni's Restaurant Ni’s Restaurant am Hackeschen Markt.

Wir hier verbinden Knödel meist mit Soße und sehen sie als Beilage. Dabei hat der Knödel als eigenständiges Gericht absolut seine Berechtigung. Er kann vollwertige Vorspeise, Hauptgericht und auch süße Nachspeise sein.

Die Chinesen wüssten das schon länger, sagte mir kürzlich eine Bekannte, die in China aufgewachsen und wie ich Dumpling-Fan ist. Sie klärte mich auch begrifflich auf: Je nachdem, aus welchem Mehl und Teig sie bestehen, ob mit warmem oder kaltem Wasser gematscht, mit Hefe oder ohne, gedämpft oder gebraten, heißen die verschiedenen Versionen Jiǎozi, Baozi, Xiaolong Bao, Wantan oder einfach auch nur Dumpling. Interessanterweise zählten Dumplings in China sowohl zu den Festtags- als auch zu den Alltagsgerichten, was selten sei, weil die Chinesen das normalerweise klar unterscheiden.

Bei dem eingangs erwähnten Suppendumpling handelt es sich um einen Xiaolong Bao, der hier im Ni’s Restaurant das Suppenschälchen komplett ausfüllt und mich – vielleicht weil Osterzeit ist – an ein riesiges Ei erinnert. Allerdings eines mit vielen kleinen Fältchen. Diese bauchigen Teigtaschen sind überwiegend in der Region Shanghai verbreitet, woher der Inhaber und Namensgeber des Restaurants Gengui Ni stammt.

Xiaolong Bao zu fertigen gilt als schwierig und wurde von der chinesischen Regierung sogar als offizielles Kunsthandwerk eingestuft. Im Ni’s komme, so sagte mir die sehr nette Bedienung, ein- bis zweimal die Woche ein spezieller Koch, der nur den Teig sowie diese Suppendumplings mache. Neben einem Löffel gibt die Kellnerin mir noch einen Strohhalm und den Tipp, ich solle einfach reinstechen und saugen. Doch Vorsicht, es sei heiß!

Übersetzt bedeutet Xiaolong Bao „Brot, in einem kleinen Korb gedämpft“. Die Dumplings werden im Bambuskörbchen über Wasserdampf erhitzt, weswegen man auch mindestens 15 Minuten darauf warten muss. Die dünne Teighülle schmeckte jedoch weniger nach Brot als nach Nudeln. Der Teig wird ohne Triebmittel aus Mehl und Wasser gemacht und sehr lange geknetet, damit er beim Befüllen, Falten und Dämpfen elastisch bleibt und nicht reißt.

Kein bisschen vorbereitet war ich auf die Geschmacksexplosion, die im Inneren auf mich wartete. Ich sog eine kraftvolle, heiße Brühe auf. Sie war mit flockigem, fast aufgelöstem Hack vom Schwein durchsetzt, strotzte nur so vor pfeffrig-fettigen Fleischaromen und dem Geschmack nach Ingwer, Soja und auch einer leichte Weinsäure. Erst, als nichts mehr durch den Strohhalm kam, löffelte ich das verbliebene Hack sowie die Nudelhülle als Einlage.

Der Trick mit den Geleestücken

Dabei rätselte ich die ganze Zeit, wie zum Teufel man eigentlich die Brühe in den Knödel bekommt. Natürlich habe ich nachgefragt. Doch hieß es im Ni’s: Das bleibe das Geheimnis des Kochs.

Also habe ich bei meiner chinesischen Bekannten nachgehakt. Der Trick seien Geleestücke, klärte sie mich auf. Für die Suppe kocht man Schweinefüße mehrere Stunden lang mit Ingwer, Knoblauch und Wurzelgemüsen und kühlt die Suppe anschließend, bis sie geliert. Die Geleestücke werden dann kleingeschnitten, mit Hack gemischt und mit dem Dumplingteig umhüllt. Nur wenn das Mischungsverhältnis stimmt, verflüssigt sich beim Dämpfen das Gelee wieder zur Suppe. Eine vegetarische Version wird es von dieser fantastischen Entdeckung also nie geben. Auf Ni’s Speisekarte finden sich aber noch jede Menge anderer Dumplings, etwa verschiedene Jiǎozi und Baozi, die auch mit Gemüse, Tofu und Glasnudeln-Füllung bestellt werden können.

Ich will von der Karte jedoch unbedingt noch die Ein-Meter Nudeln empfehlen. Bei Wen Cheng, einem sehr gehypten chinesischen Nudelrestaurant im Prenzlauer Berg, stehen die Gäste für diese dicken, zähen Teigstränge, die von Hand gerollt und durch eine Reihe von Schlägen auf die Arbeitsplatte in die Länge gezogen werden, mindestes eine Stunde an. Im Ni’s sitzt man schöner, es geht schneller, und die handgezogenen Nudeln schmecken ebenso gut. Allerdings sind sie fast unmöglich mit Stäbchen zu essen. Diese gürteldicken Nudeln, die mit allerhand Gewürzen bestrichen und in heißem Chili-Öl und Essig serviert werden, flutschen einfach weg. Da ich sie mit geschmortem Rindfleisch bestellt habe, das mit Kreuzkümmel und Sternanis abgeschmeckt ist, bekomme ich wenigsten bei jedem dritten Versuch etwas zu greifen. Was den Schärfegrad angeht, dürfte das Ni’s für mich gern noch mutiger werden. Ansonsten ist es für ein Shanghai-Restaurant am Hackeschen Markt jedoch ziemlich authentisch.

Wertung: 5 von 5

Preise: Kleinigkeiten und Suppen 3,50–13,90 Euro; Nudeln und Reis 8,90–13,90 Euro; Hauptgerichte 8,90–22,80 Euro; Desserts 4,90–6,50 Euro;

Ni’s Restaurant, Kleine Präsidentenstraße 3, 10178 Berlin, Di–So, 12–22 Uhr, Tel.: 690 015 18