Numéro Berlin-Macher Götz Offergeld: „Meine Absicht ist immer erst mal gut“

Angepasst ist Götz Offergeld nun wirklich nicht. Der Berliner Verleger nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Kritik am System zu äußern. Gerade in der weichgespülten Welt der Mode ist das eine Seltenheit. Und dennoch wollen alle mit ihm arbeiten.

Warum? Weil er allein mit Numéro Berlin eines der international relevantesten Hochglanzmagazine erschaffen hat, dessen ästhetischer Kosmos wie ein Magnet auf die besten Artdirektoren, die angesagtesten Fotografen, die größten Stars und nicht zuletzt die berühmtesten Modemarken wirkt. Seine neue, wohldesignte Verlagsresidenz in der Wilmersdorfer Straße, zu der auch eine Galerie gehört, wirkt wie eine begehbare Version der hier entstehenden Zeitschriften. In diesen Räumen voller Mode und Kunst haben wir den Magazinmacher und seinen zuckersüßen Zwergpudel Pixie getroffen.

Herr Offergeld, Mode ist ja ein Seismograf für gesellschaftliche Bewegungen. Welche Signale sendet die Mode gerade?

Sehr viele, aber eins ist ganz klar: Mode ist wieder politischer geworden. Das war sie schon einmal. Als ich jung war, hatten wir Skins, Punks, Mods, Popper. Die standen alle für eine bestimmte Haltung, ein Lebensgefühl. Bis vor einiger Zeit gab es nur die Haltung, Off-White, 032c, Balenciaga oder was auch immer zu sein. Da ging es nur um die Zugehörigkeit zu einer Marke. Total unpolitisch. Das ändert sich gerade wieder.

Was heißt das genau?

Die Mode ist aggressiver geworden. Wenn man die Leute in Oversized-Bomberjacken, dicken Boots, komplett in Schwarz gekleidet sieht – das ist ja kein Look, den ich mir für die heutige Zeit wünsche. Der ruft nicht: Hey, willkommen in einer neuen diversen Gesellschaft, sondern: Hey, I am ready to fight!

Was kann man daraus für unsere Kultur ablesen und für die Gesellschaft, in der wir leben?

Es zeigt sich darin eine Verrohung der Gesellschaft. Alles ist extremer geworden. Allein durch Social Media. Die Leute werden gecancelt, man hält keine Diskussionen und unterschiedliche Meinungen mehr aus. Es wäre jetzt an der Zeit, dass die Mode ein Kommunikationsmittel für mehr Offenheit und Feingefühl wird. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, darauf zu hören, was jemand sagt. Ungeachtet dessen, wer es sagt. Vielleicht sagt auch manchmal genau der das Richtige, den wir nicht mögen. Und der, den wir mögen, das Falsche. Und auch das müssen wir akzeptieren und die Person nicht gleich canceln.

Das ist ja auch ein Phänomen, mit dem die Mode ganz stark zu kämpfen hat, die Restriktionen der Diversität.

Genau. Es gibt in unserer Gesellschaft gerade mehr Einschränkungen, als ich sie in meinen gesamten dreißig Jahren Modekarriere je erlebt habe.

Die vermeintliche Befreiung macht uns eigentlich extrem unfrei.

Vollkommen richtig. Die Grundprinzipien von #MeToo und Black Lives Matter, die finden wir natürlich alle toll. In der Mode sind wir ja in einer Bubble, in der wir sowieso alle das große Gleiche wollen. Nun haben wir aber ein Korsett übergestülpt bekommen und schweben ständig in der Gefahr, die nächste Tretmine zu übersehen. Habe ich das falsche Pronomen benutzt, zu oft mit einem weißen Fotografen gearbeitet? Und selbst wenn Gefühle verletzt werden, dann kann man doch drüber reden und nicht gleich canceln. Die Mode, genauso wie die Musik und die Kunst, soll doch befreien. In meiner Welt gibt es nette Leute und es gibt Arschlöcher, mehr nicht.

Und die Kontroverse, der Widerspruch, von dem die Mode lebt, stirbt.

Ja, jegliche Form von Labelling ist extrem schlecht für die Kreativität. In den Neunzigern gab es das alles nicht, da hatten wir auch Stempel, aber lange nicht so viele. Schau dir mal die Models einer Helmut-Lang-Show aus der Zeit an: schwarz, weiß, asiatisch, alt, jung, curvy, dünn … das war gelebte Diversity. Aber ohne dass wir darüber geredet haben. Da ging es nur darum, wer toll aussieht oder wer sexy ist und eine starke Personality hat.

Götz Offergeld in seinem Büro. Auf dem Bild hinter ihm ist Kim Kardashian zu sehen, fotografiert von Juergen Teller (Juergen Teller, „Kanye, Juergen & Kim, No. 70, Chateau d'Ambleville“, 2015, Courtesy of the artist and König Galerie). Luke Abby für Berliner Zeitung am Wochenende

Wenn etwas oder jemand in der Mode gecancelt wird, kommen die Angriffe oft von außen. Es fehlt also meist ein tieferes Verständnis für die kreativen Prozesse, oder?

Ja, und es wird einem auch permanent eine böse Absicht unterstellt. Meine Absicht ist aber immer erst mal gut. Ich gehe auch davon aus, dass die Absicht anderer erst einmal gut ist und nicht, dass immer alle etwas Böses wollen. Ich werde von meinem Team oft von Sachen abgehalten, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber falls es nur eine Sache gäbet, die draußen irgendwie komisch ankommt, dann bin ich innerhalb eines Tages alle meine Anzeigenkunden los. Da fragt auch noch nicht mal jemand bei mir nach, und ich muss auch nicht offiziell verurteilt sein. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die so ist, dann ist das der Nährboden für Extremismus. Das ist hochgradig gefährlich. Nur weil einige meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist die Beklopptheit und die Engstirnigkeit von Diktaturen. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine offene Gesellschaft.

Über Götz Offergeld Geboren im Raum Aachen, kam Götz Offergeld Anfang der 90er-Jahre nach Berlin. Neben diversen Jobs in der Modebranche, die ihn auch nach Mailand und Paris führten, arbeitete er als Model für Luxusmarken wie Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Dries van Noten oder Paul Smith. Später gründete er die Berliner Dependance der PR-Agentur Totem Fashion, bis er Anfang der 2000er seine Karriere als Verleger mit der Zeitschrift Liebling begann. Zwischenzeitlich war er außerdem Chefredakteur der L'Officiel Hommes.

2009 gründete Offergeld den Off One's Rocker Verlag, in dem bis heute die Magazine Fräulein und Intersection, sowie Numéro Berlin und Numéro Homme Berlin publiziert werden. Die als Lizenzierungen verlegten Numéro-Berlin-Magazine entwickelte der OOR-Verlag zu eigenständigen Zeitschriften mit durchgehend selbstproduzierten Inhalten auf exzellentem künstlerischen Niveau. Die verbreitete Gesamtauflage der zwei Magazine liegt bei über 100.000 Exemplaren. In diesem Jahr dehnte Offergeld seine verlegerischen Tätigkeiten nach Italien aus, wo er in Mailand das Magazin STXDYOZ (sprich: Studio XYZ) herausbringt. In seinem Kreativbüro OOR Studio werden außerdem Bücher designt sowie Corporate Magazine und Kampagnen entwickelt. Seit neuestem gehört zu OOR auch die Berliner Galerie Schlachter 151.

Nun zu etwas Positivem: Die Numéro Berlin haben Sie zu einem der weltweit führenden Modemagazine gemacht. Wie kann es sein, dass die Mehrheit der Mainstream-Magazine untergeht und die Numéro Berlin immer neue Leser anzieht?

Die Menschen spüren, wenn etwas authentisch ist und jemand Wert auf Qualität legt, so wie bei unseren Titeln oder auch bei der 032c, Dazed, Purple oder Fantastic Men. Die kleinen Verlage machen eben einfach ihr Ding, und es ist wichtig, dass nicht alles von den Großen geschluckt wird. So wie in der Mode, die ja heute weitestgehend von LVMH und Kering bestimmt wird. Jemand wie Alexander McQueen hat sich damals nicht dafür interessiert, was die Leute da draußen wollten. Er hat einfach gemacht. Die Riesenbrands hingegen schauen ständig auf die Community. Ach, die wollen immer noch Hoodies und Caps? Dann machen wir Hoodies und Caps.

Zeigt sich hier, dass die Menschen doch nicht so dumm sind, wie manche meinen?

Möglich. Es liegt aber auch daran, dass die Magazine, die wir hier machen, eine Haltung haben. Mit Fräulein hat das alles für mich angefangen, und bis heute gibt es außer Gentlewoman kaum ein bekanntes Magazin für Frauen, das sich neben der Mode in diesem Maße mit Politik, Kunst und Gesellschaft befasst. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich höre bis heute immer wieder Kommentare, Fräulein sei ein Emanzen- oder Lesbenmagazin, sogar von Frauen. Numéro Berlin atmet genau diesen Geist.

Das Interiorkonzept entwarf der Verleger höchstpersönlich. An der Wand sind noch die Fliesen der ehemaligen Schlachterei zu sehen, die sich einst in den Räumlichkeiten befand. Luke Abby für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Numéro Berlin-Magazine erscheinen zweimal jährlich, sie sehen aus wie dicke Bücher. Wie viele Seiten sind das?

Wir hatten zwischenzeitlich sogar mehr als 1000 Seiten pro Ausgabe. Wir haben das Magazin jetzt dreigeteilt, damit man es besser lesen kann. Volume A ist die Mode, Volume B ist der Kulturteil und C ist immer eine Artist-Kollaboration. Das ist ein exklusives Buch, das wir mit einem Künstler zusammen erarbeiten. Und dazu gibt es immer noch Beileger, die wir aus Spaß machen. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, was für mich ein Traum war, ein „Zine“ mit Helmut Lang gemacht. Wir haben was mit Richard Kern gemacht. Und diese Beileger werden in Amerika auf dem Secondary Market für 200, 300 Dollar gehandelt.

Wie finanziert sich Numéro Berlin?

Durch die Anzeigen. Durch den Verkauf decken wir nur ein paar Kosten. Wir verkaufen das Magazin ja auch nicht nur stationär, sondern auch über unsere Website. Dann kommen weitere Kosten für Porto und Verpackung hinzu, denn die Magazine gehen in die ganze Welt.

Man spürt immer wieder, wie relevant der lange totgesagte Print noch ist.

Man hatte schon zwischenzeitlich zu kämpfen, weil alles plötzlich nur noch digital war. Aber diese Bi-Annuals, also die zweimal im Jahr erscheinenden Printmagazine, funktionieren anders als die monatlichen Hefte, in denen es es immer nur um neue Produkte ging. Heute ist das anders. Keine von den großen Marken, sei es Gucci, Prada, Armani oder Balenciaga, braucht Condé Nast oder uns, um im Gespräch zu bleiben. Dafür gibt es Instagram und TikTok. Und deswegen müssen wir etwas bieten, das extrem exklusiv ist und was ich nirgendwo anders bekomme. Das heißt, wir müssen was Eigenes machen. Die Künstler und Fotografen müssen mit uns zusammen neue Arbeiten schaffen, die zuvor noch keiner gesehen hat, sodass sich ein Mehrwert ergibt, der weit über die reine Information hinausgeht. Und das sind die Dinge, die man als „Brandbuilding“ bezeichnet. Magazine wie die Vogue haben viel zu lange auf einem hohen Ross gesessen und gesagt, wir erreichen ja die Zielgruppe. Der Unterschied ist: Wir kreieren eine Zielgruppe. Denn eine Zielgruppe erreichen kann ich über Social Media viel schneller als über Print. Wir sind die Galerie und der Kurator, der entscheidet, was cool ist. Wir fungieren in einer Welt des medialen Überflusses an Informationen als Filter. Deswegen brauchen die Marken uns, damit wir sie einordnen und eine bestimmte Relevanz für sie schaffen.

Einer der Ausstellungsräume der angeschlossenen Galerie ist komplett mit Holzspanplatten ausgekleidet. Bei unserem Besuch Anfang August lief gerade die Schau „Anna“ von Edith Bergfors. Luke Abby für Berliner Zeitung am Wochenende

Gibt es Marken, mit denen Sie auf keinen Fall arbeiten würden?

Ich arbeite nicht mit Marken, mit deren Werten ich nicht konform gehe. Aus diesem Grund habe ich auch schon ganz oft Sachen abgesagt. Wir hatten zum Beispiel Anfragen von Autofirmen, die Partnerschaften zum Pride-Thema machen wollten. Ich habe mir dann deren internationale Instagram-Accounts angeschaut; in den europäischen Accounts war überall die Pride-Flagge zu sehen, aber in Russland und in Middle East nicht. Da habe ich mit denen gesprochen und gesagt: „I’m sorry, aber dort ist es nötig! In Deutschland oder Spanien ist es ein Marketingtool.“ Sie wollten es aber nicht anders machen, da habe ich abgesagt. Sowas mag ich nicht, da lass ich mich nicht vor den Karren spannen. Grundsätzlich bin ich aber erst mal für alles offen.

Auf der anderen Seite gibt es das Phänomen, dass die großen Luxusmarken versuchen, den Modemagazinen sehr strenge Vorgaben für Fotostrecken zu machen. Weil sie wissen, dass alle mit ihnen arbeiten wollen.

Das stimmt. Zum Beispiel wollen manche Marken ihre Sachen nur für Modestrecken auf den ersten zwanzig Seiten zur Verfügung stellen. Dann sage ich denen, das geht nicht, das sind bei uns alles Anzeigen. Dann wollen die von dir wissen, welche anderen Brands mit in dem Shoot sind. Wenn das nicht Chanel, Prada, Gucci ist, dann wollen sie auch nichts schicken. Dann wollen sie die Models vorher auswählen, das Styling vorgeben, wollen die Fotografen wissen. Das nennt man die Total-Look-Policy. Ich sage dann zu denen: Überlegt euch doch vorher, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt! Es ist doch total legitim, wenn denen ein Magazin nicht gefällt. Aber wenn man sich für eine Zusammenarbeit entschieden hat, dann erwarte ich einen gewissen Respekt gegenüber der Arbeit meines Teams und mir.

Das heißt, Sie sagen in so einem Fall nein?

Na klar, ich mag das nicht. Ich möchte, dass neue Dinge entstehen und dass sich Fotografen und Stylisten ausleben können. Wenn wir überall die Total-Look-Policy haben, dann sieht alles gleich aus. Dann können die mir direkt Bilder schicken oder ihr Lookbook, das ich abdrucken kann. Das interessiert aber keinen. Und selbst wenn in unserem frei kreierten Editorial mal ein schlechter Look dabei sein sollte, damit zerstört man doch eine Marke nicht!

Schöner arbeiten: eine dekorativ umfunktionierte Fensteröffnung und ein in Ketten gelegtes Stromkabel. Luke Abby für Berliner Zeitung am Wochenende

Sie haben im Frühjahr ein neues Büro in der Wilmersdorfer Straße bezogen und dort gleichzeitig eine Galerie eröffnet. Wie kam es dazu?

Der Mietvertrag in der Kurfürstenstraße lief aus und wir hatten Lust auf was Neues. Durch Zufall sind wir auf die ehemalige Schlachterei gestoßen, und ich dachte am Anfang, das geht nicht. Es sah aus wie die Hölle hier. Aber es war geil. Dann haben wir hier rumrenoviert und umgebaut, das hat ewig gedauert und es ist immer noch nicht fertig. Das ist mein eigener, kleiner BER. Ich wollte mit der Galerie und den angrenzenden Räumen etwas schaffen, das den Austausch über die Magazine hinaus fördert. In Mailand haben wir auch einen kleinen Galerieraum. Und wir werden bald eine eigene kleine „OOR Studio“-Kollektion rausbringen.

Oha, das ist spannend. Was wird das sein? T-Shirts?

Mehr als das. Es wird aber auch T-Shirts geben. Einen Prototypen habe ich schon an.

Ein Cover der aktuellen Numéro Berlin. Jede Ausgabe erscheint mit mehreren unterschiedlichen Coverbildern. Off One's Rocker Publishing

Info: Die Magazine Numéro Berlin und Numéro Homme Berlin gibt es für 20 Euro im einschlägigen Zeitschriftenhandel zu kaufen. Weitere Infos finden Sie auf numeroberlin.de, ein virtueller Rundgang durch die Galerie- und Verlagsräume in der Wilmersdorfer Straße 151 ist hier möglich.