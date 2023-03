Per Staubsauger in die Galaxis: Berliner Museum zeigt Design postsozialistischer Länder

Nicht alle Architekturen, Möbel und Objekte aus postsozialistischen Staaten, die nun in Berlin ausgestellt sind, gingen über das Entwurfsstadium hinaus. Oft scheiterten die fantastischen Ideen an der restriktiven Realität.

Claudia Banz vom Kunstgewerbemuseum, die die Schau gemeinsam mit zwölf kuratorischen Teams erarbeitet hat, jedes aus einem anderen postsozialistischen Land, erklärt uns die Idee der Ausstellung „Retrotopia – Design for Socialist Spaces“ anhand von fünf Exponaten.

Quartierentwicklungsprojekt Troeschtschina von Iossif Karakis, 1980er

Man kommt nicht umhin, an den Bosco Verticale in Mailand zu denken. An den Tour de la Biodiversité in Paris oder den Kö-Bogen II in Düsseldorf; begrünte Hochhäuser, ausgestattet mit üppigen Dachwäldern oder hängenden Gärten. „Eine Idee, die Iossif Karakis gewissermaßen vorweggenommen hat“, sagt Kuratorin Claudia Banz, als sie vor einem Modell dreier konisch zulaufender Hochhäuser stehen bleibt – Büsche und Bäume wachsen auf ihren Dächern.

Die Architekturen hatte Karakis für den heutigen Kiewer Vorort Troeschtschina entworfen. Entsprechende Zeichnungen des Ukrainers aus den 1980ern hängen nun an der Museumswand, das zugehörige hölzerne Architektur-Modell wurde einzig für die Ausstellung gebaut. „Karakis‘ Leitfrage war, wie wir in Zukunft leben werden“, sagt Banz; seine Antwort sei stets „das Einsseins von Architektur, Mensch und Natur“ gewesen.

Hat hier jemand begrünte Hochhäuser gesagt? Iossif Karakis nahm diese Idee vorweg. Jonas Berndt

Was heute in vielen Städten der Welt zumindest in Ansätzen entsteht, nicht nur in Mailand, Paris und Düsseldorf, konnte der 1988 verstorbene Karakis zu Lebzeiten nicht mehr realisieren. Sein Quartierentwicklungsprojekt für Troeschtschina ist über das Stadium des Entwurfs nie hinausgekommen – so wie viele andere Designs und Architekturen aus postsozialistischen Staaten, die nun im Kunstgewerbemuseum gezeigt werden. Gelegentlich fehlten die geeigneten Materialien, häufiger die Produktions- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Vielleicht sei in den damals sozialistischen Systemen dieser Länder auch deswegen das Design weit weniger durch Staatsmächte kontrolliert worden als die Kunst, mutmaßt Claudia Banz: „Weil die eben wussten, dass das meiste davon sowieso nicht realisiert werden konnte.“ In jedem Fall hätten die Gestaltungsdisziplinen viel Raum für das mehr oder minder unabhängige Experiment geboten. „Der Hauptgestus vieler Designerinnen und Designer in diesen Zeiten und Ländern war, sich eine positive Zukunft zu denken“, so Banz. „Die Entwurfsarbeit war für sie ein Freiraum im Kontrast zur restriktiven Realität.“

Per Staubsauger in die Galaxis: Die beiden Exemplare des legendären „Saturnas“ erzählen vom Space Age der 1960er. Jonas Berndt

Dass die Ausstellung im Kunstgewerbemuseum mit einem Bereich zu den Arbeiten ukrainischer Designerinnen und Architekten beginnt, ist indes kein Zufall. Mit Blick auf die aktuelle Situation wolle man auch ein Zeichen setzen. „Eine Mahnung, dass wir in Kriegszeiten wie jetzt auch unseres kulturellen Erbes verlustig gehen“, wie Banz es ausdrückt.

Deutlich wird das gerade in einem zweiten ukrainischen Themenkomplex, der die dort so beliebte Arbeit mit farbigem Glas abbildet: Zwischen Fotografien und Entwurfszeichnungen großformatiger bunter Glasfenster verschiedener öffentlicher Gebäude und Kulturpaläste mischen sich auch Bilder, die durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Glasgemälde zeigen.

Glasinstallation „Weltraumfantasie“ von Algimantas Stoškus, 1965

Um farbiges Glas geht es auch in einer Lichtinstallation, die vis-a-vis den Bildern bunter ukrainischer Fensterscheiben von der Museumsdecke hängt: „Weltraumfantasie“ heißt die Arbeit des litauischen Künstlers Algimantas Stoškus. Sie stammt aus dem Jahr 1965 und besteht aus mehreren kunststoffzementenen Formen, die mit dicken, gelb, blau und türkis eingefärbten Glaselementen besetzt sind: Rückwärtig beleuchtet erstrahlen die Glasbausteine wie farbig glühende Kandiszuckerstücke.

„Glas war nicht nur seiner Ästhetik, sondern auch seiner Symbolik wegen ein wichtiges, beliebtes Material in vielen sozialistischen Staaten“, sagt die Kuratorin. „Es steht ja für Transparenz, für die Vermittlung von Innen und Außen, gerade auch bei den ukrainischen Glasfenstern gegenüber.“ Stoškus sei der Erste gewesen, der in der ehemaligen Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik mit besonders dicken, festen Glaselementen gearbeitet habe; produziert wurden sie in Belarus.

Ausgestellt hatte der Künstler seine dreidimensionale Komposition Mitte der 1960er unter anderem in einer ehemaligen Kirche der litauischen Stadt Kaunas, die während der sowjetischen Besatzungszeit zu einer Galerie für Glasmalerei und Bildhauerei umgewidmet wurde; nun wird Stoškus‘ „Weltraumfantasie“ in Berlin erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder öffentlich gezeigt.

Wie glühender Kandiszucker: Algimantas Stoškus arbeitete als Erster im heutigen Litauen mit dicken Glaselementen, hier rückwertig beleuchtet. Jonas Berndt

Es ist nicht die einzige Arbeit, über die sich im Kunstgewerbemuseum das Space Age der 1960er, mehr noch das sogenannte Space Race zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion erzählt: Der Wettstreit um eine erhoffte Eroberung des Alls hatte damals auch die verschiedenen Genres des Designs geprägt, von den Möbeln bis zur Mode, von der Technik bis zum Objekt.

So sind direkt neben der „Weltraumfantasie“ zwei Exemplare des ikonischen Staubsaugers „Saturnas“ nach einem Entwurf des Litauers Vytautas Didžiulis ausgestellt, die in ihren kugelrunden Formen und erhebenden Farben eher an fantastische Roboterfiguren erinnern, denn an bloße Gebrauchsobjekte.

Für Banz verbildlichen sie ferner eine Grundidee ihrer Ausstellung: „Ein Impetus unseres Kuratorenteams war es, diese Schau eben nicht trist und traurig aussehen zu lassen. So, wie der ehemalige Ostblock im Westen häufig dargestellt wird“, sagt sie. „So war das eben nicht, auch dort gab es wahnsinnig geist- und witzreiche, schöne Designs.“

Regierungslounge im Flughafen Bratislava von Vojtech Vilhan, 1974

Einen radikalen Futurismus zeichnet auch die Regierungslounge aus, die der Architekt Vojtech Vilhan 1974 für den Flughafen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava entwarf. Die Lounge, die für den Empfang von Staatsgästen gedacht war, musste in das fertige Flughafengebäude integriert werden; Vilhan sah sich mit unvorteilhaften Grundrissen und engen Räumlichkeiten konfrontiert.

Rollende Staatsgäste: Stuhl aus der Regierungslounge im Flughafen von Bratislava. Jonas Berndt

Interessant seine Entscheidung für edelstahlverkleidete Wände, die nahtlos in Boden und Decke übergehen, auf dass der Eindruck einer unendlichen und zugleich in sich geschlossenen Sphäre entsteht. Problematisch wurde für den Architekten auch die Beschaffung des Materials, genauer des Kunststoffes, welcher der futuristischen Gestaltungslogik der frühen 1970er folgend eigentlich materieller Kern des Raumkonzepts hätte werden müssen.

Stattdessen ist ein kurvenreicher Tisch, der durch seinen glänzenden weißen Lack nur vordergründig wie aus Plastik wirkt, eigentlich aus Holz gemacht. „Dieser Tisch, der ja beinahe Kubricks Weltraumodyssee entsprungen scheint, drückt den Widerspruch aus zwischen dem fantastischen Wunsch, der Zukunft zugewandt zu sein, und dem sehr reellen Materialmangel“, so Banz. „Er sieht super futuristisch aus, ist aber eigentlich klassisch handwerklich hergestellt worden.“

No plastic, just fantastic: Vojtech Vilhans kurviger Tisch, vorne im Foto, ist klassisch handwerklich aus Holz gemacht. Jonas Berndt

Dennoch symbolisiert er einen weiteren wichtigen Aspekt der Schau: Die frappierende Nähe der Gestaltungsprinzipien in Ost und West zwischen den 1950ern und 1980ern, jener Zeitspanne, der sich die Ausstellung widmet. „Der Schriftsteller György Petri hat den Eisernen Vorhang ja nicht ohne Grund als ,Nylon Curtain‘ bezeichnet, also als etwas, das doch durchlässig war“, so Banz. „Sowohl hier wie dort wurden dieselben, zutiefst humanistischen Fragen entwerferisch beantwortet“; wie sich der Mensch in Welt und Weltall verortet nämlich, wie er lebt im öffentlichen wie im privaten Raum.

Schrankwand „Radikál“ von Gerald Neusser, 1971

Höchst privat, beinahe heimelig wird es dann tatsächlich im Ausstellungsbereich, in dem Arbeiten aus der ehemaligen Tschechoslowakei gezeigt werden. Ins Auge fällt gleich die Schrankwand „Radikál“ aus Massivholz, Furnier, Spanplatte und Glas, 1971 vom Architekten und Möbelgestalter Gerald Neusser entwickelt. Banz beschreibt das Möbel als „Kondensat des privaten Wohnens in dieser Zeit“, als „Ergebnis des Nachdenkens über den neuen, privaten Raum“.

Die 1970er seien geprägt gewesen von der Vision, erschwingliche, leicht zu reproduzierende Systemmöbel herzustellen, die flexibel einsetzbar und auf verschiedene Wohnungsgrößen adaptierbar waren. Schrankwände zum Beispiel, deren Einzelteile sich vielseitig kombinieren lassen. „Das zeigt auch eine gewisse Chance der Individualisierung innerhalb der Massenproduktion“, so Banz. „Nicht nur durch die Möglichkeit, das Möbel an sich den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu arrangieren, sondern auch dadurch, seine Vitrinen und Regale dekorativ bespielen zu können.“

Darauf läuft’s hinaus: Die Schrankwand der 1970er war ein Ergebnis der im Jahrzehnt vollzogenen Analyse von Wohnbedürfnissen. Jonas Berndt

Das Einzelmöbel hatte in den 1970ern an Relevanz verloren; kleine Tischchen, Kommoden und Regale waren der großen Schrankwand als Hauptgestus des Wohnraums gewichen. „Sie ist das, worauf es am Ende hinausgelaufen ist“, fasst Claudia Banz zusammen. „Die ganzen Zukunftsträume und Visionen eines neuen Wohnens fallen sozusagen in der Schrankwand zusammen.“

Als interessanten Kontrast sind direkt neben Neussers Schrankwand Bilder und Möbel des Hotels Thermal im tschechischen Karlsbad ausgestellt. Das Architektenpaar Věra Machoninová und Vladimír Machonin hatte die Konzepte Mitte der 1960er entwickelt. „Öffentliche Räume, in denen es um Repräsentation geht“, so Banz, „und für deren Erstellung dementsprechend mit einer ganz anderen Atmosphäre und anderen Materialien gearbeitet wurde.“

Der Kontrast zwischen dem kollektiven Raum – im Falle der Kongresshalle des Hotels Thermal als überbordend großer roter Kosmos mit plastischen Wandverkleidungen inszeniert – und dem individuellen Raum bildet einen weiteren großen Schwerpunkt der Ausstellung.

Kommunikationseinheit „SPHINX“ von Vniite, 1986-1987

Für die Privatwohnung war auch „SPHINX“ gedacht – die Superfunktionale Informations- und Kommunikationseinheit. Sie wurde zwischen 1986 und 1987 vom Vniite-Designteam in der damaligen Sowjetunion entwickelt. „Im Grunde“, sagt Banz, „wurde hier die Idee eines Smarthomes vorweggenommen.“

Der Computer, der optisch einem heutigen Laptop gleicht, sollte unter anderem der zentralen Steuerung von Entertainmentangeboten wie Radio oder Fernseher sowie der Klimaregelung in verschiedenen Zimmern dienen. Wie viele weitere Exponate der Schau gelangte aber auch „SPHINX“ über das Entwurfsstadium nie hinaus.

Alles in einem Gerät: Die Informations- und Kommunikationseinheit „SPHINX“ gilt als ein Vorläufer von Alexa und Co. Jonas Berndt

Das 1962 gegründete Vniite, das „Allunions-Forschungsinstitut für technische Ästhetik“, sei eines von zwei entscheidenden Designstudios und Thinktanks gewesen, die in jeder ehemaligen Sowjetrepublik eine eigene Dependance unterhielten. Die hier arbeitenden Entwicklerinnen und Forscher hätten Zugang zu internationalen wissenschaftlichen Publikationen gehabt, sich intensiv auseinandergesetzt mit den globalen Fortschritten in der Weltraumfahrt und Militärtechnologie.

„Charakteristisch für ihre Arbeit war der unbedingte Glaube an eine technische Gestaltung der Zukunft, an die Technik als Mittel zum Fortschritt und zur Planbarkeit der Welt“, so Banz. Dass ihre Entwicklungsergebnisse, wie eben die Superfunktionale Informations- und Kommunikationseinheit „SPHINX“, nie in Produktion gegangen sind, dürfte indes frustrierend auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Designstudios gewirkt haben. „Insofern“, sagt die Kuratorin, „sind viele wahnsinnig schöne, wahnsinnig fortschrittliche Modelle, die wir hier zeigen, auch Ausdruck gescheiterter Hoffnungen.“



„Retrotopia – Design for Socialist Spaces“. Kulturforum, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin. Bis 16. Juli, Di-Fr 10-18 Uhr, am Wochenende 11-18 Uhr. Informationen zu Führungen und Veranstaltungen gibt es unter www.smb.museum