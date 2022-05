„Janine, 33: Mein Freund ist rund 15 Jahre älter als ich, wir sind schon über drei Jahre zusammen und der Altersunterschied hat auch selten eine Rolle gespielt. Plötzlich aber merke ich, dass er jüngere Frauen anschaut. Ich weiß von seinen Erzählungen, dass alle seine Beziehungen rund fünf Jahre gedauert haben und dass er immer jüngere Frauen gedatet hat. Er hat gescherzt, dass wir noch ein Jahr haben, aber ich merke, dass ich mir wirklich Sorgen mache. Muss ich?“

Hallo Janine, Gefühle lassen sich nicht kontrollieren, und wenn Sie schreiben, Sie machen sich Sorgen und haben vielleicht Angst, Ihr Freund könnte Sie wegen einer jüngeren Frau verlassen, dann haben diese Gefühle erstmal ihre Daseinsberechtigung.

Natürlich kann ich Ihnen aus der Ferne und mit den wenigen Informationen nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, Ihr Freund könnte Sie verlassen, sei sehr groß. Was ich aber Ihrer Frage entnehmen kann, ist, dass Sie etwas wachsamer zu sein scheinen als bisher. Es könnte sich also etwas zwischen Ihnen beiden verändert haben, und wenn das tatsächlich der Fall ist, kann es dafür verschiedene Gründe geben.

Schaut er denn tatsächlich jetzt erst anderen Frauen hinterher, oder hat er das vielleicht schon immer getan? Es gibt übrigens einige Menschen, die darin gar kein Problem sehen. Wenn ja, sind es nur jüngere Frauen oder auch ältere, vielleicht überhaupt Menschen, die er interessant zu finden scheint, oder fällt es Ihnen nur explizit bei diesen Frauen auf?

Worauf ich hinaus möchte, ist das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich annehme, mein Partner wird mich wegen einer anderen Person (jünger, blonder ...) verlassen, werde ich vermutlich besonders wachsam sein. Noch mehr als vielleicht zuvor darauf achten, wie er oder sie mit anderen Menschen spricht, welche Blicke sich zugeworfen werden usw. Das sich dabei etwas Auffälliges entdecken lässt, ist wahrscheinlich, denn Sie deuten das Geschehene Ihren Ängsten und Befürchtungen entsprechend, Sie möchten sich in Ihren Vermutungen bestätigt fühlen.

Angenommen, Ihnen fällt nun auf, er schaut tatsächlich hin und wieder eine andere Frau an, könnte es sein, Sie interpretieren diesen Blick als: Ah, er findet sie attraktiver als mich. Wenn Sie das denken, wird sich das sehr wahrscheinlich auch auf Ihr Verhalten Ihrem Freund gegenüber auswirken. Vielleicht werden Sie ihm gegenüber misstrauischer und verhalten sich unsicherer oder gereizter in seiner Gegenwart.

Sie können nicht wissen, was seine Blicke bedeuten

Das wiederum könnte ihn verunsichern, oder er könnte zu der Annahme kommen, eine Seite an Ihnen entdeckt zu haben, die ihm weniger zusagt, was zu Unverständnis und zu häufigeren Konflikten zwischen Ihnen beiden führen könnte, die im schlechtesten Fall in einer Trennung münden. Der Knackpunkt ist: Sie wissen es nicht. Sie können nicht wissen, was seine Blicke bedeuten, und Sie wissen auch nicht, ob alle seine bisherigen Beziehungen aufgrund seiner Vorliebe zu jüngeren Partnerinnen zerbrochen sind. Dennoch kann ich nachvollziehen, dass Sie wachsam sind. Sie führen eine Partnerschaft mit einem 48 Jahre alten Mann, der noch nie länger als fünf Jahre eine stabile Beziehung geführt hat.

Dieser Umstand lässt eine Menge Interpretationsspielraum zu. Ich vermute aber, wenn Sie mit Ihren Gedanken dazu allein bleiben, könnte zwischen Ihnen das passieren, was ich oben beschrieben habe. Daher lautet mein Vorschlag wie immer an dieser Stelle: Sprechen Sie über die Veränderung, die Sie zwischen sich wahrnehmen und auch über Ihre Befürchtungen und darüber, was ein Satz wie „Wir haben noch ein Jahr zusammen“ mit Ihnen macht.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.