Alexandra Kruse hat eine Eingebung. „Cosmicwashing“, sagt die Astro-Kolumnistin – eine spontane Wortneuschöpfung, die in Anlehnung an den Begriff „Greenwashing“ ein aktuelles Phänomen beschreibt: So wie sich viele Firmen im Zuge der Nachhaltigkeits-Bewegung einen ökologischen Anstrich verpassen, gebe es ähnliche Entwicklungen auch im Bereich der Spiritualität, der Esoterik und Astrologie.