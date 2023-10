Paris Fashion Week: Diese Stars kamen zur Balenciaga-Show

Zur Paris Fashion Week reisten wie immer eine Menge Stars in Frankreich an. Die Hilton-Schwestern waren zwei von ihnen. Auch die Balenciaga-Show beehrten Sie mit ihrer Anwesenheit; in Komplett-Outfits der Marke versteht sich, so wie viele andere Prominente, die zur Präsentation der Sommerkollektion für 2024 geladen waren. Einige von ihnen bekam der Fotograf Pierre Snaps bei strahlendem Sonnenschein vor seine Linse.

Reality-Star Kris Jenner mit Boyfriend Corey Gamble Pierre Snaps/Balenciaga

Alexis Stone ist für seine Verwandlungskünste bekannt. Die Balenciaga-Show besucht er als Cruella de Vil aus dem erfolgreich verfilmten Buch „Hundertundein Dalmatiner“. Pierre Snaps/Balenciaga

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schauspieler Cole Sprouse kam ohne seinen Zwillingsbruder. Pierre Snaps/Balenciaga

Supermodel Amber Valetta im Balenciaga-Mantel Pierre Snaps/Balenciaga

Die Sängerin Erikah Badu schwebte in stattlicher Montour ein, wenn auch ohne Hut. Pierre Snaps/Balenciaga

Der nigerianische Musiker Rema modelte auch schon, aber noch nicht für Balenciaga. Pierre Snaps/Balenciaga

Die vielleicht zierlichste lebende Legende: Isabelle Huppert Pierre Snaps/Balenciaga

Der thailändische Künstler PP Krit wurde von Balenciaga zum Markenbotschafter ernannt, neben Isabelle Huppert. Pierre Snaps/Balenciaga