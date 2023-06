Paris Street Style 2023: Die besten Looks der Louis-Vuitton-Show von Pharrell

Bunt, bunter, am buntesten. Die Marke Louis Vuitton ist für krachige Mode bekannt. Entsprechend laut waren die Outfits der Gäste auf Pharrells Debüt-Show auf der Paris Fashion Week.

Was hat der Jogger denn hier zu suchen? Sabine Roethig

Der Auftakt der Pariser Modewoche wurde von einem gigantischen Spektakel auf der historischen Brücke Pont Neuf begleitet. Dort gab am Dienstagabend der Musiker Pharrell Williams sein Modedebüt als neuer Kreativdirektor der Mega-Marke Louis Vuitton. Gezeigt wurde die Männerkollektion für den Sommer 2024. In welchen Looks erschienen die Gäste zu diesem ganz besonderen Anlass?

Die Gäste fanden sich an der Promenade Edouard Glissant an der Seine ein und wurden mit Dampfern zur Brücke Pont Neuf gebracht. Sabine Roethig

Die Outfits bei Louis Vuitton sind vor allem eines: bunt. Sabine Roethig

Die Uferstraße ist eine beliebte Jogger-Strecke sportlicher Pariser. Sie rannten unbeeindruckt durch die Fashion-Bubble hindurch. Sabine Roethig

Unter den Geladenen befanden sich viele Louis-Vuitton-Fans aus Fernost. Sabine Roethig

Ein sehr schöner Look: Das japanische Model Ohira Shuzo erscheint in einem schwarzen Kimono-Blazer. Sabine Roethig

Nicht nur Jogger rannten durch die Menge, auch Motorbikes passierten die Uferstraße; sichtlich unbeeindruckt vom Geschehen. Sabine Roethig

Die Pariser Polizei überwacht das Geschehen. Sabine Roethig

Dieser Gast sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Sabine Roethig

Eine Dame hat sich ihre Louis-Vuitton-Jeansjacke kunstvoll um den Oberkörper drapiert. Sabine Roethig

Die Fashionistas rücken an. Ihre Outfits sind einige Tausend Euro wert. Sabine Roethig

Diese zwei Hübschen warten auf Fotomotive. Die meisten Fotografen hatten sich direkt an der Show-Brücke postiert, deswegen hatten diejenigen, die hierher gekommen waren, freie Bahn. Sabine Roethig

Schwarz gekleidet sind zwar wenige, aber auch das ist mit Louis Vuitton möglich. Sabine Roethig

Ein gemusterter Zweiteiler sucht Bootsablegestelle. Sabine Roethig

Diese Louis-Vuitton-Mitarbeiterin peppt ihr schlichtes Hitzeoutfit mit einer raffinierten Weste auf. Sabine Roethig

Wer keine Lust auf Uniformierung hat, erscheint in einer anderen Marke. Hier zu sehen: ein Oberteil von Helmut Lang. Sabine Roethig

Dieser Jogger ist auch ein schöner Anblick. Das weiß er offensichtlich. Sabine Roethig

Wer schon alles gesehen hat, überbückt die Wartezeit mit Telefonaten. Man ist ja nicht zum Spaß hier! Sabine Roethig

Mit diesem perlenbestickten Oberteil sollte man sich besser nirgends anlehnen. Sabine Roethig

Praktischer ist es, die Perlen am Ohr zu tragen. Sabine Roethig

Blaue Rosen an diesem Gast; in der Hand hält er die Einladung für die Louis-Vuitton-Show. Sabine Roethig

Hier kommt ein kostbarer Louis-Vuitton-Zweiteiler in Grün; trotz Hitze mit einem Rollkragenpullover kombiniert. Sabine Roethig

Auch fröhliches Gelb wird vorgeführt. Sabine Roethig

Zerfetzt, aber sicher ziemlich teuer, ist dieser Look. Sabine Roethig

Jacke an, gleich geht’s los. Sabine Roethig

Raffiniert gelayert: eine Rock-Hosen-Kombination in warmem Gelb und pastelligem Lila. Sabine Roethig

Man kennt sich, man begrüßt sich. Sabine Roethig

Am Showset angekommen, werden Fotos von den Gästen gemacht. Die Zwillinge Mohammed und Humaid Hadban aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind auf allen wichtigen Modenschauen zugegen. Sabine Roethig

Der nächste an die Fotowand bitte! Sabine Roethig

Die Hadban-Zwillinge fallen durch hervorragendes Betragen auf. Immer freundlich, immer nett. Hier im Gespräch mit einem Fan. Sabine Roethig

Unter den Gästen sind viele internationale Social-Media-Stars. Sie meisten werden zu den Schauen mit aktuellen Kollektionsteilen ausgestattet. Sabine Roethig

Sieht aus wie eine Pose, ist aber harte Arbeit am Licht. Sabine Roethig

Manche haben ihre eigenen Fotografen dabei. Die Dame in Lila hält übrigens keinen Farbeimer in der Hand, sondern eine Louis-Vuitton-Tasche, die noch vom leider viel zu früh verstorbenen Virgil Abloh kreiert wurde. Sabine Roethig

Der Metallic-Look ist in dieser Saison besonders angesagt. Sabine Roethig

Im Hintergrund sieht man, wie sich die Menschen an den Fenstern drängen, um die Show auf der Brücke zu sehen. Vorne rechts gibt die deutsche Influencerin Caro Daur ein Interview. Sabine Roethig

Warten vor der Fotowand: Vor zwei Stunden hatte es noch geregnet, pünktlich zum Beginn des Spektakels klarte der Himmel auf. Ein Glück! Sabine Roethig

Die fluffige Teddy-Tasche links macht gute Laune. Sabine Roethig

Wurde an diesem Abend um viele Fotos gebeten: Der Rapper Offset (links). Sabine Roethig

Die komplette Brücke Pont Neuf wurde für die Show mit einem gold-silbrigen Louis-Vuitton-Muster beschichtet. Immer wieder gehen Reinigungsteams über den Belag, denn gleich sollen hier die Models auf einem makellosen Runway entlanglaufen. Sabine Roethig

Noch ein Foto mit untergehender Sonne. Sabine Roethig

So langsam verfärbt sich die Szenerie rot. Sabine Roethig

Der aus Japan stammende Sänger der Band NCT, Yuta Nakamoto (l.), und der K-Popstar Bam Bam, von der Band Got7, haben Follower im zweistelligen Millionenbereich. Sabine Roethig

Die Louis-Vuitton-Flugzeugtasche stellte Virgil Abloh in seiner Herbst-Winter-Kollektion 2021/22 vor. Sie war nur als Sonderanfertigung erhältlich. Sabine Roethig

Bis tief in die Nacht glühen die Linsen der Smartphones. Man beachte den Riesenhut ganz links. Sabine Roethig