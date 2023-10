Paris Street Style 2023: Die heißen Looks der Paris Fashion Week

In Paris endet traditionell der herbstliche Modemarathon, der Anfang September mit der New York Fashion Week beginnt, in London weitergeht, bis die Style-Karawane Mailand erreicht, um schlussendlich in der französischen Hauptstadt einzureiten.

Oft kämpft die letzte und größte Modewoche Anfang Oktober bereits mit schlechtem Wetter, doch diesmal herrschte bei hochsommerlichen Temperaturen nichts als eitel Sonnenschein. Auch die Schauen liefen ohne große Zwischenfälle – und die meisten Modehäuser sorgten mit ihren 2024er-Frühjahrskollektionen für beste Aussichten im nächsten Jahr.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zum Ende hin wurde es zusätzlich heiß im übertragenen Sinne, denn Eure Hotness Paris Hilton landete in der Stadt und sorgte für eine Extraportion Glamour auf den von ihr besuchten Schauen. Lächelnd eroberte das legendäre It-Girl die Paris Fashion Week im Sturm und machte sie kurzerhand zu ihrer eigenen Veranstaltung. Der Name passte ja schon. Unsere Fotostrecke dokumentiert, wen wir noch getroffen haben.

Paris Hilton ist ein Vollprofi. Ausgiebig ließ sie sich in der prallen Sonne fotografieren, ohne mit der Wimper zu zucken – hier im hochgeschlossenen Balenciaga-Glitzerfummel. Bravo! Sabine Röthig

Allô? Geht wohl keiner ran. Sabine Röthig

Ein funkelnder Zweiteiler betritt das Rondell vor dem Palais d’Iéna, in dem wie gewohnt die Modenschau von Miu Miu stattfindet. Sabine Röthig

Wollen nur mal gucken: diese zwei Zuschauer. Sabine Röthig

DJ Parvané Barret aus Dubai besucht die Balenciaga-Show im angemessenen Gewand Sabine Röthig

Manchmal gibt es eben nur Schwarz oder Weiß. Sabine Röthig

So etwas braucht die Fashion Week: ein Mode-Moment in Knallrot. Sabine Röthig

Fans und Fotografen hinter Absperrung. Sabine Röthig

Ein Look herausragender mit Hut. Sabine Röthig

Auf den Zehenspitzen steht man höher. Sabine Röthig

Nicky Hilton besuchte genau wie ihre Schwester die Balenciaga-Show. Ihr Outfit wählte sie vergleichsweise körperfern. Hier eilt sie schon einmal hinaus, während ihre Schwester sich noch das Make-up auffrischen lässt. Sabine Röthig

Frisch gepudert lässt Paris Hilton sich dann ewig und drei Tage fotografieren. Ihr Assistent versucht, sie wegzuziehen. Der nächste Programmpunkt in etwa zwei Stunden: der Besuch der Valentino-Show, samt vorhergehendem Umstyling. Sabine Röthig

Wunderschön: die Bloggerin Nikki Min in edlem Schwarz. Sabine Röthig

Beim Street Style am Rande der Balenciaga-Show mischt sich Futurismus mit Goth. Sabine Röthig

Gast bei Miu Miu: die französische Youtuberin Léna Mahfouf (r.), die von der französischen Jugend als Léna Situations gefeiert wird. Sabine Röthig

Ein Miu-Miu-Täschchen für das iPhone (andere Smartphones benutzt man in der Fashion Bubble de facto nicht). Sabine Röthig

Die Balenciaga-Show fand im Dôme des Invalides statt, einem ehemaligen Lazarett, das inzwischen ein Veranstaltungsort ist. Die über und über mit Strasssteinen besetzten Balenciaga-Clogs dieses Gastes kosten um die 7000 Euro. Sabine Röthig

Diese Ohrringe sehen sehr nach Balenciaga aus. Sabine Röthig

Das Ehepaar Dovile Drizyte und Juergen Teller bei der Balenciaga-Show. Auf die Frage, von welcher Marke seine berühmten Turnhosen seien, erzählt uns Jürgen Teller: „Die hat mir Phoebe Philo gemacht, in der Zeit, als sie noch bei Celine war. Das gleiche Modell in verschiedenen Farben.“ Sabine Röthig

Ein Ball-Outfit mit bestickter Tasche in Herzform. Sabine Röthig

Die Urfranzösin zündet sich gern mal eine Zigarette an. Das lässt sich auch die legendäre Carine Roitfeld nicht nehmen. Sabine Röthig

Influencerin Minkie trägt die Sonnenbrille so, wie es gerade angesagt ist: etwas Haar unter die Bügel geklemmt. Sabine Röthig

Silbrige Akzente: Daft-Punk-Shirt links, Plissee-Rock rechts. Sabine Röthig

Schuhmode der Prada-Group: Hinten links sind die gerade gelaunchten Church’s X Miu Miu zu sehen, vorn die schwarzen Prada-Pumps. Sabine Röthig

Auftritt Alexis Stone. Der Make-up-Artist besuchte die Balenciaga-Schau als Cruella De Vil aus „Hundertundein Dalmatiner“. Auf die Frage nach seinem Outfit erwiderte er: „Alles costumized Balenciaga!“ In seinen Instagram-Posts zeigt er, wie er sich in die jeweiligen Figuren verwandelt. Sabine Röthig

Sündhaft teurer Street Style. Sabine Röthig

Machte Paris Hilton mit ihrem Auftritt bei Balenciaga Konkurrenz: das amerikanische Model Ahleay Graham. Mit flotten Sprüchen und blendender Laune brachte sie (fast) alle zum Lachen. Sabine Röthig

Schnell was auf Instagram posten, bevor es zu spät ist. Sabine Röthig

Auf der Fashion Show von Miu Miu trafen wir die norwegische Autorin Vesma Kontere McQuillan wieder, sie schreibt über die architektonischen Aspekte der Show-Sets. Sabine Röthig

Auch die Schauspielerin Manon Bresch (l.) und die Influencerin Paola Locatelli (r.) waren bei Miu Miu zugegen, komplett in der Montur der Marke. Sabine Röthig

Street-Style-Enthusiast Alexis Rallo im extrovertierten Gewand. Sabine Röthig

Buntes Treiben auch am Dôme des Invalides. Sabine Röthig

Das Künstlerduo Tracey Sputnik erscheint zur Balenciaga-Show in gewohnt ausgefallener Kostümierung. Sabine Röthig

Mia Kong, die Style-Direktorin der Publikation „Dazed China“, erfreut in Paris mit rosarotem Kurzhaarschnitt. Sabine Röthig

Usher (r.) hingegen hat sich eine Maske übers Gesicht gezogen. Sabine Röthig

Ein Fummel aus Ketten von Balenciaga verlässt das Gelände. Sabine Röthig

Diese Beine zieren die mit Dollarscheinen bedruckten Balenciaga-Stiefel, die leider ausverkauft sind. Sabine Röthig

Ein kreativer Street-Style-Look: Beinkleid aus Jeansbünden. Sabine Röthig

Schaulustige Parisienne. Sabine Röthig

Die Models, die gerade für Miu Miu über den Runway liefen, eilen hinfort. Sabine Röthig

Auch dieses Model muss los. Sabine Röthig

Aber nicht alle haben Stress. Diese vier Damen im typischen Miu-Miu-Preppy-Chic genießen den letzten Tag der Paris Fashion Week. Sabine Röthig

Die etwas gewagtere Variante des Preppy-Styles mit Unterwäsche-Elementen. Sabine Röthig

Und auch Paris Hilton verabschiedet sich. Jedoch nicht ohne wieder eine Extrarunde für die Fotografen zu drehen. Sabine Röthig

Auch Beige trägt die Miu-Miu-Frau gerne. Sabinr Röthig

Die Miu-Miu-Schuhe mit der kleinen Münze drin gibt es als Loafer – oder wie hier als Slingback Pumps. Sabine Röthig

Unverkennbar Miu Miu: die Zehensteg-Stiefel aus Stretch-Nappaleder. Sabine Röthig

Ein Zuschauer, ganz in sonnigem Gelb. Sabine Röthig

Fotoshoot am Rande. Wahren der Fashion Week sieht man in Paris viele dieser Szenen. Sabine Röthig

Aber nicht alle sind so engagiert bei der Sache. Sabine Röthig

Auch hier wird eher abgewartet, wenn auch immer bereit für ein Foto. Sabine Röthig

Wer wohl die Blumen bekommt? Sabine Röthig

Viviana Bartoccetti aus dem Miu-Miu-PR-Team hätte sie auf jeden Fall verdient. Allein schon für ihren Look. Sabin Röthig

Dieser Fotograf trägt einen Hingucker-Hut aus Federn. Sabine Röthig

Auch hier wird Wert auf ausgefallene Kopfbedeckung gelegt. Sabine Röthig