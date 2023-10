Phoebe Philo: Diese Frau macht Berlinerinnen arm

Annika Rogge hat zugeschlagen. Am Montag veröffentlichte die Berliner Marketingspezialistin einen Screenshot auf Instagram: „Order placed“, war darauf zu lesen, „Bestellung aufgegeben“, darüber in fetten weißen Serifenlettern der Markenname Phoebe Philo.

Rogge dürfte froh sein, noch ein Teil des neuen Labels ergattert zu haben. Denn von den rund 150 ersten Designs, die am Montagnachmittag online vorgestellt wurden, ist nur zwölf Stunden später der größere Teil ausverkauft. Davon war auszugehen, handelt es sich doch um das größte Mode-Comeback der vergangenen Jahre.

Fast zehn Jahre hindurch, von 2008 bis 2017, hatte Phoebe Philo als Chefdesignerin die Kollektionen des französischen Modehauses Céline verantwortet – und einen beachtlichen Hype ausgelöst um ihre Entwürfe, die stets zwischen Originalität und Zeitlosigkeit changierten: Weite Hosen, weite Mäntel, in Naturtönen von Sand bis Bronze, dazu exaltierte Schmuckstücke und übergroße Taschen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die 50-jährige Britin, so heißt es oft, habe mit ihrer Mode eine ganze Generation berufstätiger – mehr noch: erfolgreicher – Großstädterinnen geprägt. Weil sie ihnen, die zuvor vor allem zwischen dem Kostüm, das in der Tradition männlicher Business-Codes steht, und dem superweiblichen Etuikleid wählen konnten, eine Vielzahl weiterer Optionen geboten hatte.



Und auch wenn Philo, die an der Londoner Central Saint Martins studiert und später unter anderem bei Chloé gearbeitet hatte, die für den Luxuskonzern LVMH, zu dem die Marke Céline gehört, magische Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro nie überschreiten konnte, bescherte sie dem Unternehmen doch glänzende Absätze.

Nachdem Philo die kreative Leitung des Hauses abgegeben hatte (an Hedi Slimane, der ein ganz anderes Frauenbild zeichnet, das der verlotterten Kindsfrau nämlich), zog sie sich zunächst komplett aus der Mode zurück. Keine Kollektionen, keine Kooperationen, nichts auf Social Media.

Ihren Fans, die sich selbst als „Philophiles“ bezeichnen, blieben lediglich die älteren Entwürfe, die auf Vintage-Plattformen und in Secondhand-Geschäften als „Old Cèline“ überaus erfolgreich gehandelt werden; die Berliner Influencerin Nisi Kastull zum Beispiel trug zu ihrer Hochzeit im Oktober ein solches Vintage-Outfit designed by Phoebe Philo.

Überhaupt: Die Designerin erfreut sich unter Berlinerinnen großer Beliebtheit. Das war gerade jetzt wieder zu merken, als ihre neue, ihre eigene Marke online ging: Vorgewarnt durch einen Newsletter, der Philos Debüt exakt einen Monat vor der Enthüllung angekündigt hatte, dürften ihre Fans am Montag immer wieder die Webseite aktualisiert haben.

PR-Fachfrau Kiki Albrecht und Influencerin Jessica Weis, Designerinnen wie Anne Bernecker und Stella Stangenberg: Kaum ein Berliner Instagram-Account, der aktuell ohne Phoebe Philo auskommt – Schmuckunternehmerin Gisa Golpira und Agenturchefin Kerstin Geffert teilten gar Bilder, auf denen sie ihre eigenen Köpfe auf Modelkörper montiert hatten, die ihre liebsten Looks der neuen Linie tragen.

Unklar bleibt indes, ob sich alle von ihnen, so wie Annika Rogge, auch zum Kauf hinreißen lassen. Von rund 3600 Euro für eine olivgrüne Cargo-Jacke bis zu knapp 7000 Euro für eine übergroße Tote-Bag bewegen sich die Preise in einem schwindelerregenden Bereich – selbst für echte „Philophiles“.