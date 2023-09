Prada, Gucci, Bottega: So sind Sie live bei der Milan Fashion Week dabei

In dieser Woche (19. bis 25. September) werden auf der Milan Fashion Week die Frauenkollektionen für nächsten Sommer präsentiert. Mit den Shows relevanter Marken wie Prada, Gucci oder Bottega Veneta ist die Mailänder Modewoche die zweitwichtigste der Welt. Nur Paris kann das mit seinen legendären Couture-Häusern und deren bombastischen Schauen toppen. Doch von der fröhlich-aperolisierten Stimmung, die Mailand während der Fashion Week erfasst, kann sich das kühlgemütige Paris ruhig eine Scheibe abschneiden. Denn wo Dolce Vita auf La Moda trifft, da ist Liebe, Leben, Leidenschaft – und Spaß, den Mode ja letztendlich machen soll.

Ein ganz besonderes Ereignis findet diesmal am Mittwoch um 21 Uhr statt; dann wird die von Glenn Martens reanimierte Jeansmarke Diesel ihre Show auf dem alten Postgelände Scalo Farini in der Via Valtellina 7 veranstalten – und zwar für alle frei zugänglich, das ist etwas Besonderes. Wer gerade nicht in Mailand weilt, geschweige denn zu Modenschauen eingeladen ist – der kann sich zumindest live vom Schreibtisch aus dazuschalten. Wir verraten Ihnen, wann die wichtigsten Labels wo ihre Fashionshows streamen.

Mittwoch: Fendi

Das italienische Traditionshaus Fendi, das einst unter der Kreativdirektion des schmerzlich vermissten Karl Lagerfelds stand, zeigt seine Women’s Spring/Summer 2024 Show um 14 Uhr auf www.fendi.com.

Donnerstag: Prada

Ein Highlight der Milan Fashion Week ist die Prada-Show, die wie immer in der Fondazione Prada stattfindet. Auf www.prada.com gibt es ab 14 Uhr den Livestream zu sehen.

Freitag: Gucci

Auf die Show von Gucci wird in dieser Saison mit besonderer Spannung geschaut, da der neue Chefdesigner Sabato De Sarno sein Debüt gibt. Er tritt das Erbe des genialen Alessandro Michele an, was sicher kein leichter Job ist. Um 15 Uhr ist es so weit, hier kann man dabei zuschauen: www.gucci.com.

Samstag: Bottega Veneta

Nach einer wunderschönen Kollektion für Herbst/Winter 2024 steigt die Spannung bezüglich Frühjahr/Sommer 2024. Ob Matthieu Blazy wieder überzeugend abliefert, wird sich um 20 Uhr auf www.bottegaveneta.com zeigen.

Sonntag: Giorgio Armani

Die lebende Modelegende Giorgio Armani ist in diesem Jahr 89 Jahre alt geworden, von Aufhören ist bis heute keine Rede. Die Kollektion seiner Hauptlinie wird auf www.armani.com um zu sehen sein.



Info: Die meisten Marken übertragen zudem live auf Instagram und laden die Videos im Nachgang auf ihren YouTube-Kanälen hoch, wo sie auch später noch geschaut werden können. Auch die Berliner Zeitung wird auf dem Instagram-Kanal @berliner_zeitung_style von der Milan Fashion Week berichten und die Straßen der Stadt nach den besten Street Styles absuchen.