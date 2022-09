Hübsche Bibliothekarinnen und Kampf-Feen in Prada

In Mailand gelten andere Jahreszeiten als bei uns: Im Herbst kann auch Frühling sein und umgedreht. Daran Schuld ist die Fashion Week, die viermal im Jahr die modische Zukunft der nächsten Saison präsentiert und die halbe Stadt auf den Kopf stellt. Auf den historischen Straßen geht es dann noch bunter und lauter zu, und auch viel schicker.

Da wo die wichtigen Schauen stattfinden, ist der Rummel besonders groß. Wie rund um die Fondazione Prada. Der Komplex mit Museum ist das Mailänder Kunstquartier von Prada, am Donnerstag hat die Luxusmarke hier die neue Frühjahrskollektion für Frauen gezeigt. Seit der Eröffnung des von Rem Koolhaas sanierten Arials 2018 werden in der Fondazione die großen Prada-Schauen abgehalten. Dann versammeln sich am Eingang so viele Menschen, dass Absperrgitter aufgestellt werden müssen, damit die geladenen Gäste überhaupt noch zum Eingang durchkommen. Die Zuschauer warten vor allem auf Stars, die in Limousinen vorgefahren werden. Je größer das Geschrei, desto bekannter der Star auf Social Media.

Fotos und Fun: Die Stimmung am Eingang ist ausgelassen. Sabine Roethig

Die Prada-Schauen locken aber nicht nur schaulustige Fans an. Sie sind auch immer ein Anlass für junge Italiener, sich besonders schick anzuziehen, um die Aufmerksamkeit der Street-Style-Fotografen zu erregen, die sich hier ebenfalls zahreich einfinden. Und wenn das nicht klappt, fotografiert man sich eben gegenseitig für den eigenen Instagram-Account. Auch schön.

Kampf-Feen und hübsche Bibliothekarinnen

Wer das Glück hatte, unter den geladenen Gästen zu sein, der fand sich in einem Haus aus schwarzem Papier wieder. Die Frühjahrskollektion der Männer war vor einigen Monaten in einer weißen Hausinstallation gezeigt worden, bei den Frauen ward es nun dunkel. Und doppelt so voll, wie es schien. Die Mailänder Modewoche ist wieder vollends hochgetourt. Installationen des „Drive“-Regisseurs Nicolas Winding Refn ranken sich um das Set. Die märchenwaldige Musik von Cliff Martinez schließlich, verstärkt die entrückte Stimmung, die sich in ihrer Schwärze dennoch nicht bedrohlich anfühlt.

Die neue Prada-Kollektion: Business-Basics aus durchsichtigen Materialien lassen eine ganz neue Art des Nude-Looks entstehen. Prada

Und die Kollektion? Sensationell! Miuccia Prada und Raf Simons bewiesen erneut, wie vortrefflich sie die Kunst der Verschmelzung von Paradoxen beherrschen: Eine Schleppe an einem Blazer zum Beispiel. Diese jedoch gekappt, so dass sie nur bis zur Mitte des Körpers reicht. Jetzt schon ein Must-Have im nächsten Jahr und gut tragbar, hingen doch die Schleppen in der vorangegangenen Frauen-Kollektion noch an superkurzen Minis und berührten den Boden. Auch die Schuhe, Fusionen aus Boots und Pumps, mit denen die Kampf-Feen und hübschen Bibliothekarinnen über den Runway stapften, zeugen von dieser genialen Verschmelzungskunst. Miuccia Prada und Raf Simons haben das Prada-Universum also erneut um Looks ergänzt, in denen sich Intellektualität und Tagesmode in alles andere als weltfremden Entwürfen treffen. Auch wenn sie die Phantasie extrem anregen.

Das Video der Prada SS23 Womenswear Collection gibt es hier sowie hier eine Konversation zwischen Miuccia Prada, Raf Simons and Nicolas Winding Refn über die Installation in der Fondazione Prada.