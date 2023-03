Schauspiel-Debüt für Billie Eilish: Diese Rolle hat der Popstar bekommen

Billie Eilish bei der 32. Environmental Media Association (EMA) in Hollywood, Los Angeles.

Die US-amerikanische Popsängerin Billie Eilish hat endlich ihren großen Traum realisiert und zeigt in der Amazon-Prime-Serie „Bienenschwarm“ zum allerersten Mal ihr Können als Schauspielerin. Das teilte die Kalifornierin ihren rund 100 Millionen Fans auf Instagram selbst mit. In einem kurzen Videoclip, den Eilish am Donnerstag veröffentlichte, kann man die 21-jährige sehen, während sie mit der Hauptdarstellerin Dominique Fishback (31) spricht. „Hast du jemandem weh getan?“, fragt Billie Eilish. Nach zustimmender Antwort erwidert die Pop-Ikone: „Sehr gut“.

Seit Freitag ist die Serie auf Amazon verfügbar und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, „deren Besessenheit von einem Popstar eine dunkle Wendung nimmt“, heißt es in der Beschreibung des Trailers bei YouTube. In der sieben Folgen langen Serie spielt Eilish ein Mädchen namens Eva.

Dominique Fishback spielt Dre, die ein riesiger Fan einer berühmten Popsängerin ist, deren Anhängerschaft sich der „Schwarm“ nennt. Diese Obsession zieht sie hinein in einen dunklen Strudel aus Verstrickungen, Lügen und Mord.

Eilish hat eine Nebenrolle übernommen, sie mimt eine Psychopathin. Darauf bezogen kommentierte die Singer-Songwriterin Gracie Abrams unter Eilishs Beitrag: „Ich bin schon besessen.“ In Vergangenheit hatte Billie Eilish schon eine Sprechrolle bei „Die Simpsons“, mit dem „Bienenschwarm“ kann sie nun ihr darstellerisches Talent unter Beweis stellen.

Dabei hat die junge Sängerin sogar schon einen Oscar gewonnen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Phineas komponierte sie den James-Bond-Song „No Time to Die“. Dafür gewann sie zudem einen Golden Globe Award.