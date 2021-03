Berlin - Klettern, surfen, bergsteigen: All das macht Markus Sämmer, wenn er gerade einmal nicht hinter dem Herd steht. Der Koch liebt Outdoor-Abenteuer, besonders in der heimischen Natur. Und genau dahin, vor die eigene Haustür, zieht es Sämmer jetzt, wo der Frühling beginnt. Wie es aussieht, wenn er dann Natur und Küche zusammenbringt, zeigt er jetzt in seinem Buch „The Great Outdoors – Hello Nature“ (DK Verlag, 34 Euro): angeln, Gemüse selbst anbauen, den Honig direkt aus der Wabe holen. Bekannten Gerichten verleiht Sämmer so eine ganz eigene Note. Wie diesen Sommerrollen, für die Sämmer zum Wildkräuter-Sammeln im Wald unterwegs war.