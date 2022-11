Rezept der Woche: Heute bleibt der Ofen aus! Die besten Energiespar-Eintöpfe für Sie

Steckrübe, Wirsingkohl, Linsen, Kürbis. Es gibt so viele Eintöpfe wie Gemüsesorten. Wir haben einen mit Fregola Sarda und einen mit Sellerie und Äpfeln für Sie.

Noch verwöhnt uns das Wetter ein wenig mit milden Temperaturen, doch schaut man sich die Wettervorhersage an, dann kann man die Kälte schon fast spüren. Der Herbst ist da, und der Winter klopft an die Tür. Mit größerer Spannung als sonst erwarten wir alle die kalte Jahreszeit in diesem Jahr. Denn aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse ist zu erwarten, dass der Winter diesmal hart wird. Ganz gleich, ob er im Vergleich zu den vergangenen 100 Jahrgängen wirklich streng wird.