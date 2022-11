Rolex, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe: Welche Uhren eine gute Investition sind

Wer den Vintage-Markt für die Geldanlage nutzen möchte, der ist gut beraten, in Uhren zu investieren. Ähnlich wie bei Taschen dominieren in diesem Bereich die Klassiker, also Modelle, die weniger der Mode unterworfen sind. Das gilt es also beim Uhrenkauf zu beachten, sowohl bei neuen als auch bei gebrauchten Exemplaren.

Will man eine Uhr kaufen, die schon einen Vorbesitzer hatte, spielt die Quelle eine große Rolle. Sie sollte seriös sein, denn die Provenienz des Stückes sollte möglichst lückenlos durch Zertifikate, Kaufbelege und natürlich die Papiere der Uhr mit Seriennummer und Händlerstempel oder ähnlichem nachgewiesen sein.

Doch welche Uhren lohnen sich wirklich als Investment? Zunächst rate ich zu „echten“ Marken wie Rolex, Patek Philippe oder Jaeger-LeCoultre. Modelle, die diese Namen tragen, sind per se besser als Anlage geeignet, als die Modeuhren eines Designerlabels, deren Wert selten im Laufe der Jahre steigt.

Zeitlose Modelle

Doch aufgepasst, nicht jedes Modell garantiert einen Gewinnzuwachs, und so gelten als sichere Bank die Uhren, die meistens schon etablierte Klassiker sind und deren Entstehungsgeschichte viele Jahrzehnte zurückliegt. Wie zum Beispiel diese hier: René-Alfred Chauvot hatte 1931 bei Jaeger-LeCoultre einen kniffligen Auftrag zu erfüllen. Der bestand darin, das bruchgefährdete Glas einer Armbanduhr bei sportlichen Aktivitäten wie beispielsweise dem Pferdepolo zu schützen. Es entstand die weltberühmte „Reverso“-Uhr, deren Ziffernblatt man umdrehen kann. Dieses Modell ist bis heute eine todsichere Investition, auch wenn dem Kauf eine lange Wartezeit vorausgeht. Die alten Exemplare werden zu einem Vielfachen ihres Neupreises gehandelt.

Diese sogenannte „Paul Newman Daytona“ ist eine der begehrtesten Rolex-Uhren überhaupt. Paul Newman trug das Modell mit schwarzem Ziffernblatt privat sowie in Filmen, was der Uhr wahrscheinlich zu ihrem heutigen Namen verhalf. Imago

Bei der Schweizer Uhrenfirma Rolex kann man ebenfalls nichts falsch machen, wenn man auf die Modelle Daytona, Datejust, Submariner oder die Oyster Perpetual setzt. Die sportlichen Uhren, die nie aus der Mode kommen, sind weltweit dauerhaft begehrt – besonders die Männermodelle, die auch gern von Frauen getragen werden.

Für Kenner lohnt sich immer ein Blick auf das Handgelenk von John Mayer. Der amerikanische Musiker gilt als passionierter Uhrensammler. Imago

Mit guten Modellen aus seriöser zweiter Hand hat man über die Jahre einen erheblichen Zugewinn. Über Generationen hält sich Rolex als beliebte Uhr, die neben ihrer Rolle als Statussymbol auch als eine der sichersten Geldanlagen des Vintage-Uhrenmarktes gilt. Wer das Haus Patek Philippe bevorzugt, ist mit dem Kauf der Klassiker-Modelle Nautilus oder Aquanaut gut beraten.

Exoten und Nischenmarken

Gerade in den letzten Jahren sind aber auch extravagantere Modelle oder Exoten stark in den Preisen gestiegen und haben bei Auktionen Rekordsummen erzielt. Die „Crash“ von Cartier, im Jahre 1967 angeblich inspiriert von einer Uhr, die bei einem Autounfall deformiert wurde und an die verlaufenden Uhren des Künstlers Salvador Dali erinnert, hat selbst in der Neuauflage von 2011 ihren Preis verdreifacht. Wem spekulative Aspekte egal sind und wer dennoch eine stilvolle Vintage-Uhr tragen möchte, ist bei Marken gut aufgehoben, um die es noch keinen Hype gegeben hat. Originell zum Beispiel sind die 70er-Jahre-Uhren der Firma Rado aus der Schweiz. Tipp: Die deutschen Portale chrono24.de und chronext.de sind seriöse Händler, die sowohl neue als auch Vintage-Uhren anbieten.