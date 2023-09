Sie sind eine bedrohte Spezies. Und zugleich die Stildynamos jeder erfolgreichen Großstadt zwischen Rom und Oslo, Lissabon und Warschau: jene Läden, in denen europäische Objektkultur nicht bloß überlebt, sondern ständig weitergetrieben wird. Von den engagierten Solounternehmern, die sie auf eigenes Risiko betreiben, aber auch von einer Stammkundschaft, die sich weder mit Lob noch Kritik oder neuen Ideen zurückhält.

Was man nie vergessen darf: Die heldenhaften Inhaber dieser Läden tun das ganz ohne die fantastischen Kriegskassen der Luxuskonzerne, die seit den 1980ern die Innenstädte des Planeten überwuchern wie eine aggressiv-invasive Art. Warum das? Weil sie ein organisches Verständnis von Alltagskultur vertreten, diametral anders als das tumbe Konsumententum, von dem Turbokapitalisten noch immer träumen. Obwohl sich das funktionale Scheitern ihres (Alb-)Traums längst abzeichnet. Stichwort: consumer fatigue.

Du nimmst, du zahlst, und tschüssikowski: Das ist ein Club, zu dem Läden wie Graf’s Kontor in Charlottenburg einfach nicht gehören wollen. Punktum. Hinter dieser Entscheidung steht ein organisches Verständnis von europäischer Zivilisation, das sich aus der eigenen Erfahrungsbiografie ebenso speist wie aus der intimen Kenntnis der großen Kommerzmythen in der Nachfolge von Émile Zolas „Paradies der Damen“. In Kategorien wie Ethik, Moral oder Nachhaltigkeit erreicht die Haltung dieser Händler jedenfalls eine deutlich höhere Punktezahl als der Shopping-Irrsinn von just five minutes ago. Aber hallo.

Balancierter als Bauhaus: Porzellan der koreanischen Spitzenkeramikerin Bokyung Kim, das es bei Wiebke Lehmann gibt Patricia Parinejad

Und jetzt zum Unangenehmen. In Berlin haben es solche Läden notorisch schwer. Denn Berlin ist eine arme Stadt. In der nur die wenigsten die Extrameile gehen (geschweige denn laufen) wollen, ohne die konsumstilistische Exzellenz einfach nicht zu haben ist. Paris/London/Kopenhagen lehren uns das im 19. und 20. Jahrhundert, aber Berlin und Preußen waren, bis auf ein kurzes Aufwachen in den Zwanzigern, immer zu sehr mit Kriegführen beschäftigt, um die ökonomische Bedeutung dieser Lehre zu registrieren.

Vielleicht diese deutsche Antiluxushaltung noch mal überdenken

Was natürlich an diesem seltsamen Deutschland liegt, das bekanntermaßen Mitte des letzten Jahrhunderts seine gesamte Stilelite geächtet, vertrieben oder umgebracht hat. Und danach, und zwar auf beiden Seiten der Mauer, sein Übelstes tat, um alles mit zeitgenössischer Ästhetik Verbundene systemisch zu degradieren. Motto: Wenn etwas vor allem Frauen und LGBTQ+-Menschen interessiert, kann es niemals so viel wert sein wie unsere braven Metallmaschinchen aus Wolfsburg oder Zuffenhausen. Bernard Arnault wurde mit der genau konträren Philosophie derweil zum reichsten Menschen Frankreichs. Also vielleicht diese deutsche Antiluxushaltung mal überdenken.

Mit Jugenstil-Bildtapete von Glamora: Die Erweiterung von Graf’s Kontor kopiert ein Wohnambiente. Hinten der in „Sulking Pink“ (schmollendes Rosa) von Farrow & Ball gestrichene neue Showroom. Patricia Parinejad

Aber egal. Es gibt Grund zur Hoffnung, sogar für Berlin. Die Läden von Andreas Murkudis an der Potsdamer Straße zum Beispiel oder die Bar von Stephan Landwehrs genialem Hotel Château Royal. Oder die alteingesessene Papeterie in der Uhlandstraße. Oder eben den seit April 2015 existierenden Blumenladen von Markus Otto Graf in der eleganten Giesebrechtstraße in Charlottenburg, in Winkweite des Kurfürstendamms, wo er den Olivaer Platz kreuzt.

Der geborene Badenser aus dem Dreiländereck kam 1993 nach Berlin und wurde als langjähriger Direktor und kultureller Impresario des „bürgerlichen Privathotels“ Brandenburger Hof in der Wilmersdorfer Eislebener Straße zu einer fixen Größe im Netzwerk der Stadt. Als das Hotel 2013 verkauft wurde, machte er sich selbstständig. Und merkte: „Ich kann in Berlin nicht in einem Büro in der Beletage sitzen. Als Hotelier fehlte mir da das Parkett, die Menschen. Ich brauche ein öffentliches Büro. Das hätte alles sein können – eine kleine Bar, ein nettes Café, …“ Es wurde ein Blumenladen.

Schmückt nicht nur Anwaltskanzleien: das honigfarbene Opalglas der Dänin Helle Mardahl. Patricia Parinejad

Im April 2015 startete Graf als Florist, zahlte ordentlich Lehrgeld und merkte in der Corona-Zeit: „Jetzt ist es Zeit für etwas Neues.“ Immerhin war er Mitte 50 und fragte sich, wie es mit ihm und Berlin weitergehen sollte. Dazu kam: Rechts von seinem Blumenkontor wurde ein Schuhladen frei, und Markus Graf wusste: Das waren einmal die Salons einer zusammenhängenden Hochparterrewohnung von 270 Quadratmetern. „Und der zugemauerte Durchgang liegt hinter unserem Regal, ein Durchbruch wäre also kein Problem.“

Der Geschmacksgenuss, den Europas Neo-Chocolatiers schätzen

Also rief Herr Graf kurz vor Silvester 2022 Wiebke Lehmann an. Die er seit ihrer Zeit bei der Porzellanmanufaktur Hering Berlin gut kannte.

Nur ein kleiner Teil der international bestückten „Tellerbibliothek“, die Wiebke Lehmann bereithält. Patricia Parinejad

Letzte Frage: Was hat es mit dem Schokoladen der dänischen Biomarke Summerbird auf sich, die es neuerdings hier gibt? „Wir wollen kein Laden mit einer Hemmschwelle sein“, sagt Markus Graf, und er meint damit natürlich vor allem die preisliche. „Im Angebot muss irgendwas dabei sein, für das der Mensch wöchentlich kommt. Regelmäßig. Nicht nur zu Terminen.“ Aber auch abgesehen von solch strategischen Überlegungen passen die Edelpralinen zum neuen Konzept mit Wiebke Lehmann. Denn sie sind ein Gastro-Erlebnis en miniature.

Jede Praline bietet den exakt ausdefinierten Geschmacksgenuss, um den es Europas Neo-Chocolatiers geht. Allein das Marzipan aus Biomandeln: Sämig und luxuriös intensiv quillt es im Mund aus der knackigen Schokohülle, sodass ein Happen wirklich reicht. Schon gar zu dem perfekten Fünfsternemokka, den Graf dazu serviert. Der Baedeker von anno dunnemals würde schreiben: Einen Umweg wert!



Graf’s Kontor. Giesebrechtstraße 10, Charlottenburg, nahe Olivaer Platz. Opening der Ladenerweiterung „Love to be a host“ mit Special Guest Olaf Hajek: Diesen Samstag, 2. September 2023, 11–18 Uhr. www.grafs-kontor.de