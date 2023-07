Es ist der Pathos, der irgendwann mal auf der Strecke geblieben ist. Der in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung als psychotisch gilt, weil er Situationen verklärt, Lebewesen zu Gottheiten macht, sich der Dekadenz verschreibt und sich einem offensichtlichen praktischen Nutzen verweigert. Die Kunst erhält diesen Pathos am Leben. Und Feuerwerke auch.

Der renommierte chinesische Künstler Cai Guo-Qiang bringt beides zusammen, die Kunst und die Knallkörper. Die Bilder, die er in den Himmel schießt, sind so schön, dass einem der Atem stockt. Das Besondere: Er böllert nicht in der Nacht, sondern am Tag. Und so wirkt der hellblaue Himmel wie eine Leinwand, auf der die Farben explodieren. Ein Bewunderer der Kunst Cais ist Anthony Vaccarello, seines Zeichens Kreativdirektor der Pariser Luxusmarke Saint Laurent. Der Modedesigner konnte den asiatischen Feuermaler nun für eine Video-Kollaboration gewinnen, in der sich die künstlerischen Ansätze beider aufs Vortrefflichste vereinen; die rasiermesserscharfe Saint-Laurent-Eleganz von Vaccarello und der explosive Pathos von Cais „Feuer-Werken“.

Das Ergebnis ist ein knapp dreieinhalbminütiges Video mit dem Titel „When The Sky Blooms With Sakura“, das vor ein paar Tagen seine Online-Premiere feierte. In dem Clip wird ein Tagesfeuerwerk, das Cai im Auftrag von Saint Laurent an der japanischen Küste realisierte, als superstylischer Himmelstrip inszeniert. In Sekunden von abertausenden Raketen nach oben transportiert, erblühen hoch am Himmel weiße Rauchwolken zu floralen Gebilden. Dann kommen Farben, Blau, Pink, Orange. Auch Schwarz ist dabei. Streng choreografierte Abstände erlauben dem farbigen Rauch, sich mit dem Weiß zu Pastelltönen zu mischen. Ein spektakulärer Anblick.

Bildstrecke

Wie gemalt: das Tagesfeuerwerk von Cai Guo-Qiang. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Der farbige Rauch sieht wie Aquarell aus. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Die Feuerwerk-Choreografie beinhaltet verschiedene Akte, nun kommt Pink ins Spiel. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Auch Gold wurde in den Himmel geschossen. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Diese Formation steht für „Sakura“ und hat eine Ausdehnung von 400 Länge und 120 Metern Höhe. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Sakura ist der Begriff für die Kirschblüte in Japan. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Außerdem wurden zwölf weiße Chrysanthemen-Feuerwerkskörper gezündet, zum Gedenken an die Opfer der Katastrophe von 2011. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Dieses Element nennt Cai Guo-Qiang „weiße Welle“. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang Mit einer Ausdehnung von 60 mal 150 Meter groß, erhob sich der weiße Rauch als Denkmal hier am Yotsukura Beach, in der Nähe von Fukushima. Saint Laurent/Cai Guo-Qiang 1 / 9

Das Besondere an dem Video ist, dass es Cais Feuerwerksinstallation mit exzellent gefilmtem Bildern und einem epischen Soundtrack um weitere ästhetische Dimensionen ergänzt. Die Aufnahmen, zum Teil gefilmt mit Drohnen, die durch das Feuerwerk hindurch fliegen – produzierte die Filmemacherin Nathalie Canguilhem, die schon länger mit Saint Laurent zusammenarbeitet und die ästhetischen Codes des Hauses aus dem Effeff beherrscht. Auch die ergreifende Musik, mit der die einzelnen Akte der Feuerwerksinszenierung unterlegt sind, stammt von einem Freunde des Hauses. Der französische Künstler SebastiAn, der auch Vaccarellos Fashionshows vertont, gelingt eine perfekt auf die Visuals abgestimmte Mini-Sinfonie, in der sogar eine Orgel vorkommt.

Das etwa 30-minütige Feuerwerk wurde am vergangenen Montag am Yotsukura Beach in der japanischen Stadt Iwaki mit insgesamt 40. 000 Feuerwerkskörpern gezündet. Das Gebiet wurde 2011 durch den aus dem Erdbeben resultierenden Tsunami verwüstet, das auch Fukushima zerstörte. Einige Akte der Inszenierung nehmen direkten Bezug auf die Naturkatastrophe. Gleichzeitig eröffnet das Feierwerk die von Saint Laurent co-kuratierte Einzelausstellung „Cai Guo-Qiang: Ramble in the Cosmos―From Primeval Fireball Onward“ im National Art Center Tokyo, die ab jetzt bis zum 21. August zu sehen ist.

Von Anthony Vaccarello dürften in Zukunft weitere Filme zu erwarten sein, die über die Fashionshow-Clips hinaus gehen. Bereits im April dieses Jahres hatte Saint Laurent die Gründung der hauseigenen Produktionsfirma „Saint Laurent Productions“ bekannt gegeben sowie über die Fertigstellung des 30-Minüters „Strange Way of Life“ von Regisseur Pedro Almodóvar informiert. Der Film, in dem Ethan Hawke und Pedro Pascal in den Hauptrollen zu sehen sind, feierte auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes Premiere.

Mit seinem Engagement im Bereich Film beschreitet Vaccarello Wege, die andere berühmte Modemacher bereits geebnet haben. So fördert Miuccia Prada mit der Kurzfilmreihe „Miu Miu Women's Tales“ insbesondere weibliche Filmtalente, während Tom Ford uns schon mit zwei gigantisch-guten Hochglanzdramen das ganz große Kino schenkte. Und nicht zuletzt ist es auch Vaccarellos Saint-Laurent-Vorgänger Hedi Slimane, der uns im Zuge neuer Celine-Kollektionen regelmäßig mit künstlerisch wertvollen Clips erfreut. Mode und Film, das passt eben. Mode und Feuerwerke neuerdings auch.