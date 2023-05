Saint Laurent in Berlin: Show findet offenbar in der Neuen Nationalgalerie statt

Am 12. Juni wird Anthony Vaccarello seine neue Saint-Laurent-Männerkollektion in Berlin präsentieren. Nun gibt der Buschfunk die Location bekannt.

Laut einer Meldung der Zeitschrift Women's Wear Daily soll die für den 12. Juni in Berlin angesetzte Saint-Laurent-Show auf dem Gelände der Neuen Nationalgalerie stattfinden. Gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte Saint Laurent diese Meldung am Mittwoch nicht – es ist aber davon auszugehen, dass die alteingesessene WWD über verlässliche Quellen verfügt, auch wenn diese inoffiziell sind.

Saint Laurent teilte bereits im März mit, seine neue Männerkollektion in Berlin präsentieren zu wollen. Im Zuge der Show soll es weitere Events rund um den 12. Juni geben. Der Kreativdirektor Anthony Vaccarello präsentiert seine Kollektionen gerne mal außerhalb des Pariser Schauenkalenders. So gastierte er im Juni 2018 in New York und ein Jahr darauf in Los Angeles.

Vaccarellos Modeausflüge sind nicht zu verwechseln mit den sogenannten Cruise-Schauen, denn er zeigt reguläre Sommer- oder Winterkollektionen. Als Cruise-Kollektionen bezeichnet man jene Zwischenkollektionen, die im Frühjahr von Luxuslabels wie Chanel, Gucci oder Dior an spektakulären Orten außerhalb des offiziellen Schauenkalenders gezeigt werden. Das Konzept geht auf Coco Chanel zurück, die so einst den Damen neue Urlaubsgarderobe präsentierte.