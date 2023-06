Saint Laurent in Berlin: So einen modischen Rave hatte die Stadt lang nicht mehr

Am Montag wurde die neue Männerkollektion des Pariser Labels Saint Laurent in der Neuen Nationalgalerie präsentiert. Danach lud Kreativdirektor Anthony Vaccarello zur After-Show-Party ins Kraftwerk.

Bereits gegen 23.30 Uhr, dem angekündigten Beginn der Party, bildete sich eine Schlange vor der Eventlocation Kraftwerk, wo bereits ein exklusives Dinner im Gange war. Der Einlass begann mit einer kleinen Verspätung um Mitternacht, Zugang bekam man nur über eine überaus streng geführte Gästeliste. Drinnen mischten sich dann die internationalen Saint-Laurent-Showgäste mit den geladenen Partygästen.

Die Räume waren von Nebelschwaden durchzogen, unzählige Kerzen brannten, dazu wummerten die Bässe. Diese Kombination – das Candle-Light, die harte elektronische Musik und die industrielle Atmosphäre des Kraftwerks – sorgte für eine eigentümlich düster-magische Stimmung.

Neben den klassischen Getränken war die Bar mit Champagner und den Cocktails „Brandenburg Gin Sour“, „Berlin Mule“ und „Fashion Negroni“ bestückt. Alles aufs Haus versteht sich. Zwischendurch wurden vom Personal kleine Burger als Snack an die Gäste verteilt, stilecht in YSL-Pappboxen, denn die Party ging lange.



Auch für ein anständiges DJ-Lineup war gesorgt. Berlin kulturgerecht standen Honey Dijon, Charlotte de Witte und Boys Noize am Mischpult. Die Party endete gegen 5 Uhr morgens.