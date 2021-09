Berlin - Wer in Kreuzberg etwas selbst machen will, wird schnell fündig. Vom heimeligen Häkel- und Strickkurs über Praktisches wie Brotbackseminare bis hin zu esoterischen Gruppenerlebnissen und Rückführungen in ein anderes Leben, wird alles angeboten. Es gibt Seminare für Yoga, Pilates, das Züchten von Kefirkulturen, Hennaworkshops und Kurse für bald jedes Handwerk. Was man aber bislang vergeblich suchte, war jemand, der einem zeigt, wie man Käse herstellt. Und das, obwohl das Milchprodukt zu den liebsten Lebensmitteln der Deutschen zählt. 25 Kilo verzehrt der Deutsche im Schnitt pro Jahr davon.