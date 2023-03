Berlin statt Paris: Saint Laurent zeigt neue Kollektion lieber in Deutschland

Es ist eine Sensation in der Modewelt. Anthony Vaccarello wird seine neue Saint-Laurent-Männerkollektion im Sommer in Berlin präsentieren.

Berlin, benimm dich bitte, denn im Sommer wird es glamourös: Saint Laurent schlägt mit neuer Kollektion mitten in der Hauptstadt auf. Die Pariser Show am 28. Februar war ein von der Presse gefeiertes Highlight.

Saint Laurent, eines der zurzeit angesagtesten Modelabels der Welt, wird am 12. Juni eine neue Männerkollektion präsentieren. Das ist schön, aber nicht ungewöhnlich. Denn im Juni findet in Paris die Fashion Week statt. Das Verblüffende ist jedoch, dass Saint Laurent seine Show nicht in Paris, sondern – Trommelwirbel – in Berlin präsentieren wird. Wie das französische Modehaus heute Vormittag gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte, stehe auch die Location schon fest, die Bekanntgabe folge zu einem späteren Zeitpunkt.

Ist die Ortswahl für Saint Laurent möglicherweise ein allzu großes Wagnis? Nun, das Risiko, dass wichtige Gäste wegen eines Einzeltermins nicht nach Berlin reisen, besteht zwar. Aber: Die Paris Fashion Week läuft vom 20. Juni bis 25. Juni. Auch mit der Mailänder Modewoche kollidiert der Termin nicht, sie findet vom 16. bis 20. Juni statt. Andere wichtige Schauen dürften also für das Modepublikum kein Hindernis darstellen, am 12. Juni eine Reise in die deutsche Hauptstadt anzutreten. Schade, dass die Berlin Fashion Week erst um Juli stattfindet. So können hiesige Designer leider keine internationalen Besucher für ihre Modenschauen abgreifen.

Saint-Laurent-Kreativdirektor Anthony Vaccarello wagt mit dieser Entscheidung einen Schritt, den bestimmt schon viele große Designer in ihrem Kopf durchgespielt haben. Aber eben nur im Kopf, denn die Modewelt liebt Berlin bekanntlich nicht als Veranstaltungsort für Fashionshows, sondern vor allem als die Stadt des freien Feierns. Nicht eben ermutigend wirkte diesbezüglich eine Bottega-Veneta-Präsentation im Herbst 2021. Für das Top-Secret-Event im Berghain mit anschließender Hotelparty im Soho House musste der damalige Bottega-Kreativdirektor Daniel Lee viel Schelte einstecken, weil in Berlin wegen Corona offiziell keine Partys stattfanden.

Was auch immer Vaccarello für seine Show plant, er sollte schon jetzt von allen Berlinern für diese Entscheidung gefeiert werden. Vielleicht folgen ihm ja bald andere große Luxusmarken nach – wer weiß, wer weiß.