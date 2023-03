Shawn Mendes und Tommy Hilfiger im Interview: „Berlin gibt noch immer den Ton an“

Der Popstar und der Modedesigner haben eine gemeinsame nachhaltige Kollektion in Berlin vorgestellt. Im Gespräch erzählen sie uns, was sie an der Stadt schätzen.

Auf die Fans von Shawn Mendes ist Verlass. Und auf die sozialen Medien sowieso: Kaum war der Popstar in Berlin gelandet, da versammelte sich am vergangenen Mittwoch auch schon eine beachtliche Menschentraube vor dem Store von Tommy Hilfiger auf dem Kurfürstendamm.

Dass Mendes und auch der Markengründer Hilfiger selbst nach Stationen in Amsterdam und London in der Stadt sein würden, um hier eine gemeinsame Modekollektion zu präsentieren, hatte sich in Windeseile via Instagram, TikTok und Twitter herumgesprochen. Auch, weil die britischen Fans in ihrer Hauptstadt wenige Tage zuvor sogar übernachtet hatten vor dem dortigen Hilfiger-Geschäft, nur um am nächsten Tag hoffentlich die beste Sicht auf ihr Idol zu haben.

Die gemeinsame Kollektion heißt programmatisch „Tommy Hilfiger x Shawn Mendes“. Sie besteht aus Neuinterpretationen der überamerikanischen Klassiker des Labels und ist überdies möglichst nachhaltig produziert – aus recycelten Baumwollabfällen zum Beispiel oder Nylons ausrangierter Fischernetze; auch möglichst ökologische Färbeprozesse sollen zum Einsatz gekommen sein. Wir haben Hilfiger und Mendes vor ihrer Kollektionspräsentation im Berliner Soho House getroffen, um mit ihnen über ihr gemeinsames Projekt zu sprechen. Und darüber, warum sie sich gerade auf den Trip nach Berlin gefreut haben.

Herr Hilfiger, Herr Mendes, Sie waren beide schon häufiger in Berlin. Was verbinden Sie mit der Stadt?



Shawn Mendes: Das mag jetzt ein bisschen beliebig klingen, aber als jemand, der wahnsinnig oft reist, schätze ich an Berlin, dass die Stadt in so vielen unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig viel zu bieten hat. Die Musikszene ist spannend, die Kunstszene genauso, aber es stimmen eben auch ganz alltägliche Angebote wie jene in den Restaurants. Ich habe heute jedenfalls ganz großartig zu Mittag gegessen!



Tommy Hilfiger: Wenn ich an Berlin denke, dann kommen mir die vielen Kulturgenres, gerade die Jugendkulturen in den Sinn, die im Stadtbild sichtbar werden. Ich nehme Berlin als junge Stadt war, in der sich Kunst, Kultur, Musik und auch Mode sehr dynamisch entwickeln und ausdrücken. Ich finde, innerhalb Europas gibt Berlin in diesen Bereichen noch immer den Ton an.



Shawn Mendes: Das stimmt. Hier sind wirklich super viele stylishe Leute unterwegs.

Das überrascht mich ehrlich gesagt ein wenig. Zumindest, was den kreativen Modestil angeht, habe ich das Gefühl, dass uns gerade London einiges voraushat.



Shawn Mendes: Tatsächlich? Das nehme ich anders wahr. Zumindest fühle ich mich ganz persönlich eher zum jungen, lässigen Stil der Berlinerinnen und Berliner hingezogen.

Tommy Hilfiger zu den Personen Tommy Hilfiger und Shawn Mendes Hilfiger wurde 1951 geboren und gründete seine Modemarke, geprägt von Denim-Designs und sportiven Entwürfen, 1985 in New York City. Mittlerweile ein Milliardenunternehmen, gehört sie heute der Phillips-Van Heusen Corporation; Hilfiger verantwortet nach wie vor die kreative Leitung des Labels. Mendes, 1998 geboren, ist ein kanadischer Popsänger, dem der internationale Durchbruch 2015 mit seinem Debütalbum „Handwritten" gelang, das in mehreren Ländern Gold-, Platin-, in seiner kanadischen Heimat sogar den Dreifachplatin-Status erreichte. Sein letztes Album „Wonder" erschien im Jahr 2020; Mendes ist auch als Schauspieler in Serien und Filmen zu sehen.

Eine Stadt, deren modisches Potenzial kaum hinterfragt werden kann, ist New York. Sie haben Ihre Marke dort in den 1980ern gegründet, Herr Hilfiger; einer Zeit, in der trockene Themen wie Nachhaltigkeit oder Aspekte der Produktions- und Arbeitsprozesse noch nicht so sehr im Fokus standen wie heute. Hat es nicht mehr Spaß gemacht, in dieser zwangloseren Dekade Mode zu machen?



Tommy Hilfiger: Mir hat das Modemachen immer Spaß gemacht, in den Achtzigern genauso wie in den Neunzigern oder jetzt im neuen Jahrtausend. Es stimmt, dass aktuelle Themen, die Sie angesprochen haben, durch ihre Dringlichkeit eine andere Ernsthaftigkeit verlangen. Es geht ja um etwas, mit dem wir alle uns auseinandersetzen müssen, und nicht um einen Trend, bei dem man mitmachen will oder eben nicht. Ich empfinde das allerdings als eine spannende Herausforderung.

Man könnte aber auch sagen, dass diese Alternativlosigkeit, die Sie beschreiben, die Kreativität beschneidet.



Tommy Hilfiger: Nein, dieses Gefühl habe ich ganz und gar nicht.



Shawn Mendes: Es ist doch eher so, dass genau diese Herausforderungen eine ganz neue Kreativität und einen Innovationswillen freisetzen. Sicher – wer heute verantwortungsbewusst, also nachhaltig Mode machen will, steckt sich damit einen bestimmten Rahmen ab, in dem man sich dann bewegen kann. Ich finde aber, dass genau solche Rahmen dabei helfen, wirklich bewusste, kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn ich einfach machen kann, was auch immer ich will, sei es in der Musik oder eben in der Mode, dann droht meine Arbeit beliebig zu werden; sich in diesem Mehr aus Möglichkeiten zu verlieren. In der Kollektion zum Beispiel, die Tommy und ich zusammen gemacht haben, sind nachhaltige Färbeprozesse zum Einsatz gekommen. Dabei sind wirklich interessante Farben herausgekommen, die ganz anders, eher organisch aussehen. Das sind Ergebnisse, auf die wir vielleicht nicht gekommen wären, wenn wir uns eben nicht diese Einschränkungen gegeben hätten. Es geht also eher darum, die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen und sie sich zunutze zu machen.

Kanada und USA vereint: Der in Toronto geborene Mendes im überamerikanischen Polo-Sweater von Hilfiger. Tommy Hilfiger

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie zusammen eine Kollektion erarbeitet haben?



Tommy Hilfiger: Wir sind uns schon vor ein paar Jahren das erste Mal begegnet und ich hatte schnell die Idee, dass wir zusammen etwas machen sollten. Ich habe großen Respekt vor Shawns Talent im Musikbereich, aber eben auch vor seinem Gespür für Mode und Stil. Also wurde mir klar, dass wir eben nicht nur im Bereich der Werbung zusammenarbeiten, sondern wirklich Entwürfe gemeinsam entwickeln sollten.

Dennoch dürfte für diese Entscheidung auch der Marketing-Aspekt entscheidend gewesen sein – gerade weil es sich um eine nachhaltige Kollektion handelt. Das Thema ist ja nicht gerade sexy und sympathisch, da hilft es doch, wenn man es über ein junges, frisches Gesicht vermitteln und so mit etwas Positivem besetzen kann.



Tommy Hilfiger: Ja, so kann man das ausdrücken. Außerdem besteht so die Chance, Themen der Nachhaltigkeit nicht nur leichter bekömmlich, sondern eben auch in einem viel größeren Rahmen ausspielen zu können. Shawn hat wahnsinnig viele Fans, die nun wahrnehmen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein wichtiges, sondern auch ein cooles Thema sein kann.

Neben den Färbeprozessen, die Sie schon angesprochen haben, ist zum Beispiel auch die Verwendung recycelter Materialien wie regenerierte „Econyl“-Nylons von alten Fischernetzen oder recycelter textiler Abfälle ein wichtiger Aspekt der Kollektion. Nehmen Sie, Herr Hilfiger, die Linie auch als ein Experimentierfeld für das wahr, was Sie irgendwann gern auf Ihr gesamtes Sortiment übertragen würden?



Tommy Hilfiger: Ja, das ist auf jeden Fall eine Kollektion, bei der wir viel ausprobieren konnten. Viele der Materialien, mit denen wir gearbeitet haben, waren für uns völlig neu. Spannend finde ich die Vorstellung, dass wir damit nicht nur unsere eigenen künftigen Kollektionen, sondern auch die Arbeit vieler anderer Marken in der Zukunft beeinflussen könnten. So eine Kollektion kann einen Vorbildcharakter haben und anderen Labels zeigen, was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt.

Die Teile bewegen sich preislich in einem ähnlichen Bereich wie jene aus Ihren regulären Kollektionen. Das ist bei nachhaltigen Sonderlinien anderer Hersteller nicht immer der Fall.



Tommy Hilfiger: Das stimmt. Es ist eben wichtig, gerade mehr nachhaltige Alternativen bezahlbar und so für ein möglichst breites Publikum zugänglich zu machen.

So lässt sich Nachhaltigkeit gut verkaufen: Mendes soll dabei helfen, das trockene Thema positiv und sexy zu besetzen. Tommy Hilfiger

Trotz Ihres Anspruchs, die Zukunft der Mode mitzugestalten, ist Ihre Kollektion auch vom Blick zurück geprägt. Von einem Blick in Ihre eigenen Archive nämlich.



Tommy Hilfiger: Wir wollten einige unserer Klassiker neu aufleben lassen. Zum Beispiel bieten wir jetzt wieder hochgeschnittene Hosen mit tiefen Falten, die wir seit den Achtzigern nicht mehr gemacht hatten; kombinieren sie auch zu cropped Tops, genau der Look von damals. Trotzdem wirkt diese Kombination heute wieder sehr modern, gerade für unsere jüngeren Kundinnen und Kunden, die diese Silhouette eben nicht schon einmal erlebt haben.

Haben auch Sie sich vorab mit dem Archiv der Marke Tommy Hilfiger auseinandergesetzt, Herr Mendes?



Shawn Mendes: Interessanterweise musste ich erst gar nicht in Tommys Archive schauen, um seiner Mode immer wieder zu begegnen. Ich habe mich in den vergangenen Jahren viel von der Musik der späten Achtziger und frühen Neunziger inspirieren lassen und war darüber immer wieder auf Bilder und Musikvideos gestoßen, in denen die Künstlerinnen und Künstler Sachen von Tommy getragen haben. Und er hat recht, wenn er sagt, dass diese Looks auf Leute in meinem Alter sehr frisch und modern wirken.

Gibt es ein Teil aus der Kollektion, das Ihnen besonders gefällt?



Shawn Mendes: Ich mag den Cardigan sehr, den ich heute trage. Zum einen, weil wir das Hilfiger-Logo auf der Brust um die Silhouette der Schwalbe ergänzt haben, die ich als Tattoo auf meiner Hand trage. Und zum anderen, weil ich ja ohnehin dafür bekannt bin, gerne Cardigans zu tragen, von denen ich rund 1000 Stück zu Hause habe. Gerade in diesem Teil kommen Tommy Hilfiger und Shawn Mendes also wirklich zusammen.