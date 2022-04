Berlin - Man muss schon Lust haben auf das sonntägliche Gedränge im Mauerpark; auf das Schleichen, Schieben und Schubsen auf dem Flohmarkt, der gerade bei gutem Wetter eher einem Viehtrieb mit Einkaufsmöglichkeiten gleicht. Ähnlich sieht’s in den Second-Hand-Läden aus, in denen am Samstag das große Wühlen ausbricht: Trüffelschwein-artig arbeiten sich Hunderte Berlinerinnen und Berliner zum Beispiel durch die sechs Humana-Etagen am Frankfurter Tor, immer hoffend auf den einen großen Fund. Und wenn der ausbleibt? Ist gleich der ganze schöne Samstag im Eimer.

Dabei geht Vintage-Shopping deutlich bequemer und einfacher – zielorientierter, wenn man so will. Denn wer sich für ein gut sortiertes, kleines Vintage-Geschäft entscheidet, muss gar nicht selbst zur Trüffelsau mutieren. Das Suchen und Finden haben schon vorab die emsigen Inhaberinnen und Inhaber übernommen: Läden wie Veist in der Selchower Straße in oder die Collect Boutique in der Kreuzberger Oranienstraße haben ein gut kuratiertes Angebot. Natürlich muss man auch dort ein wenig Glück haben – aber die Wahrscheinlichkeit, das eine sensationell gut erhaltene Second-Hand-Teil zu finden, ist einfach deutlich größer, wenn rechts und links davon eben nicht 500 abgetragene C&A-Hemden aus den 90ern traurig von den Bügeln hängen.

outofuseberlin Links: grünes Cowboy-Hemd für 85 Euro und Erdbeer-T-Shirt aus Mailand für 95 Euro; rechts: grüne Birnen-Schale für 45 Euro und orangefarbene Vase aus den 70ern für 75 Euro.

Bei findigen Vintage-Connaisseurs aktuell besonders hoch im Kurs: outofuseberlin. Das ist zwar kein klassischer Second-Hand-Laden, sondern ein Vintage-Showroom, bei dem ausschließlich nach Terminvereinbarung eingekauft werden kann. Wer aber einen Slot bei den Gründern Sissi Pohle und Pat Scherzer bucht, kann sich über ein ausgesprochen sorgsam zusammengestelltes Sortiment an Vintage-Teilen aus den Bereichen Mode und Interior freuen.

outofuseberlin Links: blaue Blumenvase für 85 Euro sowie Salz- und Pfeffer-Set aus Paris für 40 Euro; rechts: Biker-Lederjacke mit großformatigem Smiley-Dekor für 350 Euro.

Pohle und Scherzer – so etwas wie das Punk-Prinzenpaar der Berliner Modeszene – tingeln dafür mit ihrem knallgelben Uralt-Mercedes durch Europa, suchen hier und dort und überall nach neuen alten Teilen für ihren Showroom in der Pappelallee. Im Kofferraum bringen sie von ihren Reisen nicht selten auch Originale von Yves Saint Laurent, Chanel oder Hermès mit nachhause – ihr Fokus aber liegt auf gutem Design im Allgemeinen und nicht auf alten Luxuswaren im Speziellen. Das kommt an: Längst ist outofuseberlin über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt, kooperieren Sissi und Pat auch direkt mit großen internationalen Modemarken.

outofuseberlin Links: Maison Martin Margielas legendären Tabi-Boots in Kupferton für 600 Euro; rechts: Vintage-Ohrringe für 45 Euro bis 150 Euro je Paar.

Trotzdem finden die beiden glücklicherweise immer mal wieder Zeit, auch in Berlin noch was zu reißen. So wie am kommenden Wochenende: Am Freitag und am Samstag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, öffnen sie die Pforten zu ihrem herrlich verschroben eingerichteten Showroom und veranstalten einen exklusiven Pop-Up-Shop in der Pappelallee 7 – ironischerweise gar nicht so weit weg vom Mauerpark-Viehtrieb.

outofuseberlin Pop-Up-Shop am 8. und 9. April, Pappelallee 7, Prenzlauer Berg. outofuseberlin@gmail.com, Telefon: +49 178 9408051, www.outofuseberlin.com