Berlin - Um es gleich vorwegzunehmen: Schuhe in der Waschmaschine zu waschen, ist nur selten eine gute Idee. Zwar gibt es Treter, die ein paar Runden in der Trommel durchaus überleben – Schuhe aus synthetischen Materialien zum Beispiel, wozu viele Sneaker-Arten zählen, auch einige Leinen- und Stoffschuhe kommen mit dem Waschmaschinengang zurecht. Zum einen aber sind die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend und zum anderen kann bei der flotten Reinigung dann doch einiges schiefgehen.

Sind die Schuhe zum Beispiel mit bestimmten Deko-Elementen ausgestattet – Strasssteinen, Metallteilen oder -logos, was bei Sneakers nicht selten der Fall ist – bietet sich die Waschmaschinen-Reinigung erst gar nicht an. Die Schuhe selbst mögen heil wieder rauskommen, die hübschen Details aber können ihre Farbe verlieren oder rosten. Und wurden sie mit einem Klebstoff an den Schuh gebracht, löst sich dieser im schlimmsten Fall auf und die kleinen Metallteile verschwinden irgendwo im Nirgendwo – was wiederum auch der Waschmaschine nicht gefällt.

Sole Fresh Ganz genau: Auch kleinste Kratzer werden mit Farbe und Pinsel ausgebessert, das Leder wird restauriert.

Überhaupt – der Kleber: Er kommt bei der Sneaker-Anfertigung vielfach zum Einsatz. Bei zu heißen Wassertemperaturen aber löst er sich auf und die Schuhe fallen sprichwörtlich auseinander. Genauso kann heißes Wasser dämpfende Materialien zerstören, die für Turnschuhe elementar sind. Auch das für viele Sneaker-Trägerinnen und -Träger gängige Trocknen auf der Heizung ist keine gute Idee, denn die Schuhe können schnell ihre Form verlieren. Kurz gesagt: Lassen Sie’s einfach.

Trotzdem ist der Wunsch, die heißgeliebten Schuhe wieder blütenrein zu bekommen, immer wieder groß – gerade in Zeiten, in denen Sneaker zum Statussymbol geworden sind. Dafür gibt es zum Beispiel den Service von Sole Fresh, der ersten Schuh-Trockenreinigung der Stadt. Das Franchise-Unternehmen kommt eigentlich aus Russland, hat vor genau drei Jahren seine erste und einzige Deutschland-Filiale in der Steinstraße in Mitte eröffnet . Zum eigenen Geburtstag gibt es nun Rabatte, bis zum 30. April 33 Prozent auf das gesamte Angebot.

Sole Fresh Besser so: Die Reinigungsmittel bei Sole Fresh, hier für Schnürsenkel, sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.

Aber kann der Service halten, was die Firma verspricht? Werden die Schuhe wirklich wieder sauber – und bleiben dabei heil? Lohnt sich der Gang zur Trockenreinigung? Wir haben in der Redaktion zwei Paar schmutzige Schuhe eingesammelt, um das Angebot zu testen: Ein paar abgetragene weiße Leder-Sneaker, die vor allem mit Dreck und Erde verschmutzt waren, und ein Paar klassischere schwarze Leder-Schnürschuhe, an denen vor allem einzelne Flecken das Problem waren. Sole Fresh bietet auch Farbkorrekturen und Ausbesserungen an.

Erste Feststellung: Die Beratung ist wirklich gut. Inna Morocha, die Sole Fresh mit ihrem Partner nach Berlin gebracht hat, nimmt sich reichlich Zeit, um zu erklären, welche Reinigungsoptionen sich für unsere alten Galoschen anbieten. Für das weiße Sneaker-Paar empfiehlt sie zum einen die Standard-Reinigung für 30 Euro und zudem die Leder-Restauration, also das Ausbessern von Kratzern, für 7,50 Euro pro Schuh. Für die schwarzen Lederschuhe reicht die Standard-Reinigung, meint sie.

In einer Marzahner Werkstatt von Hand gereinigt

Diese wird von Sole Fresh in einer eigenen Werkstatt in Marzahn vorgenommen – und kommt übrigens ganz ohne Waschmaschine aus. Anders als bei Kleidern, die bei einer Trockenreinigung zwar in der Maschine, aber eben ohne Wasser und nur mit Reinigungsmitteln gewaschen werden, kommt bei der Schuh-Reinigung viel Handarbeit zum Einsatz. In einem ersten Schritt, so Inna Morocha, werden die Schnürsenkel entfernt und gesondert gewaschen. Nach Möglichkeit werden auch die Einlegesohlen aus dem Schuh genommen, desinfiziert und für sich gereinigt.

Der eigentliche Schuh wird in mehreren Schritten von innen und außen geputzt – mit Bürsten, Reinigungs- und Lösungsmitteln, die bei Sole Fresh allesamt mit dem Blauen Engel zertifiziert, also möglichst umweltschonend sind. Effektiv sollen sie trotzdem gegen viele unterschiedliche Verschmutzungen wie Blutflecken, Grasflecken oder Ölflecken sein, kündigt Molocha an. Nach der Reinigung werden etwaige Kratzer mit Lederfarbe und Pinsel von Hand ausgebessert – auch bei Wildlederschuhen übrigens, was ihrer feinen Strukturierung wegen noch ein bisschen schwieriger ist.

Berliner Zeitung Wieder weiß: Nach der Reinigung strahlen die alten Leder-Sneaker fast wie neu, von innen wie von außen.

Ungefähr sieben bis zehn Tage müssen Kundinnen und Kunden auf ihre neuen alten Schuhe warten. Wir entscheiden uns außerdem für den Lieferservice, den Sole Fresh für Berlinerinnen und Berliner anbietet: Er kostet für die Abholung und die Lieferung insgesamt 10 Euro. Und tatsächlich ist es ein bisschen aufregend, als einige Tage nachdem wir die Schuhe zu Sole Fresh gebracht haben endlich zwei weiße Tüten wieder bei uns abgegeben werden. Der Inhalt? Unsere beiden Paar Schuhe, die eine beachtliche Entwicklung durchgemacht haben.

Zu behaupten, sie sähen aus wie neu, wäre sicherlich übertrieben. Natürlich bleiben den Schuhen, die jahrelang getragen wurden, ein paar Gebrauchsspuren. Falten und tiefere Risse vom Laufen zum Beispiel können auch bei Sole Fresh nicht ausgebessert werden. Überraschend gut sehen die Schuhe trotzdem aus – von innen wie von außen, wohlgemerkt.

Berliner Zeitung Fast perfekt: Flecken wurden entfernt, Kratzer ausgebessert, Falten vom Laufen wiederum bleiben bestehen.

Gerade das helle Leder-Sneaker-Paar strahlt wieder weiß, einzig die Nähte sind stellenweise ein klein wenig dunkler geblieben. An den schwarzen Lederschuhen wiederum sind die Flecken gänzlich verschwunden. Beide Schuhe glänzen schön und riechen überaus frisch. Mit den passenden Reinigungsmitteln, einer guten Bürste und ein bisschen Zeit hätte man das vielleicht auch selbst halbwegs so hinbekommen – gerade in Kombination mit der Abholung und Lieferung aber kann der Service von Sole Fresh durchaus überzeugen.

Bleibt nur die Frage, ob sich das auch im Hinblick auf den Preis lohnt: 45 Euro für die Standard-Reinigung und die Lederrestauration der weißen Schuhe, 30 Euro für die schwarzen – ganz so günstig ist das nicht. Sinn ergibt das Angebot trotzdem nicht nur für hochpreisige Schuhe. Denn günstige Sneaker, die mit der Zeit gelitten haben, einfach wegschmeißen und neu kaufen? Das kann in diesen Zeiten ja wirklich niemand mehr wollen. Sie nach einer guten Reinigung weiterzutragen, ist jedenfalls die nachhaltigere Variante. Im Übrigen auch nachhaltiger, als die Sneaker in der Waschmaschine zu zerstören.