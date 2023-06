So war die Prada-Show auf der Milan Fashion Week: Alien-Schleim und scheinbar echter Ziegenpelz

Als sich von oben plötzlich grüner Schleim ergoss, ging ein Raunen durch die Menge. Applaus brandete auf, einige johlten. Die Prada-Show hatte begonnen und die Stimmung in der Fondazione Prada war extraterrestrisch. Es war, als säße eine außerirdische Kreatur über der niedrig eingezogenen Zwischendecke des komplett mit Metallplatten ausgekleideten Saals. Während die Models in der neuen Prada-Männerkollektion durch den Raum liefen, rann der Schleim aus den Ritzen, dass es eine Freude war. Fein säuberlich zwischen Laufsteg und Publikum versteht sich, denn bei Prada-Schauen wird nichts schmutzig. Es wäre auch zu schade um die außerirdisch guten neuen Entwürfe.

„Wir haben viel über den Körper nachgedacht“, sagt Raf Simons über die Kollektion, die im Sommer 2024 sehr begehrt sein wird. Er meint damit, dass auf den Körper Rücksicht genommen wurde, auf Tragbarkeit und Alltagstauglichkeit geachtet wurde. Miuccia Prada und ihm ist es erneut gelungen, klassische Männerkleidung wie Anzug oder Hemd in Stoffen und Details gerade so zu transformieren, dass sie zwar zeitgemäß entstaubt wirken und dennoch in formellen Kontexten funktionieren können. Auch Miuccia Prada, die vom weißen Hemd als Ausgangspunkt für die Kollektion spricht, verweist erneut auf eine uniformelle Grundidee, mit der die italienische Luxusmarke seit Jahren dauerangesagt ist.

Das Hemd mit tiefem Reverskragen, ein genialer Twist in der Prada-Uniform. Prada

Als Konterpart zu den breiten (aber nicht überbreiten) Schultern setzen die Designer eine schmale Taille, die in Jacken eingearbeitet ist und durch die hoch geschnittenen Hosen betont wird. Hemden haben Blazerkragen, der Prada-Stylist Olivier Rizzo kombinierte sie für die Show zu Shorts, zum Teil aus anderen Stoffen, mit sich marginal unterscheidenden Farben. In diesem feinen Colorblocking entfalteten sich die pastelligen Prada-Töne besonders effektvoll und bewahrten dennoch eine Art Anzug-Optik.

Links ein Hemd mit Ufo-Print, die darüber hängenden Fransen sind im exakten Layering bedruckt. Rechts der unecht-echte Ziegenpelz in Gestalt einer Workwear-Weste. Prada

Herausragende Teile sind die bedruckten Hemden mit Fransen. Die Motive, auf denen doch tatsächlich auch Ufos zu sehen sind, doppeln sich akkurat in der darüber gelegten Fransenschicht – an diesen Details erkennt man die wahre Kunst hochwertiger Mode. Ganz zu schweigen von den perfekten Nähten, aus denen bei Pullovern teilweise feine Ziegenhaare hervorschauen. Diese Ziegenhaare fanden sich auch auf Workwear-Westen wieder. Und genau dort wird bei näherer Betrachtung eine echte Innovation offenbar: Das, was wie Echtfell wirkt, ist eine Kombination aus feinem Kunstleder und echtem geschorenen Ziegenhaar. Das Haar wurde in so meisterhafter Weise an dem Kunstleder befestigt, dass man sogar beim Drüberstreicheln den Strich eines in verschiedenen Richtungen gewachsenen Fells ertasten kann.

Wenn diese Technik Schule macht, dann hat der Plastiknerz endlich ein Pendant, mit dem anorganischer Müll vermieden wird und bei dem trotzdem kein Tier zu Schaden kommt. Übernatürlich genial! Mit dieser Kollektion in diesem Setting manifestiert Prada erneut seinen Status als das Label der Stunde.