1. Der Ignorante

Dieser Typus Kommentator interessiert sich grundsätzlich nicht für die ihm angebotenen Themen. Egal, ob es ein Beitrag zur Berliner Mode ist, über den Klimawandel oder die Debatte um das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Seine oder ihre Reaktion beschränkt sich dann zumeist auf die mittlerweile schon klassischen Kommentare „In China ist ein Sack Reis umgefallen“ oder „Wayne interessiert's?“. Gerne auch in Form eines ruckeligen GIFs, das einen umfallenden Sack Reis zeigt oder einen gähnenden Smiley. Originell ist anders.

2. Der Beleidigende

Warum etwas kritisieren oder Fakten ins Feld führen, wenn auch eine persönliche Beleidigung möglich ist? „Der Autor ist ein Volltrottel“ zählt da noch zu den Basis-Beleidigungen, nach oben hin in die Strafbarkeit sind keine Grenzen gesetzt. Beleidigungen werden zumeist aus der Anonymität heraus getätigt. So weiß man am Ende weder, wer einen wirklich beleidigt, oder aber ob man vom Troll oder der automatischen Beleidigungsmaschine irgendeines Geheimdienstes als Arschloch bezeichnet wurde. Macht aber nichts, unangenehm sind beide Varianten.

3. Der Schwurbler

Jeder Text, jedes Thema ist für den Schwurbler ein Beleg für die geheimen Machenschaften von wahlweise Bill Gates, den Rosenkreuzern, dem Vatikan, Reptiloiden oder den Geheimbünden der Hohlerde. Mit Argumenten braucht man dem Schwurbler nicht zu kommen, denn man ist ja selbst gechipt oder ein Doppelagent von der Venus, der mittels Impfstoff die Herrschaft auf der Erde übernehmen will.

4. Der Woke

Vor allem der Humor leidet, wo die Cancel Culture zuschlägt. Kein Witz erlaubt, kein sexy Augenzwinkern erwünscht. Eine Döner-Glosse? Rassistisch. Kate Moss im knappen Outfit? Frauenfeindlich. Und wenn es sonst nichts zu meckern gibt, wird die Wortwahl moniert oder ein neuer Zusammenhang erdacht, in dem das Geschriebene moralisch vollkommen unzumutbar ist. Doch auf welche Moral stützen sich die achtsamen Cancel-Kommentatoren, wenn es keinen Wertekonsens mehr gibt?

5. Der Berlin-Basher

Wehe, ein Verfasser wagt es, Berlin zu loben. Wahlweise linksversifft oder neureich, zugezogen oder einfach nur dumm – man muss nicht lange auf die Schmähungen warten, die von wütenden Verfassern in die Tastatur getippt werden. Oft erlaubt es die Zeit nicht, den Kommentar von sprachlichen Ungereimtheiten zu befreien. Der Berlin-Basher wird niemals müde, sich in verbalen Endlosschleifen zu verlieren, die er wie vorgefertigte Module aus der Schublade zieht. Das Repertoire ist entsprechend begrenzt, auf Originelles wartet man vergebens.

6. Der Besserwisser

Der Besserwisser ist auf einer Mission. Wie ein Fuchs jagt er nach Fehlern, die den Beitragsautoren unterlaufen. Offensichtliche Vertipper oder Zahlendreher werden hämisch kommentiert, Tadel bezüglich des geteilten Inhalts verteilt, so oft wie möglich. Gibt es sprachlich nichts auszusetzen, werden Formulierungen oder Feststellungen schlicht als falsch bezeichnet und Meta-Ebenen aus der Schublade gezaubert, die den Diskurs im Keim ersticken. Wenn Besserwisser auf Besserwisser trifft, kann ein Thread schonmal zur abendfüllenden Unterhaltung werden.

7. Der Aber-was-ist-im-Frager

„Hat die Welt gerade keine anderen Probleme?“, „Fällt Ihnen in diesen Zeiten nichts Besseres ein?“ und vor allem: „Wer denkt mal an den Jemen?“. Völlig egal, worüber man dieser Tage schreibt. Irgendjemand kennt auf jeden Fall ein weit dringlicheres Thema, über das es sich gerade WIRKLICH zu berichten lohnt. „Whataboutism“ nennt man im Onlinejargon die Unart, jedem Text seine Daseinsberechtigung abzusprechen, weil ja gerade irgendetwas ganz Schreckliches auf der Welt passiert. Und selbst da gibt‘s konstruierte Hierarchien: „Sexistische Sprache? Wen interessiert’s – setzen Sie sich doch lieber mal mit dem Gender-Pay-Gap auseinander!“. „Gender-Pay-Gap? Ist es wirklich das, was Sie beschäftigt, während wenige Hundert Kilometer weiter Krieg in der Ukraine tobt?“. „Krieg in der Ukraine? Schlimm genug – aber wer denkt mal an den Jemen?“.

8. Der Wahnsinnige

„Hamma hahaha, wennn Scholz mit Merkel, dann lieber Scholz!!!!111 Nein, ich will auch nicht in Osten, weil Medien sind da auch. Aber warun eigendlich immer das Gleichem überal??????“ – so oder so ähnlich lesen sich viele Kommentare, gerne auch unter Artikeln, die dann weder mit Scholz oder Merkel, dem Osten oder den Medien zu tun haben. Die Ergüsse aus unzusammenhängenden Satzfetzen, kurios verwendeten Satzzeichen und unzähligen Tränen-Lach-Smileys stammen von Menschen, die … ja was eigentlich? Hinter den wirren Beiträgen könnte so ziemlich alles stecken: Ein Siebenjähriger, der sich heimlich Mamas Handy gegriffen hat; ein übermüdeter Kommentator, der beim Tippen mit dem Kopf auf die Tastatur gedonnert ist; ein Schwachköpfiger, ein Grenzdebiler, ein Wahnsinniger.

9. Der Nichtleser

Bild angeguckt, Überschrift und allenfalls noch die Unterzeile gelesen – das reicht zur Meinungsbildung offenbar völlig aus. Jedenfalls gibt es sie in jedem Twitter- oder Facebook-Thread: Die Kommentatoren, die den kommentierten Text vor dem Kommentieren nie gelesen haben. Sie verlassen sich einfach darauf, dass sie schon wissen, was „die Medien“ da wieder verzapfen. „Ist ja mal wieder typisch, was für ein undifferenzierter Text, der gar keine anderen Meinungen abbildet“, schreiben sie dann unter einen durchaus differenzierten Text, der zu einem Thema sämtliche Meinungen abbildet.