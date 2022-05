Liebe ist kompliziert, und das liegt daran, dass sie mit einer ganzen Menge Widersprüche daherkommt: Herz verschenken, aber Freiheit behalten, Hingabe, aber nicht Selbstaufgabe, saubere Wohnung, aber dreckiger Sex.

Richtig schwierig wird es mit der Liebe, wenn die Emotionen überkochen, zum Beispiel bei einer Trennung. Aufgewühlt und orientierungslos greifen viele Menschen jetzt nach jedem Strohhalm, um das Gefühlschaos wieder in den Griff zu kriegen. Das wissen auch findige Geschäftemacher und bieten in Seminaren, Ratgebern und Coachings das verheißungsvolle Narrativ der „Ex-zurück-Strategien“ als Ausweg an.

Warum das problematisch ist und worauf wir uns in einer solchen Situation besser konzentrieren sollten, weiß der Paartherapeut, Single- und Beziehungscoach Eric Hegmann. Der renommierte Beziehungsexperte und Autor von gut einem Dutzend Büchern zum Thema Liebe und Beziehung hat rund 20 Jahre Erfahrung als Therapeut und Coach. Er arbeitet in seiner Hamburger Praxis nicht nur mit Paaren oder orientierungslosen Singles, sondern auch mit Menschen, die eine Trennung durchmachen.

„Es ist nicht selten, dass eine Paartherapie zur Trennungsbegleitung wird“

Herr Hegmann, warum kommen Menschen nach Trennungen zu Ihnen?

Liebeskummer ist kein Teenie-Phänomen, und die Auswirkungen von schmerzhaften Verlust- und Trennungserfahrungen können lebenslange Schutz- und Vermeidungsstrategien nach sich ziehen, die dann die Partnerwahl, die Partnersuche und neue Beziehungen beeinflussen oder sabotieren. Die Patienten und Klienten, die zu mir kommen, wollen einen Blick auf diese Muster werfen und sie verändern. Einige haben beispielsweise gelernt, Trennungen zu vermeiden, indem sie ihre Partner festhalten, sich an sie klammern und alles geben. Sie verdienen sich sozusagen Liebe, damit die Partner keinen Grund haben könnten, zu gehen. Andere ziehen sich zurück und misstrauen allen aus Furcht, erneut verletzt zu werden. Sie setzen ganz auf ihre Autonomie und halten genug Distanz, dass eben niemand nahe genug kommen kann. Nach meiner Beobachtung unterschätzen auch heute noch viele, was es mit uns macht, immer wieder Zurückweisungen und Trennungen zu erfahren, und welcher Leidensdruck dadurch entstehen kann.

Ergibt eine Paartherapie noch Sinn, wenn die Partner schon getrennt sind?

Es ist nicht so selten, dass eine Paartherapie zur Trennungsbegleitung wird. Aber immer wieder kommen auch ganz bewusst Paare nach der Trennung, um noch einmal Themen aufzuarbeiten und um abzuschließen. Das ist mit einem Außenstehenden häufig einfacher. Was ich nicht leisten kann und will, ist jedoch die oft gewünschte Rolle des Schiedsrichters zu geben: Wer war denn jetzt eigentlich schuld? Es ist eher so, dass die Partner einen gemeinsamen Gegner hatten, nämlich die Paar-Dynamik, die sich aus ihrer Unterschiedlichkeit entwickelt hat.

Sollte man von Strategien aus Büchern oder dem Internet besser die Finger lassen?

Fast alle Menschen kennen nach einer Trennung irgendwann eine Phase, in der sie den oder die Ex zurückwollen und sich fragen: Würden wir manche Dinge nicht anders und besser machen? Diese Reflektion ist sinnvoll, denn sie ist Teil eines Lernprozesses, der künftig andere Verhaltensweisen möglich machen kann. Gleichzeitig bedeutet die intensive Beschäftigung auch einen Rückfall in die Abhängigkeit, denn Liebeskummer ist ein Stück weit auch Entzug.

Um aus der Abhängigkeit zu kommen, ist Abstinenz nötig. Jedes Bild des Ex, jede Erinnerung und natürlich jede neue Textnachricht und das Grübeln über die aussichtsreichste Ex-zurück-Strategie ist ein kleiner, neuer Konsum. Sie würden einem Alkoholiker auch nicht raten, seinen Entzug in einem Weinkeller zu machen. Das ist nicht nur kontraproduktiv, es ist auch gefährlich für die psychische Gesundheit. Ex-zurück-Strategien halten die Betroffenen im Weinkeller und verlangen dafür auch noch viel Geld.

Kann man seinen Ex-Partner überhaupt zurückerobern?

Ist die emotionale Verbindung zwischen zwei Partnern noch vorhanden und sicher, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, mit den passenden Werkzeugen Konflikte anzugehen und wieder mehr Nähe zu schaffen. Hat sich jedoch bereits einer innerlich verabschiedet und aufgekündigt, dann ist „Ex zurück“ eine denkbar schlechte Idee. Die sorgt vielmehr dafür, dass es den Betroffenen nur noch schlechter geht. Daraus entstehen Anpassungsstörungen und depressive Phasen, was viele dieser Ex-zurück-Strategie-Anbieter geflissentlich übersehen und letztlich mit ihren Tipps auch vielfach riskieren. Der Wunsch, den Partner zurückzubekommen, ist eine normale Phase des Liebeskummers.

Um abschließen zu können, müssen die Betroffenen jedoch darüber hinausgelangen. Das gelingt aber nicht, wenn vermeintliche Versprechungen geglaubt werden, dass mit Nähe-Distanz-Spielchen Sehnsucht aufgebaut werden könne. Sehnsucht ist keine Liebe. Liebe entsteht durch die emotionale Nähe. Und nur aus Nähe kann Nähe entstehen. Aus Distanz nicht. Das ist nicht schwer zu verstehen, aber dennoch sind die Suchergebnisse bei Google voll mit unseriösen Angeboten und noch schlechteren Ratschlägen. Kommen hierzu vielleicht noch frühere traumatische Verlusterfahrungen, dann benötigen diese Menschen therapeutische Hilfe und keine Tipps, wie sie in einer emotionalen Abhängigkeit verbleiben können.

Wieso hält sich die Mär so hartnäckig, dass man die Gefühle des anderen mit seinem Verhalten positiv beeinflussen könne?

Weil es ein Geschäft ist.

Warum ist loslassen am Ende meist wichtiger als kämpfen?

Nur wer Raum schafft für Neues, kann eben auch etwas Neues erleben. Oft nimmt der oder die Ex noch so viel Platz im Herzen und in den Gedanken ein, dass es unerlässlich ist, sie oder ihn erst einmal rauszuwerfen, bevor jemand, mit dem vielleicht echtes Beziehungsglück möglich wäre, dort wieder einziehen könnte.

Vielen Paaren kommt mit den Jahren die Liebe abhanden. Gibt es ernstzunehmende Strategien, sie wiederzufinden und eine Trennung abzuwenden?

„Social Media verlängert den Liebeskummer um viele Monate“

Ausgerechnet Nietzsche wird der Spruch nachgesagt: „Die meisten Paare trennen sich nicht aus einem Mangel an Liebe, sondern aus einem Mangel an Freundschaft.“ Ist die Freundschaft noch da, lässt sich aus dieser Glut häufig wieder Liebe entfachen. Möglich ist das aber nur, wenn die Partner wieder aufeinander zugehen wollen und können und dafür Zeit und Energie investieren. Im Alltag mit viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Mit Unternehmungen: Mal Bewährtes, um die Geborgenheit zu spüren, und viel Neues, um einander in unbekannten Situationen neu erleben zu können. Den Partner und die Partnerin wieder spannend finden, wieder neugierig werden auf einander. Ich setze in der Praxis auf eine Folge von vorbereiteten Date Nights für Paare, die an jene ersten Nächte erinnern, die die Partner durchgequetscht hatten, weil sie nicht genug voneinander erfahren konnten. Es geht darum, die alte Verbindung wertzuschätzen und neue Verbindungen zu ermöglichen. Ein ganz wichtiger Aspekt darin ist die Vorstellung der gemeinsamen Zukunft, auch des gemeinsamen Alterns: Passen wir hier in unseren Visionen zusammen? Gibt es diese noch nicht, lassen sich die vielleicht noch schaffen?

Was raten Sie, wenn der größte Trennungsschmerz überwunden ist und der Ex-zurück-Wunsch immer noch pocht?

Liebeskummer ist psychisch und körperlich wie ein Entzug. Deshalb: Vermeiden Sie den Kontakt, ziehen Sie sich zurück und schaffen Sie Glücksmomente, die Ihnen gehören und die keinen Bezug zu Ihrem Ex haben. Dazu gehört auch Social Media. Das Besuchen seines oder ihres Profils verlängert den Liebeskummer um viele Monate, manchmal sogar Jahre. Das ist Lebenszeit, die statt mit neuen Erfahrungen mit Erinnerungen und altem Leid verbracht wird. Kommen Sie auch nach sechs Monaten nicht alleine mit Ihrem Liebeskummer klar, wenden Sie sich an Ärzte oder Therapeutinnen. Es gibt gute und wirkungsvolle Werkzeuge, die Sie nutzen können und sollten. Sie haben etwas Besseres verdient als Liebeskummer!

Eric Hegmann ist Paartherapeut und Gründer der Modern Love School

www.eric-hegmann.de

www.modernloveschool.com