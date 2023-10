Technopartys, Modenschauen, queere Bälle: Was in Berliner Kirchen alles geht

Lucas Meyer-Leclère bemüht einen ungehörigen Vergleich. „Ich jedenfalls“, sagt der Franzose in butterweichem Akzent, „kenne keinen Vegetarier, der sagt: Ich verbringe meine Zeit gerne beim Metzger, die Bresaola, das Pastrami, all der herrliche Aufschnitt, ich liebe den Geruch, die Atmosphäre dort.“ Wer kein Fleisch isst, könne auch mit einer Fleischerei nichts anfangen – so einfach ist das. Aber wer nicht gläubig ist? Der besuche unter Umständen trotzdem gern eine Kirche.

Was Meyer-Leclère ein wenig umständlich erklären will: Gotteshäuser – nicht nur Kirchen, auch Moscheen, Synagogen, jedwede Tempel – seien Orte, die über die Grenzen höchst intimer Glaubensfragen hinaus beeindrucken und berühren, ehrfürchtig machen, anziehen können. „Auch viele Menschen, die nicht religiös sind, lieben Kirchen“, so Meyer-Leclère. „Und ich gefalle mir in der Rolle, vielleicht eine Brücke schlagen zu können zwischen dieser diffusen, abstrakten Anziehung und der tatsächlichen Schönheit des Glaubens.“

Der Modedesigner, der vier Jahre hindurch auf Geheiß Karl Lagerfelds hin in den Textilstudios der Marke Chanel arbeitete und heute ein Label unter eigenem Namen in Berlin führt, ist Protestant. Er hat sich vor wenigen Jahren erst in der Marienkirche neben dem Fernsehturm taufen lassen, in der er Anfang des Jahres auch eine Modenschau im Rahmen der Berlin Fashion Week ausrichtete. Männermodels in dünnen Blusen und derben Fetisch-Stiefeln? Eine hocherotische Kollektion zwischen Kirchenportal und Altar? Unpassend findet Meyer-Leclère das nicht.

Lucas Meyer-Leclères Atelier liegt im ehemaligen Gebetssaal des barocken Baus auf der Klosterstraße. Sabine Gudath

„Der Glaube ist doch gerade interessant, weil er individuell ausgelegt und gelebt werden kann.“ Auf den Kirchenbänken lag für die Gäste seiner Show denn auch ein Leporello zum Thema Homosexualität in der Kirche bereit, darin ein entsprechender Text Bertold Höckers, des damaligen Superintendenten des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte. Seine Mode, die oft Themen von Sex und Sexualität, von Identität berührt, passe gut ins Gotteshaus, findet Lucas Meyer-Leclère. So gut sogar, dass sie in einer Kirche überhaupt erst entsteht.

Wir wollen dort Gemeinschaft stiften, wo früher keine möglich war. Corinna Zisselsberger

Als sein Atelier nutzt der Franzose einen Gebetssaal der Parochialkirche in der Klosterstraße, die zur selben Kirchengemeinde wie die Marienkirche gehört und nur noch für Hochzeiten, Beerdigungen oder Kulturveranstaltungen, nicht aber für reguläre Gottesdienste genutzt wird. Seine luftigen Arbeitsräume unter dem Kirchendach hat Meyer-Leclère von der Gemeinde angemietet – immer nur für den Sommer; das Heizen im Winter wäre zu teuer, jedes Jahr zieht er dann in andere Atelierräume um.

Anfang 2023 präsentierte der Designer seine sinnlich-sündige Kollektion in der Marienkirche am Fernsehturm. Imago

Dass er seine sündig-sinnlichen Kollektionen ausgerechnet in der Parochialkirche entwirft und in der Marienkirche vorführt, wirkt nur auf jene befremdlich, die die Evangelische Kirchengemeinde St.-Marien-Friedrichswerder nicht kennen. Diese nämlich will sich explizit offen zeigen, tut sich häufig mit der Genehmigung ungewöhnlicher Fremdveranstaltungen und Vermietungen hervor. In der Parochialkirche etwa wurde im Mai dieses Jahres unter der Überschrift „Divine Extravaganza“, die „göttliche Extravaganz“ also, ein Voguing Ball veranstaltet – eine Tanzperformance, die dezidiert von queeren Tänzerinnen und Tänzern aufgeführt wird und ein entsprechendes Publikum anzieht.

Für die Gemeindepfarrerin Corinna Zisselsberger war das Projekt ein voller Erfolg. „Ich habe noch nie eine solche Energie in einem Kirchenraum erlebt“, sagt sie. „Unser Ziel war es, einen Safe Space für die LGBT-Community zu schaffen und dabei die gewohnten Grenzen bewusst zu überschreiten.“ Solche Experimente wolle man in Zukunft öfter wagen, so die Pfarrerin, wenngleich ihre Gemeinde ohnehin seit längerem Erfahrungen mit auffallenden Events hat. 2006 etwa wurde in der Parochialkirche ein Mode-Ebent veranstaltet – mit Dita Von Teese, in einem gigantischen Champagnerkelch badend.

Auch die St.-Elisabeth-Kirche in der Invalidenstraße wird häufig für Modeschauen und ähnliche Events genutzt. Imago

Dennoch habe der Voguing Ball im Mai dieses Jahres einige Gemeindemitglieder und auch Mitarbeiter an die Grenzen ihrer Toleranz gebracht. „Auch wenn die Resonanz auf den Ball immens und positiv war, fiel das Projekt nicht jedem leicht“, erklärt die Pfarrerin. „Das sind dann aber Lernprozesse, die wir gemeinsam gerne durchleben wollen.“ Ob einer Vermietung zugestimmt würde, hänge davon ab, ob das jeweilige Event inhaltlich und atmosphärisch zur Gemeinde passe. Und da sich diese explizit LGBT-freundlich zeigt, habe man Menschen einladen wollen, die sich von Kirchen verletzt oder ausgegrenzt fühlen. „Wir wollen dort Gemeinschaft stiften, wo früher keine möglich war“, so Zisselsberger.

Man muss unterscheiden zwischen aktiven und entweihten Kirchen. Corinna Zisselsberger

Die Kirche als Kulturort, ob mit gesellschaftspolitischem Anspruch oder ohne, das hat auch international Tradition. Schon vor 40 Jahren wurde zum Beispiel der legendäre Club The Limelight in eine ehemalige New Yorker Episkopalkirche gebaut; vor sechs Jahren sorgte dann die Modedesignerin Dilara Findikoglu während der Londoner Fashion Week für Aufsehen, als sie ihre in teuflisches Rot getünchten Entwürfe von Models durch die St. Andrew Holborn Church tragen ließ.

Konzerte, hier Booker Stardrum in der Zionskirche, finden in Berliner Gotteshäusern besonders häufig statt. Imago

„Man muss allerdings unterscheiden zwischen aktiven Kirchen, wo sonst auch Gottesdienste stattfinden, und jenen, wo das eben nicht mehr der Fall ist, die entweiht und somit ihrer religiösen Bestimmung entzogen wurden“, sagt Zisselsberger. Anders als Parochialkirche oder Marienkirche, in denen noch immer gebetet und gesegnet wird, wurde etwa St. Agnes in der Alexandrinenstraße erst nach der Profanierung zur reinen Kulturstätte.

Schon seit 2004 werden in dem brutalistischen Bau keine Gottesdienste mehr abgehalten; Ende 2011 wurde er dann an den Berliner Galeristen Johann König vermietet. Seitdem ist das frühere Glaubenshaus ein Galeriegebäude, in dem gelegentlich außerdem Yogaklassen abgehalten werden. In der ehemaligen Eliaskirche im Helmholtzkiez liegt seit 2003 der Indoorspielplatz eines Kindermuseums.

Die Londonerin Leah Marojevic performt in der St.-Elisabeth-Kirche während des Festivals Tanz im August 2021. Imago

Auch gastronomische Angebote finden in einigen Berliner Kirchengebäuden ihren Platz; das Café Terz im ehemaligen Gemeindezentrum der Genezarethkirche in Neukölln zum Beispiel, das Hugo und Notte im Französischen Dom, das Pandoras Café in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg, in der sonntags evangelische Gottesdienste abgehalten werden.

Wer sich in Berlin als religiös outet, gilt als Aussätziger, als Kranker. Lucas Meyer-Leclère

In der St.-Thomas-Kirche, ebenso in Kreuzberg gelegen und ebenso als evangelisches Gotteshaus aktiv, wurde im Juli erst eine Technoparty ausgerichtet. In der St.-Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum wird jährlich eine Kunstauktion veranstaltet, die letzte fand gerade erst am 7. Oktober statt. Die St.-Elisabeth-Kirche in Mitte wird immer wieder für Modeveranstaltungen genutzt; mal gastiert hier im Rahmen der Fashion Week das Gruppenausstellungsformat Der Berliner Salon, mal veranstalten dort Berliner Labels wie Nobi Talai oder Avenir ihre Schauen.

Seit 2011 dient St. Agnes der Galerie König als Ausstellungsraum; hier die Schau der Ungarin Zsófia Keresztes. König Galerie

Warum sich Gemeinden dazu entschließen, ihre Immobilien, selbst ihre aktiven Gotteshäuser für Kulturveranstaltungen zu vermieten, erklärt sich denkbar einfach. „Religiöse Gemeinschaften wachsen nicht, im Gegenteil, sie schrumpfen, und können auch über immer weniger Spendengelder verfügen“, sagt Lucas Meyer-Leclère, der Designer aus der Parochialkirche. Während die Gemeinden immer kleiner werden, werden aber die Instandhaltungskosten für Kirchenimmobilien immer größer – sie für Fremdveranstaltungen oder, wie in Meyer-Leclères Fall, sogar als Arbeitsräume zu vermieten, ist letztlich ein Geschäft.

Aber auch die Idee, sich als Kirche zu öffnen und mitten im kulturellen Leben der Gesellschaft zu verorten, so hofft der Designer, stehe mehr und mehr im Vordergrund. Für ihn sei dabei wichtig, dass die jeweilige Veranstaltung einen größeren Sinn hat, der über das reine Vergnügen hinausgeht, und dass diese Bedeutung adäquat vermittelt wird.

Das Innere der Parochialkirche war sogar mal Ort eines Champagnerbads der Burlesque-Göttin Dita Von Teese. Sabine Gudath

Er selbst erinnert sich gerne an eine Ausstellung des Fotografen Maximilian Brunn, die im Mai in der Kreuzberger St.-Thomas-Kirche gezeigt wurde. „Brunn fotografiert Gotteshäuser aller Art, Kirchen, Moscheen und Synagogen, in vielen Ländern dieser Welt.“ Die Ausstellung, so sagt Meyer-Leclère, habe ihn berührt – weil sie den Glauben als so vielseitig wie urmenschlich sichtbar machte.

Dass das gerade in Berlin nicht jede und jeden begeistert, ist Lucas Meyer-Leclère bewusst. „Du kannst in dieser Stadt eher von spirituellen Erlebnissen erzählen, die du auf LSD gemacht hast“, sagt der Designer trocken. „Aber sobald man sich als religiös outet, wird man wie ein Aussätziger, ein Kranker behandelt.“ Lucas Meyer-Leclère kann damit leben. Er genießt die Zeit in seinem Atelier, in seinem Gebetssaal der Parochialkirche.



Warum es ihn, vom Glauben mal abgesehen, ausgerechnet in diesen Kirchenbau gezogen hat? Warum er sich um einen Mietvertrag mit der Evangelischen Kirchengemeinde St.-Marien-Friedrichswerder bemühte? „Ich habe mich in diese Räumlichkeiten sofort verliebt“, sagt Meyer-Leclère. „Und wenn ich mich verliebe, dann tue ich alles dafür, um diese Liebe zurückzubekommen.“