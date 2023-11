Ein oft als altbacken geltendes Schmuckstück ist die Brosche, egal ob als antikes Erbstück oder als Modeschmuck. Natürlich liegt das auch daran, dass die elegante Anstecknadel nicht so recht zur allgegenwärtigen Sport- und Streetwear passen mag. Doch gerade diese Kombination setzt ein zeitgemäßes Statement. Denn der Effekt, den das gekonnte Zusammenbringen von scheinbar unpassenden Dingen hat, sorgt in der Mode garantiert für glänzende Auftritte.

Ein simpler Cardigan, die Vintagejacke von Adidas, eine Bomberjacke oder auch die heiß geliebte Levi’s-Truckerjacke aus Denim: Durch eine Brosche bekommt unsere Oberbekleidung im Handumdrehen eine große Portion Extravaganz verpasst.

Seit mehr als 25 Jahren trage ich bei jeder Chanel-Modenschau auf der Paris Fashion Week meine 1997 erworbene Helmut-Lang-Jeansjacke. Das ist meine ganz persönliche Tradition. Die Jacke ist ein Klassiker, der nicht totzubekommen ist, aber eigentlich ist sie für so ein Ereignis viel zu schlicht. Doch niemand hat es jemals bemerkt, denn stets sind alle Augen auf das gerichtet, was diese Jacke schmückt: eine wechselnde, große Vintagebrosche von Chanel. Sie bricht mit der Einfachheit der Jacke und gibt ihr eine anständige Portion Glamour.

Es muss aber kein spektakuläres Exemplar von Cartier oder Tiffany’s sein, um Eindruck zu schinden. Modeschmuck bekannter Marken tut es auch. Auf Vintage-Plattformen wie Vestiaire Collective oder Vinted finden sich ganz leicht besondere Statement-Pieces, die oft origineller als Echtschmuck-Broschen sind – und natürlich auch viel günstiger. Neben amerikanischen Modeschmucklegenden wie Kenneth Jay Lane gibt es dort Schmuck von Dior, Saint Laurent, Valentino oder Chanel. Goldene Sicherheitsnadeln von Versace feiern in aktuellen Kollektionen gerade ein Comeback. Und originelle Stücke von Miu Miu, Prada oder Sonia Rykiel werden oft schon für kleines Geld angeboten.

Schickes von Chanel aus der Edinburgh-Kollektion 2013 von Karl Lagerfeld: Die Vintage-Plattform Vestiaire Collective hat viele Designer-Broschen im Angebot, durch den Authentifizierungsservice kann man sicher sein, dass die Exemplare echt sind. Peter Kempe

Im Übrigen war Modeschmuck schon immer viel aufregender als echter Schmuck, weil die Materialien nicht so kostbar und aufwendig zu verarbeiten sind und kurzfristiger der Mode folgen können. Wer es dezenter möchte, kann erst mal mit Pins von Vivienne Westwood oder mit Festival-Buttons starten. In kleinen Gruppen auf der Bomberjacke platziert, wirken die Anstecker nicht gleich so etabliert.

Für den unkonventionelleren Touch kann die Brosche auch mal ihren Platz wechseln. Wer sie nicht wie die Queen oder Madeleine Albright ganz konventionell auf der Brust tragen möchte, dem sei gesagt: Es gibt viele Plätze, wo die Brosche super aussieht. Zum Beispiel auf eine einfache Tragetasche aus Leinen gepinnt, auf einen geschlungenen Schal oder auf der Leiste einer Jackentasche als Überraschungseffekt. Das Revers eines Mantels oder eine Hemdmanschette machen gleich mehr her, wenn sie mit einer länglichen Nadel oder einer originellen Brosche versehen sind.

Gegensätze ziehen sich an: Egal ob eine opulente Diamantbrosche auf einem günstigen H&M-Cardigan oder ein 70er-Jahre-Stück aus Omas Schatulle auf dem teuren Designer-Blazer. Auch die Kombination ganz unterschiedlicher Schmuckstücke nebeneinander, wie eine Chanel-Brosche und ein Mainzelmännchen-Anstecker, sind ein zeitgemäßes Statement. Die Differenz verstärkt die Wirkung und setzt individuelle Akzente im Styling. Probieren Sie es aus, Broschen regen zur Kommunikation an – man wird garantiert darauf angesprochen.