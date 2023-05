Stilkritik: Der Kultursenator Joe Chialo verblüfft mit körpernaher Kleidung, Sneakern und Rolex

Einer seiner besten Looks: Joe Chialo in einem gut sitzenden, dunkelblauen Polopullover. Am linken Handgelenk trägt er die Rolex Submariner, ein 1953 als Taucheruhr eingeführter Uhrenklassiker.

Einer seiner besten Looks: Joe Chialo in einem gut sitzenden, dunkelblauen Polopullover. Am linken Handgelenk trägt er die Rolex Submariner, ein 1953 als Taucheruhr eingeführter Uhrenklassiker. Imago/Starmedia

Hose und Sakko schmiegen sich eng an Joe Chialos Körper. Kein textiler Zentimeter zu viel verwischt die Konturen des neuen Berliner Kultursenators. Die körpernahe Kleidung betont seine Muskeln und kommuniziert sein offensichtlich kämpferisches Wesen. Doch es nimmt seiner Erscheinung auch ein wenig die Lässigkeit.

Chialo könnte seinem Körper durchaus etwas mehr Raum geben. Aber das ist selbstverständlich Jammern auf hohem Niveau, gerade in der deutschen Politik.

Bei Chialo schaut man nämlich trotzdem gerne hin. Der „deutsche Afropäer mit Wurzeln in Tansania“, wie es auf dem Klappentext seines Buches „Der Kampf geht weiter“ heißt, wurde im Zuge der Neuaufstellung des Berliner Senats unter Kai Wegner am 27. April zum Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ernannt. In dieser Funktion ist Chialo auch für die Berliner Clubs zuständig. Eine große Aufgabe – wenn man bedenkt, dass der Stern Berlins als internationale Clubhauptstadt seit Corona unaufhörlich sinkt und selbst das Berghain nicht mehr angesagt ist. Chialo – bitte kommen!

Bilderstrecke

Am 27. April ernannte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner Joe Chialo zum neuen Berliner Senator für Kultur, Zusammenhalt, Engagement- und Demokratieförderung. Auch wenn Chialo eine gute Figur dabei machte, war sein Look etwas zu bemüht. Imago/Emmanuele Contini So hot, so not: In einer Talkshow 2022 (links) überzeugt Joe "The Body" Chialo mit souveräner, armanihafter Eleganz. Das Outfit beim Echo 2018 indes sitzt zu eng. Imago Franziska Giffey und Joe Chialo bei einer Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Chialo trägt zum hellblauen Businesshemd sein dunkelblaues Wollblouson. Gute Wahl! dpa Joe Chialo war in den 90er-Jahren selbst mal Musiker, bevor er danach Musikmanager und später Politiker wurde. In der Popmetal-Gruppe Blue Manner Haze steuerte er den Sprechgesang bei und hörte sich ein bisschen an wie Mos Def. Respekt. Sony Music 1 / 4

Und er kam. Und zwar zunächst zur Ernennungszeremonie im Roten Rathaus. Dort erschien der CDU-Politiker in einem engen europablauen Anzug mit weißen Knöpfen. Passend zum weißen Hemd blitzte ein weißes Einstecktuch aus der Brusttasche des Blazers. Dazu trug Chialo weiße Adidas „Stan Smith“ mit blauem Kontrastabschluss an der Ferse, was wiederum farblich auf den Anzug referenzierte. Chialo hatte sich wirklich Gedanken gemacht. Doch das Outfit wirkte ein wenig unlocker. Warum? Nicht nur war der Anzug wieder ein Mü zu eng, auch war Chialo an diesem Tag in die Falle des „Overmatchings“ getappt.

Der perfekte Look ist nämlich paradoxerweise jener, der unperfekt ist und einen kleinen Stilbruch in sich trägt. Die reine Blau-weiß-Optik hätte in diesem Fall durch eine dritte Farbe oder ein kleines, scheinbar unpassendes Element unterbrochen werden müssen. Turnschuhe zum Zweiteiler zählen spätestens seit Cherno Jobatey übrigens nicht mehr dazu, sondern vermitteln eher den Vibe eines Berufsjugendlichen Ende 60er-Baujahr.

Schade, dass Chialo so ein Sneakerhead ist. Auch wenn seine Gucci Ace mit Mikey-Mouse-Motiv auf dem Secondary Market der heiße Shit sind und eins seiner Lieblingsmodelle, der Adidas Samba, gerade ein Riesen-Comeback in der Fashionbubble feiert. Einfach beim Landesparteitag nicht zum Anzug kombinieren, und alles ist gut.

Joe Chialo mit den Gucci-Ace-Sneakern. Auf dem Seconday Market sind die Schuhe circa 600 Euro wert. Benjamin Pritzkuleit

Aber Chialos Kleiderordnung scheint den Anzug sowieso nur im Notfall vorzusehen. Denn wo er im Formellen übers Ziel hinausschießt, schafft er mit sportlich-elegantem Look stets eine Punktlandung. Absolute Treffer sind beispielweise sein dunkelblaues Wollblouson, das er bei wechselhaftem Wetter trägt, sowie die lässig sitzenden Polopullover, die er gerne in Talkshows anhat. Dazu trägt Chialo wahlweise eine Daytona oder Submariner am Handgelenk – das ist klassisch, zeitlos, gut. Für diese armanihaften Looks hat der neue Berliner Kultursenator lang anhaltende Standing Ovations von uns Bürgern verdient. Hoffentlich gibt es bald Zugaben auf dem gleichen Level.

Aktuell möchte Joe Chialo übrigens den Karneval der Kulturen retten. Dafür sei ihm Glück gewünscht. Sneaker sind auf dem mehrtägigen Fest schon mal das passende Schuhwerk.