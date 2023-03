Stilkritik der Woche: „Berlin direkt“ im Freizeitlook

Die Auswahl der Kleidung sollte immer vom Kontext abhängig getroffen werden. Das gilt für den Alltag, aber auch fürs Fernsehen.

Anzunehmen, bei Nachrichtensendungen spiele Kleidung keine Rolle – es ginge ja schließlich nicht um Mode, sondern um die politischen Inhalte – ist ein fataler Trugschluss. Gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die gemeinhin für seriöse Berichterstattung stehen wollen, steht und fällt die intendierte Wirkung allein schon mit dem modischen Auftritt der Moderatorinnen und Nachrichtensprechern.

So moderiert Christian Sievers im gutgeschnittenen Anzug mit Krawatte, Marietta Slomka im Etuikleid oder zugeknöpftem Blazer. Die schicke Professionalität passt zur Sendung und unterstützt sie in ihrer Glaubwürdigkeit. Im Nachrichtenstudio des ZDF in Mainz funktioniert das meistens sehr gut.

Banerjees Look ließ zu wünschen übrig

Wie sieht es bei den Kolleginnen und Kollegen in Berlin aus? Shakuntala Banerjee moderiert seit 2019 im Wechel mit Theo Koll „Berlin direkt“. Laut einer Jahresbilanz des ZDF im Dezember handelt es sich hierbei um das erfolgreichste Politikmagazin im deutschen Fernsehen. 2022 schalteten rund jeweils 3,2 Millionen Menschen immer sonntags um 19.10 Uhr die Sendung ein. Der letzte Look von Banerjee ließ im Gegensatz zur Einschaltquote der Sendung dennoch zu wünschen übrig.

Betont lässig - so sollte es wohl wirken - trat die 50- Jährige mit offenem Blazer, luftiger Hose und weißen Sneakern vor die Kamera. Legere Kleidung im seriösen Kontext ist kein Fehlgriff per se, sondern kann sogar, wenn gekonnt eingesetzt, dazu beitragen, besonders selbstbewusst zu wirken. Banerjee machte jedoch den Fehler, statt es bei einer lässigen Pointe in ihrem Look zu belassen, den Chic gänzlich zu verwerfen.

Zu viel Freizeit, zu wenig Nachrichten

Das kraftvolle Blau des Jacketts ist durchaus eine schöne Farbe, die auch optisch gut zum Hintergrund des Studios passt. Allerdings ist nicht nur die Hose weit geschnitten und die Bluse locker wallend, sondern auch die Jacke offen. Spätestens beim Schuhwerk hätte hier ein hohes oder zumindest schickes Exemplar dem Gesamtbild besser getan. So sieht es es alles in allem einfach zu sehr nach Freizeit und zu wenig nach seriösen Nachrichten aus.

Im ÖRR gibt es gewisse Kniffe, die verhelfen sollen, vor der Kamera eine gute Statur abzugeben. So sollten die Farben kräftig gewählt sein, und die Kleidung eher eng anliegen, um sich vom Hintergrund abzuheben. Zumindest ersteres Kriterium wurde von Banerjee erfüllt. Von Seide beispielsweise wird im Fernsehen abgeraten, weil es auf dem Bildschirm billig anstatt qualitativ aussieht.

Banerjees Bluse ist nicht seidig, macht aber mit dem glänzenden Mittelstreifen und dem hochstehenden Kragen, der nichts halbes und nichts ganzes ist, trotzdem nichts für ihre Trägerin. Der große Sündenbock des Outfits sind dennoch definitiv die Turnschuhe. Die besiegeln leider das Urteil der dieswöchigen Stilkritik: Leider ein Flop, Frau Banerjee.