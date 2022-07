Zuerst stolpert ein Model nur ganz zart, später verheddern sich Füße im Saum, passen die Roben nicht durch die Tür. Bis das Model im prächtigen Brautkleid scheinbar vollkommen unfähig ist zu laufen, drei Schritte vor und zwei zurück geht – in quälender Endlosigkeit. Die Peinlichkeit wird zur Fremdscham, bis sich der letzte Look endlich hinaus durch die Tür gequetscht hat. Ein verstört dreinschauendes Publikum klatscht und zum Glück sind die meisten Gäste nicht das erste Mal auf einer Balenciaga-Show. Sie wissen, dass es bei dieser Modemarke schnell mal ungemütlich werden kann.

Unter den Gästen befinden sich der Berliner Rapper Ufo361, Kris Jenner und Enkelin North West, Offset, Anna Wintour, Edward Enningful, Guram Gvasalia, Nicolas Ghesquière sowie Kering-Oberhaupt François-Henri Pinault. Nach dem hochgelobten Couture-Debüt des Balenciaga-Kreativdirektors Demna im vergangenen Jahr fand auch die zweite Präsentation in den originalen Couture-Salons des Hauses in der Avenue George V statt.

Die Räume, in eine Art Vintage-Weiß getaucht, wirken wie eine Projektionsfläche für die textilen Utopien von Demna, einem der meistgehypten Designer unserer Zeit. Die Looks zeigen sich zu Beginn der Show erneut als schwarze Ganzkörperanzüge aus Gummi, getoppt mit helmgewordenen Schleiern (eine Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG F1 Applied Science). Im Verlauf der Show werden die Entwürfe immer prächtiger. Sie entwickeln sich in Farben, Formen und kostbaren Materialen, dennoch wirken sie alle wie aus dem Digitalen importiert. Auch als die Masken fallen und prominente Gesichter wie das von Kim Kardashian, Nicole Kidman oder Naomi Campbell zu sehen sind, scheinen die Körper zum Teil wie anmontiert.

Im Verlauf dieser Fashion-Performance entblättert sich das Können des gefeierten Designers Demna in voller Blüte. Kreationen zwischen Streetwear und Schneiderkunst. Neben ausladenden Kleidern, deren klassische Silhouetten durch breite Schultern oder Crewnecks gebrochen werden, sind skulpturale T-Shirts zu sehen, die sich am Bauch heben, als wären sie in dem Moment erstarrt, als eine Hand darunter fasste. Sie werden von Männern getragen, die eigentlich nicht in die Couture gehören, weil sie offiziell bis heute den Frauen vorbehalten ist. Zu sehen sind auch Kunstpelze, bei Demna gibt es viele tierlose Materialien, Balenciaga hat eine eigene Abteilung für die Entwicklung selbiger. Mehr als ein Viertel dieser Couture-Kollektion besteht zudem aus upgecycelten Kleidungsstücken.

Taillen scheinen in Korsetts gezwängt, so schmal wirken sie vor allem an den Männern. Zum Teil formen Kleider und Schleppen Buckel. Ziffernblätter von Uhren schmücken Ohren und Hälse. Die Handtaschen, die von den Models getragen werden, sind Wlan-Lautsprecher von Bang & Olufsen. Aus den „Speaker Bags“ ist der Soundtrack der Show zu hören. Ja, und dann das desaströse Finale: Eine Parodie auf den Albtraum eines jeden Designers, wenn seine Models auf dem Runway über Schleppen stolpern, sich in Rocksäumen verfangen und aus den High Heels fallen. Einige Minuten nach dem „schrecklichen“ Ende der Show fängt sich auch das Publikum wieder. Es wird auch die zweite Couture-Show von Demna als herausragendes Modeereignis in Erinnerung behalten.